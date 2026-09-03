España abre nueva vía para que niños y jóvenes cubanos con pocos recursos estudien en el extranjero

El Ministerio de Educación de España abrió este jueves la matrícula online del Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIDEAD) para el curso 2026-2027, con plazo hasta el 14 de septiembre a las 23:59. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo

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El Ministerio de Educación de España abrió este jueves la matrícula online del Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIDEAD) para el curso 2026-2027, con plazo hasta el 14 de septiembre a las 23:59.

La convocatoria incluye Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en modalidad flexible, y puede beneficiar a familias cubanas cuyos hijos ya obtuvieron la ciudadanía española pero permanecen en la isla.

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La apertura se produjo en un momento de alta demanda de ese tipo de herramientas educativas. Desde que la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, cerró su plazo de solicitudes en octubre de 2025, miles de expedientes de nacionalidad presentados desde Cuba continuaron pendientes de resolución, según informó Periódico Cubano.

España exige dos condiciones para acceder al CIDEAD desde Cuba

El programa no está abierto a cualquier menor cubano. La convocatoria establece dos requisitos que deben cumplirse de forma simultánea: el estudiante debe tener la nacionalidad española, o haber cursado estudios dentro del sistema educativo español con anterioridad, y debe residir fuera de España y estar matriculado en un centro educativo del país donde vive.

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Para acreditar esa doble condición, la familia tendrá que presentar un certificado de residencia y una certificación del centro educativo extranjero.

Un menor que ya sea ciudadano español, viva en Cuba y continúe inscrito en una escuela de la isla puede, en principio, acceder al programa si reúne el resto de los criterios.

Una de las características que distingue los Estudios Flexibles del CIDEAD de la matrícula ordinaria es que no obligan al alumno a abandonar la escuela donde ya estudia. De hecho, estar escolarizado en un centro extranjero es uno de los requisitos de acceso, no un obstáculo.. EFE/ Ernesto Mastrascusa

El punto que puede generar confusión afecta a muchas familias que tramitaron la ciudadanía en los últimos años: que un padre o una madre haya obtenido recientemente la nacionalidad española no convierte automáticamente al hijo en beneficiario de esta matrícula.

El menor debe poseer también esa ciudadanía por derecho propio, salvo que cumpla la excepción de haber estudiado antes dentro del sistema español.

Los hijos sometidos a la patria potestad de un español tienen a disposición la figura de la nacionalidad por opción, que les permite adquirirla sin necesidad de haber nacido en España. La inscripción del progenitor como ciudadano español puede abrir esa vía para el menor, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

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El menor puede seguir asistiendo a su escuela en Cuba

Una de las características que distingue los Estudios Flexibles del CIDEAD de la matrícula ordinaria es que no obligan al alumno a abandonar la escuela donde ya estudia. De hecho, estar escolarizado en un centro extranjero es uno de los requisitos de acceso, no un obstáculo.

La modalidad permite cursar materias del currículo español de forma paralela a la educación habitual en Cuba, a través de la plataforma virtual del organismo.

El plazo de matrícula ordinaria del CIDEAD para el mismo ciclo escolar ya había cerrado. La convocatoria flexible se realiza específicamente durante septiembre, según confirmó el Ministerio.

Para las familias que contemplan una mudanza futura a España, el programa ofrece la posibilidad de que los menores comiencen a familiarizarse con los contenidos y la metodología del sistema educativo español antes de trasladarse.

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La normativa migratoria española también contempla una vía de residencia favorable para determinados hijos de personas que son o fueron españoles de origen, lo que amplía el escenario para descendientes que quedaron fuera de la Ley de Nietos.

UWC crea su primer comité en Cuba para becar a adolescentes

En paralelo, otra oportunidad educativa internacional tomó forma este año para jóvenes cubanos de menor edad. La red United World Colleges (UWC), presente en cuatro continentes con 18 colegios, constituyó oficialmente en 2026 su Comité Nacional UWC Cuba, que organizará su primera ronda de selección dirigida específicamente a candidatos de la isla, según detalló Periódico Cubano.

La novedad tiene un componente financiero que la hace especialmente relevante para familias sin recursos: más del 80% de los estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional seleccionados a través de los comités nacionales de UWC reciben algún nivel de ayuda económica, que puede cubrir desde la matrícula hasta vuelos, alojamiento y gastos personales en las becas denominadas “all-inclusive”.

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Ese esquema contrasta con la otra gran vía de ingreso a UWC, el Global Selection Programme (GSP), que está concebido principalmente para familias capaces de asumir el costo completo de los estudios.

La propia plataforma del GSP para el ingreso de 2027 indica que los residentes en Cuba deben aplicar a través de su comité nacional o contactar directamente a la organización por restricciones técnicas de la plataforma de solicitudes.

Los candidatos deben tener entre 16 y 19 años y estar en secundaria

El comité cubano establece que los aspirantes deben tener entre 16 y 19 años al momento de incorporarse al programa y encontrarse en los últimos dos años de educación secundaria. También deben ser ciudadanos cubanos o residentes permanentes en la isla.

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Los estudiantes hacen el saludo escolar antes de entrar a sus aulas en el primer día del año académico 2026-2027 en La Habana, el 1 de septiembre de 2026. En medio de la escasez de uniformes y de maestros, así como de prolongados cortes de electricidad, 1,4 millones de estudiantes iniciaron un nuevo curso escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los crecientes costos de la educación de sus hijos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

El expediente académico importa, pero no es el único criterio. UWC declara que busca estudiantes con capacidad de adaptación, compromiso comunitario y disposición para convivir con personas de diferentes culturas.

En cuanto al idioma, la organización aclara que no exige fluidez en inglés al momento de presentar la solicitud: basta con conocimientos básicos y disposición para seguir desarrollándolo.

El proceso de selección prevé varias fases: un formulario inicial con datos personales, académicos y actividades extracurriculares; pruebas escritas de razonamiento lógico y resolución de problemas; actividades grupales; entrevistas individuales y, potencialmente, la presentación de un proyecto personal.

Las referencias de docentes, mentores o líderes comunitarios también forman parte de la documentación requerida.

Los graduados de UWC pueden acceder a becas en universidades de Estados Unidos

La trayectoria que abre UWC no termina en el bachillerato. Los graduados de la red tienen acceso al Davis UWC Scholars Program, que trabaja con más de 100 universidades y colleges de Estados Unidos, entre ellas las ocho de la Ivy League, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), para nominar a exalumnos de UWC que sean admitidos y necesiten apoyo económico.

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Desde el año 2000, más de 14,700 graduados recibieron financiamiento a través de ese programa.

A fecha de hoy, la página de UWC Cuba indica que las solicitudes se abrirán “próximamente”, sin publicar todavía una fecha límite. Los interesados pueden registrar sus datos en el portal para recibir una notificación cuando comience formalmente la convocatoria.