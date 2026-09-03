Teleshow

Horacio Pagani fue operado de urgencia y dio un mensaje desde su internación: “Estaremos en carrera nuevamente”

Luego de someterse a una inesperada intervención quirúrgica, el periodista deportivo compartió detalles de su salud a través de un video que grabó desde la clínica

Desde la habitación del hospital, Horacio Pagani contó el motivo de su inesperada intervención quirúrgica y lo compartió en sus redes sociales (Instagram)
Guardar

En la vida de Horacio Pagani, las noticias no siempre llegan desde el mundo del deporte. Esta vez, el reconocido periodista decidió tomar la palabra para compartir un momento delicado, pero con la honestidad y el humor que lo caracterizan. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al anunciar desde la habitación de un hospital que había sido intervenido de urgencia por una arteria carótida obstruida y que fue necesario colocarle un stent. Sin rodeos, Pagani eligió hablarle a su audiencia, buscando transmitir calma y agradecimiento.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde, con su estilo directo y sin dramatismos, relató el episodio que lo llevó al quirófano. “Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer. No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”, compartió, dejando en claro que su recuperación avanza sin complicaciones y que mantuvo intacto su sentido del humor.

PUBLICIDAD

Horacio Pagani respondió a las acusaciones de machista
El periodista deportivo decidió tranquilizar a sus seguidores al explicar su estado de salud (Captura de video)

“Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, concluyó.

La respuesta de sus seguidores y colegas no tardó en llegar. Las redes se llenaron de mensajes de aliento y muestras de cariño para el panelista, que no dudó en agradecer el apoyo recibido y en prometer un pronto regreso a la actividad. “¡Dale, Horacito! ¡Dejate de buscar excusas y volvé a laburar!”; “¡Te amo, Horacio! Vamosss”; “Vamos Horacio, amigo”; “Vos podés, Pagani”, fueron algunos de los mensajes de aliento que le dejaron desde colegas como Edith Hermida y seguidores en el posteo original.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que el periodista deportivo enfrenta una situación similar. En mayo de 2018, Pagani debió someterse a una operación del corazón que también generó preocupación en el ambiente periodístico y deportivo. Como entonces, eligió llevar tranquilidad desde el hospital y compartir su vivencia con sus seguidores. “¡Acá estoy nuevamente para seguir dando pelea!”, escribió en Instagram tras la intervención. En ese momento, minutos antes de ver el partido de despedida de la Selección Argentina frente a Haití en La Bombonera, Pagani se mostró fiel a su estilo: “Aquí estamos, reaparecidos después de una pequeña operación del corazón. Estamos bien, ya estamos en una habitación común, salimos de terapia”.

En mayo de 2018, Pagani fue operado del corazón y debió perderse el Mundial de Rusia (Captura de video)
En mayo de 2018, Pagani fue operado del corazón y debió perderse el Mundial de Rusia (Captura de video)

En aquella oportunidad, el problema cardíaco le impidió viajar a Rusia para cubrir el Mundial 2018, un golpe duro para alguien que vive el fútbol con tanta pasión. “Quiero mandarle un agradecimiento muy grande a todos los cientos y cientos de mensajes que recibí de salutación por este acontecimiento que no me permitió ir al Mundial”, explicó, agradecido y decidido a seguir alentando a la Selección desde casa. La intervención, en la que le colocaron tres bypass, fue un recordatorio de la importancia de la salud, pero también de la resiliencia y el optimismo con el que Pagani afronta cada desafío.

“Me siento bien, hace tres días que me operaron y ya en un par de días estoy de alta. Saludos, amigos”, contaba entonces, mostrándose animado y listo para volver a su rutina. Ese espíritu se repite hoy: Pagani vuelve a agradecer a quienes lo acompañan y deja en claro que, más allá de los sustos, su compromiso con el periodismo, el fútbol y la vida sigue intacto. Y si algo demostró a lo largo de su trayectoria es que, para él, la pasión y la fortaleza siempre van de la mano, incluso cuando el corazón le pide una pausa.

Temas Relacionados

Horacio PaganiStentCirugía de urgenciaCarótida tapadaCirugía del corazónInternaron a Horacio Pagani

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

En Otro día perdido, los conductores reconstruyeron una tremenda escena ocurrida durante una grabación del año pasado. Gritos, insultos y duras acusaciones

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

La agencia de prensa de la cantante publicó un descargo para rechazar las versiones sobre un supuesto episodio que habría vivido la cantante con el futbolista, actual pareja de Tini Stoessel

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

La socialité mostró en Instagram un festejo íntimo en tonos rojos y dorados, acompañado por su chihuahua, y dejó una frase muy personal. Los saludos de sus amigos

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

La conductora se sacó la ropa con la última eliminada del reality, conocida por practicar nudismo dentro de la casa. El momento

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

Las tiernas fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala por los seis meses de su hija Gia

La cantante y el futbolista compartieron nuevas imágenes por el cumplemés de su beba con mensajes a puro amor

Las tiernas fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala por los seis meses de su hija Gia

AMÉRICA

Ballenas jorobadas protagonizarán festival en Costa Rica con avistamientos, conciertos y actividades familiares

Ballenas jorobadas protagonizarán festival en Costa Rica con avistamientos, conciertos y actividades familiares

Nuevo comandante de la Policía de Bolivia afirma que la detención de Evo Morales “es una prioridad”

Consejo electoral hondureño analizará impacto de nuevas reformas electorales

Multinacionales que operan en Panamá registran un acumulado histórico que alcanza los 10 mil empleos

Diputados en el Congreso presentan iniciativa para crear el digesto jurídico nacional que busca instituir un sistema gratuito de consulta de leyes

MALDITOS NERDS

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Ace Combat 8: Wings of Theve revela sus combates cooperativos y competitivos

Sylvester Stallone enfrenta una guerra total en el teaser de ‘Tulsa King’ temporada 4

Capcom mejora el rendimiento de Dragon’s Dogma 2 antes de ‘Dark Arisen’

DEPORTES

Tras el calvario que sufrió por sus problemas de tobillo, Batistuta anotó dos goles en el centenario de la Fiorentina y se emocionó

Tras el calvario que sufrió por sus problemas de tobillo, Batistuta anotó dos goles en el centenario de la Fiorentina y se emocionó

La dura penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli en el GP de Italia en plena pelea por el título de Fórmula 1

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a referirse a la polémica sanción que recibió en la Fórmula 1 y detalló las dos reuniones que tendrá sobre el tema en Monza

Quiénes son los dos borrados que todavía siguen en River Plate y qué opciones tienen para emigrar