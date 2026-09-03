Sociedad

Buenos Aires da sus primeros pasos hacia los autos autónomos con el respaldo de un pionero global del sector

El jefe de Gobierno Jorge Macri recibió al ingeniero fundador de Mobileye en el Parque de Innovación, donde presentó la normativa que abre la puerta a pruebas piloto de vehículos sin conductor en las calles porteñas

Jorge Macri y Mois Navon
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El gobierno porteño avanzó esta semana hacia la incorporación de vehículos autónomos en el espacio público, con un evento en el Parque de Innovación de Núñez que reunió al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y al especialista en conducción autónoma e inteligencia artificial Mois Navon, uno de los ingenieros fundadores de Mobileye y referente global del sector, quien se encuentra de visita en Buenos Aires.

El encuentro, titulado “Autos Autónomos, Innovación y Propósito”, convocó a empresarios, académicos, representantes diplomáticos e integrantes del ecosistema tecnológico local. Allí, Macri presentó el marco normativo que la Ciudad sancionó hace dos semanas para habilitar pruebas piloto de vehículos autónomos Nivel 4 SAE en la vía pública, el primero de ese tipo en el país.

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“Muchas de las transformaciones de las que hablábamos hace algunos años ya están pasando. Hoy en la Ciudad tenemos el primer marco normativo para vehículos autónomos que permite realizar pruebas piloto en el espacio público. La Ciudad tiene todo para liderar esta revolución”, afirmó Macri durante la exposición.

La normativa habilita pruebas piloto bajo condiciones controladas y requiere autorización previa

La resolución 170/SECT/26, publicada en el Boletín Oficial el 18 de agosto y firmada por el secretario de Transporte Guillermo Krantzer, autoriza a empresas, universidades y centros de innovación a solicitar permisos para ensayar vehículos sin conductor y drones terrestres en las calles porteñas. El Nivel 4 de la escala SAE J3016 —una de las seis categorías internacionales de automatización vehicular— implica que el software asume íntegramente las decisiones de conducción dentro de la zona habilitada, sin que una persona deba estar al volante de forma constante.

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En una primera etapa, sin embargo, los vehículos de pasajeros deberán contar con un conductor capacitado a bordo, en condiciones de tomar el control ante cualquier falla. Esa exigencia podrá levantarse en fases posteriores, si las empresas acreditan un desempeño técnico satisfactorio y mantienen vigentes las pólizas de seguro exigidas. Los drones terrestres autónomos —robots compactos que se desplazan sobre ruedas para tareas como reparto, limpieza o monitoreo— podrán, en cambio, operar sin operador presencial desde el inicio del programa, siempre que cumplan los estándares técnicos requeridos.

Cada autorización será específica por proyecto: las operaciones quedarán acotadas a zonas, días, horarios y condiciones climáticas previamente aprobadas por la Secretaría de Transporte, con intervención de las áreas de Seguridad Vial y Movilidad. Los vehículos deberán llevar una “caja negra” para el registro de datos y estar cubiertos por una póliza de responsabilidad civil. Los titulares de la autorización tendrán que presentar informes bimestrales de desempeño, permitir auditorías técnicas e informar de inmediato cualquier siniestro o situación de riesgo.

Jorge Macri y Mois Navon

Navon advirtió que Buenos Aires tiene condiciones favorables respecto a otras ciudades de la región

Navon, ex ingeniero jefe de Mobileye —empresa tecnológica israelí adquirida por Intel en 2017 en una operación valuada en 15.300 millones de dólares—, fue el arquitecto del chip que posibilitó el salto de los vehículos autónomos a escala masiva. La compañía lidera hoy el mercado global del sector con una participación del 80%, y sus tecnologías están presentes en más de 250 millones de vehículos en todo el mundo.

Durante el encuentro en Núñez, el especialista evaluó positivamente las condiciones de infraestructura vial de la ciudad frente a otras capitales de la región. “En Buenos Aires veo que tienen buen demarcamiento vial, buenas calles y señalamientos, no debería ser un problema la convivencia de autos autónomos con otros actores del ecosistema. En otras ciudades de Latinoamérica, donde el tránsito es verdaderamente desordenado, la situación no es la misma”, señaló. Navon subrayó también que la regulación y los seguros son variables clave para avanzar: “Básicamente el Gobierno debe asegurarse de que la infraestructura esté bien para los autos autónomos y trabajar también en los niveles de seguros y responsabilidad”, agregó.

El especialista, quien en los últimos años ha orientado su trabajo hacia la ética de la inteligencia artificial y asesora al Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de Israel en materia de regulación, destacó además la necesidad de incorporar una perspectiva ética al desarrollo de estas tecnologías y de anticipar los desafíos que surgirán con su mayor utilización.

El gobierno porteño busca consolidar Buenos Aires como hub de innovación regional

Del encuentro participaron también el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el director ejecutivo del Parque de Innovación, Yamil Santoro, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti. Santoro explicó que el objetivo del espacio es conectar el ecosistema local con las ideas y experiencias que están transformando la movilidad a nivel global. “La visita de Mois Navon nos permitió acercar esa conversación a la Ciudad y generar un espacio de intercambio con quienes están pensando, desarrollando y tomando decisiones sobre las tecnologías que van a definir los próximos años”, afirmó.

Macri, por su parte, enmarcó la iniciativa en una estrategia más amplia de posicionamiento regional. “En la Ciudad tenemos un ecosistema de talento único formado por empresas, universidades, investigadores y startups. Nuestro objetivo es consolidarnos como un hub de innovación para América Latina”, sostuvo el jefe de Gobierno. La normativa no precisa aún qué empresas participarán en los ensayos ni fija un cronograma público para el inicio de las pruebas.

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