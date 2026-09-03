Adiós a las estafas: Alexa ahora avisa si un mensaje de Amazon es real o no

Alexa ahora cuenta con la capacidad de avisarle al usuario cuando una comunicación de Amazon se trata realmente de una suplantación. (Amazon)

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Amazon ahora permite verificar mensajes sospechosos a través de Alexa for Shopping. Los clientes pueden consultar si un correo electrónico, una llamada telefónica o un mensaje de texto fue enviado por la empresa y recibir una respuesta en segundos para evitar posibles estafas.

La herramienta compara los datos proporcionados por el usuario —remitente, contenido, fecha, hora y formato— con el registro de comunicaciones enviadas por Amazon. Solo confirma la autenticidad cuando puede determinar con certeza que el mensaje proviene de sus sistemas.

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Por ahora, la función está disponible para clientes de Amazon en Estados Unidos mediante Alexa for Shopping. La empresa indicó que la herramienta se extenderá a otras regiones con el tiempo.

Amazon busca ofrecer a sus clientes una forma rápida de comprobar si un mensaje es auténtico antes de compartir datos personales o realizar un pago. (Amazon)

Cómo pedirle a Alexa que verifique la veracidad de un mensaje

Para iniciar la verificación, el usuario debe preguntarle a Alexa for Shopping por el mensaje, correo, llamada o texto recibido e incluir detalles sobre quién lo envió, cuándo llegó y qué decía.

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Por ejemplo: “¿Amazon me envió ayer un mensaje de texto sobre un problema con una entrega?” o “¿Este correo sobre mi membresía Prime es real?”.

El sistema contrasta esa información con un catálogo de miles de millones de comunicaciones enviadas por equipos de Amazon en todo el mundo. La herramienta analiza el remitente, el contenido, el momento de envío y el formato del contacto.

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La nueva función de Alexa permite verificar correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y otras comunicaciones atribuidas a Amazon. (Amazon)

Luego, Alexa for Shopping ofrece una de tres respuestas: puede confirmar que se trata de una comunicación oficial de Amazon; informar que el mensaje no coincide con ninguna comunicación oficial según los datos aportados; o indicar que no puede verificarlo con certeza.

Si el mensaje es auténtico, la respuesta confirma el tipo de comunicación, la fuente, la fecha y la hora, e incluye recomendaciones para proteger la cuenta, como activar las claves de acceso y la verificación en dos pasos.

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Si no lo es, aconseja revisar los pedidos desde la aplicación, comunicarse con Amazon por sus canales oficiales y evitar abrir enlaces o responder el mensaje.

La herramienta analiza datos como el remitente, el contenido, la fecha y el formato del mensaje para determinar si coincide con comunicaciones oficiales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon señaló que, incluso cuando no puede confirmar el origen de una comunicación, Alexa for Shopping ofrece consejos de seguridad y alternativas para realizar una nueva consulta.

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Entre ellas, figura el envío del mensaje sospechoso al correo de verificación de Amazon o el uso del formulario de verificación disponible en las páginas de atención al cliente.

Cada comunicación enviada para verificar también se reporta automáticamente a los equipos de protección de clientes de Amazon. Según la empresa, esa información permite identificar nuevas modalidades de fraude, actuar contra los responsables y proteger a otros usuarios.

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Ante una comunicación sospechosa, Amazon recomienda no abrir enlaces, no responder y revisar los pedidos únicamente desde sus canales oficiales. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon por más de 4.000 millones de dólares

Jeff Bezos vendió 15 millones de acciones de Amazon por 4.070 millones de dólares, después de que la compañía alcanzara el lunes su valor máximo y superara una capitalización de 3 billones de dólares. La operación fue notificada a las autoridades bursátiles de Estados Unidos.

La venta ocurrió tras una racha alcista impulsada por los resultados del segundo trimestre.

Jeff Bezos vendió 15 millones de acciones de Amazon por 4.070 millones de dólares, luego de que la empresa superara una capitalización de 3 billones de dólares. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Amazon informó un beneficio de 62.647 millones de dólares, un aumento interanual del 244%, y una facturación de 200.606 millones de dólares, un 20% más que en el mismo período anterior y por encima de las expectativas del mercado.

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El empresario concretó la operación a través de Morgan Stanley. Un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos indicó, además, que Bezos donó 220.200 acciones a organizaciones sin ánimo de lucro el 4 de mayo, títulos que esas entidades podrían haber vendido desde entonces.

Tras conocerse la venta, las acciones de Amazon cayeron un 1,8% durante la sesión. En el último año, la capitalización de la compañía aumentó un 30%. Según Forbes, el patrimonio neto de Bezos ascendía a 278 mil millones de dólares en agosto de 2026.

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