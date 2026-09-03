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El divertido mano a mano de Adrián Suar y Ángel de Brito: “Te fuiste y al final lo acomodé”

El productor habló del presente de El Trece y respondió con humor al conductor sobre su cambio de canal

Adrián Suar es entrevistado por Ángel De Brito en el programa 'LAM. Suar habla sobre su buen momento profesional y hace un comentario directo a De Brito sobre la situación actual del canal El Trece, mencionando que 'lo acomodó'
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Adrián Suar tuvo un divertido mano a mano con Ángel De Brito durante una nota para LAM y aprovechó el diálogo para referirse a la mejora de la programación de El Trece, su presente entre el cine, el teatro y la televisión, y los posibles regresos de Nicolás Repetto y Marcelo Tinelli.

El productor llegó a La Trastienda para asistir a Boite, el espectáculo de Griselda Siciliani y Carlos Casella, cuando fue abordado por el móvil del ciclo que conduce Ángel de Brito. La conversación comenzó con elogios al dúo artístico y derivó hacia la situación de la señal.

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El conductor de LAM mencionó sus proyectos teatrales y cinematográficos, y Suar respondió que atravesaba una etapa favorable. También se refirió a Sotovocce, la obra teatral que protagoniza en Teatro Nacional junto a Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega, y celebró la respuesta del público.

“Estoy bien, en un buen momento, Ángel”, afirmó. Luego agradeció al elenco, a la comedia y a la recepción que tuvo la propuesta: “Nada más que palabras de agradecimiento”, dijo.

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La recuperación de la programación de El Trece, según lo planteó Suar, fue el resultado de un proceso que demandó varios años, pruebas y cambios en distintos horarios. El productor admitió que durante un período no logró encontrar la fórmula que buscaba para la grilla, aunque ahora percibe que la pantalla se ordenó.

Adrian Suar como invitado en el viejo LAM de El Trece
Adrian Suar como invitado en el viejo LAM de El Trece

Cuando De Brito mencionó que El Trece estaba “acomodado”, Suar recogió el comentario y lanzó una respuesta dirigida al conductor, quien había trabajado en la señal. “Viste, Ángel, te fuiste y al final lo acomodé”, le dijo con tono de broma.

De Brito aceptó la indirecta, aunque retrucó que el productor había tardado varios años. La tensión, entonces, quedó reducida al juego televisivo. Cuando el conductor le preguntó si lo extrañaba, Suar aseguró que sí y le dio un tono afectuoso al intercambio.

El productor reconoció que la mejora no fue inmediata. “Me costó muchísimo, un par de años”, admitió.

Las palabras de Angel De Brito en el final de LAM
El día que Angel de Brito se despidió de El Trece

De Brito enumeró los desempeños de Guido Kaczka, Mario Pergolini y Darío Barassi como parte de ese ordenamiento de horarios. El productor coincidió en que “existen momentos en los que las propuestas encuentran su lugar y otros en los que la búsqueda no da resultado”.

“A veces hago buenas cosas y me sale mal”, expresó. Luego agregó que, en otras ocasiones, basta con intentar algunas modificaciones para que la programación encuentre una dinámica distinta.

El conductor intervino con otra broma y sostuvo que una grilla puede desordenarse otra vez a las dos semanas. Suar respondió que, una vez que un programa queda acomodado, procura no intervenir de más.

La frase sintetizó su posición sobre el manejo cotidiano de la pantalla. Para él, el trabajo de programación exige atención, aunque no supone necesariamente una presencia permanente en una oficina.

mario pergolini nicolás repetto
Mario Pergolini y Nicolás Repetto, actual y próxima figura del canal

La entrevista cambió de tema cuando De Brito preguntó por Nicolás Repetto. Suar respondió que cree que su amigo volverá a la televisión, aunque evitó dar una confirmación cerrada sobre el regreso. “Creo que sí. Todavía no lo voy a confirmar, pero creo que sí”, manifestó. El productor indicó que analizan qué programa podría hacer y que la vuelta dependerá de que todas las partes estén alineadas. “Una propuesta acorde con la naturaleza de Nico y con su forma de hacer humor”, contó.

Hacia el final, De Brito preguntó por Marcelo Tinelli. Suar respondió que lo ve bien, pero marcó una diferencia entre el deseo de volver a trabajar juntos y la existencia de una negociación concreta.

Por ahora no, por ahora no estamos hablando”, precisó. El productor descartó que hubiera conversaciones en marcha para que Tinelli regrese a la pantalla de El Trece.

De todos modos, sostuvo que Tinelli tiene las puertas abiertas para desarrollar alguna propuesta. Aclaró que esa posibilidad debería ajustarse a las condiciones disponibles en la programación y a los recursos de la señal.

“Me encantaría tenerlo al Flaco”, afirmó al hablar del conductor de VideoMatch. De Brito intervino para señalar que se trata de una figura costosa, y Suar coincidió sin matices: “Es caro”.

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