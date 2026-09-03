“Fue una hazaña única en el siglo”: Jack Kerouac escribió ‘En el camino’ en un rollo de 36 metros para no detenerse a cambiar hojas

"En el camino" de Jack Kerouac y su manuscrito de trabajo, el extraordinario rollo de 36,6 metros que desplegaba ante los sorprendidos editores, se exhiben en el Museo de Escritores Americanos en Chicago (Foto: AP archivo/Charles Rex Arbogast)

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En la primavera de 1951, la musa aterrizó con tanta fuerza en la mente cafeinada de Jack Kerouac que, en el transcurso de unas tres semanas, escribió apresuradamente un manuscrito a espacio sencillo y de largo completo: un borrador de En el camino que pegó hasta formar un rollo de unos 36,58 metros de longitud. Publicada seis años después con elogios y notoriedad instantáneos, En el camino quizá no sea la Gran Novela Americana, pero la epifanía de Kerouac sin duda representa el Gran Manuscrito Americano. “Fue una hazaña única en la vida, única en un siglo. En resumen, una singularidad literaria”, dice el autor y editor Gerald Howard sobre el libro de cuya publicación se cumplirán 69 años el sábado 5 de septiembre.

Jack Kerouac fue uno de los novelistas que personificó la loca búsqueda americana de “decirlo todo”, de capturar de algún modo el espíritu del país en una sola narrativa, la clase de ambición épica detrás de libros canónicos como Moby-Dick” de Herman Melville y El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Pero en En el camino, la energía cruda y salvaje que llevó a Kerouac a escribir al ritmo que le venían los pensamientos inspiraría uno de los relatos definitorios de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial: dos jóvenes Beat en busca de aventura, emociones, “deseosos de todo al mismo tiempo”.

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Howard afirma que Kerouac había estado trabajando en el libro durante tres años antes de su repentina inspiración. El autor, de 29 años, se encontraba en el apartamento en Manhattan de su entonces esposa Joan Haverty, con rollos de papel de calco arquitectónico que se adaptaban perfectamente a su máquina de escribir manual. “Se dio cuenta de que, al alimentar el papel de esa manera, evitaría tener que cambiar una hoja una y otra vez, lo cual prácticamente garantizaba un mayor nivel de espontaneidad”, comenta Howard.

"En el camino", obra cumbre de Jack Kerouac y la generación Beat

El rollo es ahora una pieza de la historia literaria, pero en un principio ayudó a retrasar la publicación de la novela. Su editor, al ver a Kerouac desplegar su borrador, supuestamente le dijo que no podía ser editado. El escritor se marchó furioso. Su agente literario, Sterling Lord, pasó años intentando atraer el interés por este relato jazzístico y poco convencional antes de que la editorial Viking lo contratara con un adelanto de 1.000 dólares. Desde entonces, En el camino ha vendido millones de ejemplares e inspirado innumerables búsquedas literarias —y literales— para “encontrar América”. El manuscrito en sí ha pasado por varios lugares desde la muerte de Kerouac en 1969. A principios de este año, la estrella de música country Zach Bryan lo compró por más de 12 millones de dólares.

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“Jack nunca lo llamó un rollo”, señala el biógrafo Gerald Nicosia, y añade que el autor consideraba la palabra demasiado pomposa. Para Kerouac, dice, “era como la línea blanca de la carretera desenrollándose frente a tu neumático delantero mientras ibas a toda velocidad por la autopista”.

Fuente: AP