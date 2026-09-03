Consejo electoral hondureño analizará impacto de nuevas reformas electorales

El CNE evaluará el impacto de cada reforma electoral sobre la planificación y ejecución de las elecciones antes de emitir observaciones técnicas. REUTERS/Leonel Estrada

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El debate sobre una eventual reforma electoral en Honduras continúa tomando fuerza tras la presentación de diversas iniciativas para modificar la legislación vigente. Frente a ese escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que asumirá un papel técnico en el análisis de las propuestas planteadas por distintos sectores.

El consejero del CNE Eduardo Fuentes explicó que el organismo revisará cada iniciativa desde perspectivas técnicas, operativas y logísticas. La intención, señaló, es determinar de manera anticipada cuáles podrían ser las consecuencias de aplicar los cambios propuestos en futuros procesos electorales.

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Fuentes sostuvo que no todas las propuestas legislativas tienen el mismo alcance o viabilidad cuando pasan del plano político al funcionamiento práctico de una elección. Por esa razón, consideró fundamental que el CNE aporte sus valoraciones antes de que las modificaciones sean aprobadas e implementadas.

Diversas iniciativas

El funcionario hizo estas declaraciones luego de participar en una reunión convocada por la Comisión de Equidad y Género del Congreso Nacional, donde se discutió una iniciativa para crear una ley destinada a prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres por razones de género.

De acuerdo con Fuentes, esta propuesta forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas presentadas durante el año para introducir cambios en el sistema electoral hondureño.

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El consejero recordó que desde enero distintos diputados presentaron proyectos vinculados con reformas electorales. A esas propuestas se suma una iniciativa elaborada por exautoridades de los organismos electorales, considerada hasta ahora como una de las de mayor alcance planteadas sobre la legislación electoral.

Según explicó, esa propuesta contempla cambios en más de 70 artículos de la Ley Electoral de Honduras, lo que refleja la dimensión del debate sobre una posible transformación del marco que regula los procesos electorales.

Propuesta de sociedad civil

El CNE también permanece a la espera de una propuesta que será presentada por organizaciones de la sociedad civil el próximo 17 de septiembre, como resultado de un proceso de diálogo impulsado en una mesa auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Eduardo Fuentes afirmó que el CNE revisará cada propuesta de reforma electoral desde criterios técnicos, operativos y logísticos.

Para Fuentes, la participación de distintos sectores permitirá incorporar diferentes perspectivas al debate y ampliar el análisis sobre las necesidades de modificación del sistema electoral.

La expectativa dentro del organismo es que las propuestas provenientes del Congreso Nacional, de antiguos funcionarios electorales y de la sociedad civil puedan ser examinadas de manera conjunta para identificar coincidencias, diferencias y posibles efectos de cada planteamiento.

En ese marco, el CNE pretende concentrar su participación en aportar criterios especializados sobre la aplicación práctica de las reformas.

Fuentes enfatizó que una modificación a la normativa electoral no debe ser analizada únicamente desde el punto de vista legislativo o político, sino también con las condiciones necesarias para ponerla en práctica.

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El funcionario señaló que algunas propuestas pueden parecer viables en términos generales, pero generar dificultades cuando pasan al plano operativo de una elección. Entre los aspectos que deberán ser considerados están los recursos necesarios, los procedimientos electorales, la organización institucional y las condiciones logísticas.

En ese sentido, el CNE pretende evaluar de forma individual las iniciativas que sean presentadas y luego emitir las observaciones correspondientes.

La revisión abarcará el posible impacto que cada reforma pueda tener sobre la planificación y ejecución de los procesos electorales, de modo que cualquier modificación aprobada cuente con condiciones adecuadas para su aplicación.

El consejero reiteró que el papel del organismo electoral será aportar una valoración técnica sobre las propuestas, sin limitar el debate que corresponde a los actores políticos y sociales involucrados en la discusión.

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Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2025 donde se observa una pantalla con los resultados del conteo de actas de votación en el centro de divulgación del Concejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa (Honduras).EFE/ Gustavo Amador/ ARCHIVO

Un debate que sigue abierto

El análisis de las diferentes iniciativas se produce en un contexto en el que diversos sectores plantearon la necesidad de actualizar distintos componentes del sistema electoral hondureño.

Para el CNE, cualquier eventual reforma debe estar orientada a mejorar el funcionamiento de los procesos electorales y contribuir a fortalecer la institucionalidad encargada de garantizar el ejercicio democrático.

Por ello, el organismo considera necesario que las modificaciones sean evaluadas antes de su aprobación desde una perspectiva integral, con atención no solo a los objetivos que persiguen, sino también a las condiciones reales para ejecutarlas.

La presentación de nuevas iniciativas en los próximos días podría ampliar aún más el debate, en particular la propuesta que prepara la sociedad civil para el 17 de septiembre.

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