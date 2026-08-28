Tecno

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll: la plataforma de anime retirará su aplicación

El sitio de anime ha compartido un correo electrónico con los usuarios que ven su contenido a través de esta consola e videojuegos anunciando el retiro

Logotipo de Crunchyroll con un ojo estilizado en negro a la izquierda y el texto "Crunchyroll" en negro a la derecha, sobre un fondo naranja y beige
Crunchyroll será retirado de Nintendo Switch, según un correo electrónico que han recibido varios usuarios. (Crunchyroll )
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Usuarios en redes sociales han compartido un correo electrónico que han recibido de Crunchyroll en el que se señala que la plataforma dejará de estar disponible en Nintendo Switch a partir de 30 de octubre de 2026.

“La buena noticia: tu experiencia con Crunchyroll continúa en otras plataformas. Todavía puedes ver en streaming la mayor biblioteca de anime dedicada del mundo en crunchyroll.com, en la app móvil de Crunchyroll y en más de 30 plataformas y dispositivos globales y regionales, con la misma cuenta y suscripción que ya tienes”, indica el mensaje.

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En la página de dispositivos compatibles de Crunchyroll no aparece Nintendo Switch. En la sección de consolas de videojuego solo se encuentran PlayStation y Xbox.

Captura de pantalla de una publicación en la plataforma Reddit que incluye un correo electrónico de Crunchyroll en inglés
Usuarios en redes sociales criticaron el retiro de Crunchyroll de Switch. (Reddit)

Un usuario en Reddit criticó la decisión y señaló:

“Acabo de recibir este correo y si es así, qué coraje. Mi tele es viejita, así que uso mi Switch para ver los programas en la tele y tener mejor experiencia. No se va a acabar el mundo, pero voy a tener que verlos en la pantalla rayada de mi celular por el futuro previsible”.

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Dispositivos y plataformas compatibles con Crunchyroll

Los dispositivos y plataformas compatibles con Crunchyroll son:

  • Apple iOS (App Store)
  • Android (Google Play Store)
  • Fire (Amazon Appstore)
  • Galaxy (Samsung Galaxy Store)

Consolas de videojuegos

  • PlayStation 5
  • PlayStation 4
  • Xbox
Sección web con el texto Consolas de Videojuegos junto a los logotipos de PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox en fondo negro
La disponibilidad de Crunchyroll en consola se limita a PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox. (Crunchyroll)

Reproductores multimedia

  • Apple TV
  • Google TV
  • Android TV
  • Roku TV
  • Amazon Fire TV
  • Apps de Windows
  • Xumo Stream Box
  • Sky Stream

Televisores inteligentes y gafas de realidad virtual

  • Apple Vision Pro (App Store)
  • Samsung
  • LG
  • VIDAA
  • Philips
  • Xumo TV
  • Sky Glass
  • VIZIO
  • Fetch
  • TiVo OS
  • Whale TV
Una persona de espaldas sentada en un sofá oscuro viendo una televisión con la imagen difuminada en una habitación con poca luz.
Crunchyroll se encuentra disponible en diversas plataformas y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proveedores de servicios

  • Claro
  • Xfinity
  • TELUS
  • Koodo
  • O2 Telefónica
  • Sky Q
  • Claro Video
  • Movistar
  • Vivo

Cómo funciona Crunchyroll

Crunchyroll funciona como una plataforma streaming centrada en anime: te registras con una cuenta y ves contenido desde su web o desde su app en distintos dispositivos.

El acceso depende del tipo de plan: con una suscripción Premium, la experiencia se orienta al streaming sin anuncios y a funciones extra (por ejemplo, perfiles en iOS y descargas para ver sin conexión en planes que lo incluyen).

Crunchyroll es una de las plataformas streaming de anime más populares en América Latina. (Crunchyroll)
Crunchyroll es una de las plataformas streaming de anime más populares en América Latina. (Crunchyroll)

En cuanto a compatibilidad, Crunchyroll detalla una lista de dispositivos y requisitos mínimos (por ejemplo, consolas Xbox, Apple TV, televisores Samsung con Tizen y LG con webOS, además de Android TV/Google TV).

En algunos casos, la activación se hace vinculando el dispositivo con tu cuenta desde una pantalla de “activar”.

Nintendo elimina más de 400 emuladores de Switch de GitHub en 24 horas

Nintendo eliminó más de 400 repositorios de GitHub vinculados con emuladores de Nintendo Switch en un lapso de 24 horas, en una nueva ofensiva legal basada en reclamos por derechos de autor.

La medida forma parte de la estrategia de la compañía para frenar la piratería y limitar el acceso a herramientas que permiten ejecutar juegos de la consola sin comprarlos.

La acción se concretó a través de siete avisos enviados por Nintendo en un solo día para solicitar la baja de repositorios que alojaban o enlazaban código asociado a emuladores.

Nintendo ha bloqueado diversos repositorios de emuladores de videojuegos. REUTERS/Issei Kato
Nintendo ha bloqueado diversos repositorios de emuladores de videojuegos. REUTERS/Issei Kato

El resultado fue la eliminación de 401 repositorios, con un impacto especialmente concentrado en Suyu, que perdió 311 de esos espacios. Entre los proyectos mencionados también aparecen Skyline (un sistema para celulares Android) y MonoNX (un programa creado en lenguaje C#), además de variantes basadas en el código de Yuzu.

En su argumentación, Nintendo sostuvo que los repositorios ofrecían o facilitaban acceso a emuladores diseñados principalmente para jugar títulos de Switch y que estos programas eludían medidas tecnológicas de protección (TPM).

También detalló que los juegos de Switch están encriptados con claves criptográficas (prod.keys) y afirmó que los emuladores utilizan copias no autorizadas de esas claves para desencriptar copias no autorizadas de juegos (ROMs).

El aviso concluyó que la distribución de esos emuladores constituiría “un tráfico ilícito” bajo la DMCA.

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