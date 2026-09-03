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El inesperado cruce entre Michelle Masson y El Puma Rodríguez en Es mi sueño: “Mi amor, no digas eso”

Después de cantar un tema de Airbag, la modelo percibió una actitud en el jurado y lanzó una frase que tensó la gala

La devolución del Puma Rodríguez en Es mi sueño para Michelle Masson
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Michelle Masson protagonizó uno de los pasajes más incómodos de Es mi sueño cuando José Luis “El Puma” Rodríguez Rodríguez mantuvo su palanca en cero después de escuchar Solo aquí, la canción de Airbag que interpretó junto a Juan Pablo Pighetti. La secuencia combinó expectativas, una reacción espontánea de la actriz y una crítica que dejó expuesta la distancia entre el jurado y lo que acababa de ocurrir sobre el escenario.

La dupla salió a escena en una noche clave para quienes buscan sostenerse en la competencia y ganar espacio dentro del programa que conduce Guido Kaczka. Con un tema de fuerte carga emotiva y una exigencia vocal marcada, Michelle Masson y Juan Pablo Pighetti asumieron un desafío importante. Pero una vez terminada la canción, la respuesta del Puma marcó de inmediato el tono del intercambio posterior

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El primero en señalar lo que había sucedido fue Guido Kaczka, que advirtió en vivo que el venezolano no había acompañado la performance. “El Puma, nada, ni movió la palanca”, dijo el conductor, poniendo en palabras un gesto que ya había sido percibido por todos en el estudio.

Tres personas permanecen de pie en el escenario iluminado de un estudio de televisión con luces rojas en los bordes y al fondo
La actriz compartió escenario con Juan Pablo Pighetti y protagonizó uno de los momentos más tensos de la gala

La frase generó una reacción inmediata de Michelle Masson, que respondió sin disimular su sorpresa. “No nos quiere”, lanzó la actriz, en un comentario que mezcló ironía con incomodidad y que terminó de instalar el momento como uno de los más comentados de la emisión.

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La secuencia mostró con claridad el peso que tienen las devoluciones dentro del formato. En este tipo de concursos, una señal breve puede condicionar por completo la lectura de lo que acaba de pasar y alterar el clima en cuestión de segundos.

Después de escuchar a la actriz, El Puma Rodríguez salió a responder para quitarle cualquier lectura personal a su decisión. “No, mi amor, no digas eso. Esto es algo musical, no tiene nada que ver”, señaló, con la intención de remarcar que su mirada estaba puesta únicamente en el rendimiento artístico.

Una mujer con cabello oscuro sostiene un micrófono negro frente a un fondo con luces rojas
La escena entre Michelle Masson y El Puma Rodríguez marcó uno de los pasajes más comentados de Es mi sueño

A continuación, sumó un comentario dirigido a Michelle Masson en el que reconoció su evolución dentro del ciclo, aunque sin modificar su postura frente a esta gala. “Eres una muchacha preciosa, cada vez lo haces mejor y entiendo tu profesión”, afirmó.

De esa manera, el jurado separó el plano humano del artístico. Por un lado, expresó consideración hacia la participante; por el otro, sostuvo su desacuerdo con lo que había escuchado. Ese equilibrio entre elogio personal y objeción profesional ordenó el sentido de su intervención.

José Luis Rodríguez viste un saco a cuadros y lleva un micrófono de diadema mientras mira hacia la izquierda en un estudio de televisión
El cantante José Luis Rodríguez expresa sus observaciones a la participante Michelle Masson durante la emisión del programa Es mi sueño. (Captura de video)

La devolución también tuvo un tramo dedicado a Juan Pablo Pighetti, que participa del certamen con la ilusión de avanzar como cantante. Allí, El Puma Rodríguez eligió dejarle un mensaje orientado al compromiso y a su futuro en la competencia.

“Yo creo que vas a tener otra oportunidad y quiero verte de nuevo”, le dijo en primer lugar. Después amplió esa idea con una reflexión sobre la actitud necesaria para afrontar una instancia de tanta exposición: “Es una oportunidad única esto. Piensa en todos los que te están viendo y entrega el alma por completo, no a medias”.

El consejo apuntó menos a la técnica que a la forma de habitar el escenario. Más que detenerse en aspectos puntuales de la ejecución, el cantante puso el acento en la intensidad y en la capacidad de asumir el peso de una presentación frente a una audiencia masiva.

La noche no terminó con una definición concluyente sobre el recorrido de la dupla, pero sí dejó indicios sobre lo que puede venir. La posibilidad de una nueva chance para Juan Pablo Pighetti, mencionada por el propio jurado, y el reconocimiento al progreso de Michelle Masson abrieron una expectativa de cara a las próximas galas.

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