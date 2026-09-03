Bill Gates advirtió sobre el “círculo vicioso” que crearán los robots y la IA en el mercado laboral global

Gates sostuvo que la IA amenaza con reducir de forma permanente los empleos iniciales e intermedios, a diferencia de crisis como la Gran Depresión de 1933 en Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

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Bill Gates advirtió que la combinación de robots e inteligencia artificial (IA) puede empujar al mercado laboral global a un “círculo vicioso” en el que la caída de costos acelere la sustitución de trabajadores y concentre los beneficios en pocas manos.

Según el fundador de Microsoft, no se trata de un ajuste pasajero del ciclo económico: la IA amenaza con reducir de forma permanente los empleos de nivel inicial e intermedio, justo cuando las nuevas vacantes exigirán capacidades que tardan años en adquirirse.

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Por qué Bill Gates cree que la IA desaparecerá varios empleos

El empresario situó su advertencia frente a un antecedente extremo: en 1933, durante la Gran Depresión, el desempleo en Estados Unidos rondaba el 25% y siguió en dos dígitos durante buena parte de la década siguiente.

El empresario afirmó que el empleo joven en puestos expuestos a la IA generativa ya muestra caídas, mientras ese efecto no se replicó entre trabajadores de mayor edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, distinguió aquella crisis de la actual al sostener que, a diferencia de ese derrumbe, el impacto de la IA no desaparecerá con la recuperación de la demanda, la inversión o el crecimiento.

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Gates afirmó que los empleos de oficina ya muestran señales de deterioro, aunque por ahora de forma moderada. Según su descripción, tras la adopción generalizada de la IA generativa, el empleo cayó entre los trabajadores jóvenes en puestos expuestos a la sustitución, mientras ese efecto no se replicó entre compañeros de mayor edad.

El diagnóstico apunta a una transformación que, a su juicio, excederá a unas pocas ocupaciones y terminará por alterar la relación entre trabajo, ingresos y seguridad económica.

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Bill Gates señaló que el punto de quiebre llegará cuando la IA pueda ejecutar tareas con margen de error casi nulo y operar sin supervisión humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates sostiene que el punto de quiebre llegará cuando la IA pueda ejecutar tareas con un margen de error casi nulo y operar sin supervisión humana, un escenario que daría a las empresas incentivos económicos directos para desplazar más trabajo humano.

Cuáles empleos serán reemplazados por la IA, según Bill Gates

Entre los primeros sectores alcanzados por esa presión, Gates mencionó ventas y atención al cliente, tanto en línea como por teléfono, además de la ingeniería de software y la asistencia jurídica.

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Además, incluyó tareas que hoy todavía requieren trabajadores capacitados, como evaluar solicitudes de préstamos, realizar análisis de datos y clasificar pacientes.

La presión de la inteligencia artificial ya alcanza a ventas, atención al cliente, ingeniería de software, asistencia jurídica, análisis de datos y clasificación de pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunas áreas, aclaró, la automatización podría crear nueva demanda al reducir costos. Puso como ejemplo la ingeniería de software, donde la pérdida neta de puestos sería menor si ciertas funciones, como el diseño, siguen resolviéndose mejor con intervención humana.

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Su advertencia no se limitó al trabajo de oficina. Gates dijo que los trabajos manuales se verán afectados porque, aunque los robots todavía no están tan avanzados como la IA, su costo caerá con el tiempo.

Al referirse a ese frente, señaló que muchos no perciben la velocidad del avance de los robots diestros porque gran parte del desarrollo más avanzado ocurre en otros países. Sugirió que la imagen pública de esa tecnología queda distorsionada por videos virales de robots “bailando torpemente”.

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Bill Gates explicó que cuando una empresa adopta robots e IA para bajar precios, obliga a sus rivales a copiar esa automatización para competir. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)

Qué pasaría si muchas empresas comienzan a implementar robots con IA

Gates describió el mecanismo con una lógica competitiva: cuando una empresa adopta robots e IA y usa ese ahorro para bajar precios, sus rivales quedan presionados a hacer lo mismo. Si las compañías ya instaladas no avanzan en esa dirección, agregó, lo harán las nuevas firmas.

Asimismo, el empresario advirtió que esa dinámica puede reducir la cantidad de empleos de calidad y concentrar los beneficios en un limitado grupo. Agregó que muchas personas cambiarán de trabajo, pero afrontarán un período de fuerte incertidumbre marcado por la pérdida del puesto, la necesidad de reciclarse profesionalmente y la búsqueda de una nueva ocupación.

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En ese marco, remarcó su preocupación por los jóvenes que ingresarán a un mercado con menos posiciones de entrada. Según explicó, ellos entienden el reto porque son los usuarios más activos de la IA y observan de primera mano tanto sus capacidades como la velocidad con que mejora.