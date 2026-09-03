Horacio Pagani fue operado de urgencia y dio un mensaje desde su internación: “Estaremos en carrera nuevamente”

Desde la habitación del hospital, Horacio Pagani contó el motivo de su inesperada intervención quirúrgica y lo compartió en sus redes sociales (Instagram)

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En la vida de Horacio Pagani, las noticias no siempre llegan desde el mundo del deporte. Esta vez, el reconocido periodista decidió tomar la palabra para compartir un momento delicado, pero con la honestidad y el humor que lo caracterizan. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al anunciar desde la habitación de un hospital que había sido intervenido de urgencia por una arteria carótida obstruida y que fue necesario colocarle un stent. Sin rodeos, Pagani eligió hablarle a su audiencia, buscando transmitir calma y agradecimiento.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde, con su estilo directo y sin dramatismos, relató el episodio que lo llevó al quirófano. “Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer. No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”, compartió, dejando en claro que su recuperación avanza sin complicaciones y que mantuvo intacto su sentido del humor.

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El periodista deportivo decidió tranquilizar a sus seguidores al explicar su estado de salud (Captura de video)

“Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, concluyó.

La respuesta de sus seguidores y colegas no tardó en llegar. Las redes se llenaron de mensajes de aliento y muestras de cariño para el panelista, que no dudó en agradecer el apoyo recibido y en prometer un pronto regreso a la actividad. “¡Dale, Horacito! ¡Dejate de buscar excusas y volvé a laburar!”; “¡Te amo, Horacio! Vamosss”; “Vamos Horacio, amigo”; “Vos podés, Pagani”, fueron algunos de los mensajes de aliento que le dejaron desde colegas como Edith Hermida y seguidores en el posteo original.

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No es la primera vez que el periodista deportivo enfrenta una situación similar. En mayo de 2018, Pagani debió someterse a una operación del corazón que también generó preocupación en el ambiente periodístico y deportivo. Como entonces, eligió llevar tranquilidad desde el hospital y compartir su vivencia con sus seguidores. “¡Acá estoy nuevamente para seguir dando pelea!”, escribió en Instagram tras la intervención. En ese momento, minutos antes de ver el partido de despedida de la Selección Argentina frente a Haití en La Bombonera, Pagani se mostró fiel a su estilo: “Aquí estamos, reaparecidos después de una pequeña operación del corazón. Estamos bien, ya estamos en una habitación común, salimos de terapia”.

En mayo de 2018, Pagani fue operado del corazón y debió perderse el Mundial de Rusia (Captura de video)

En aquella oportunidad, el problema cardíaco le impidió viajar a Rusia para cubrir el Mundial 2018, un golpe duro para alguien que vive el fútbol con tanta pasión. “Quiero mandarle un agradecimiento muy grande a todos los cientos y cientos de mensajes que recibí de salutación por este acontecimiento que no me permitió ir al Mundial”, explicó, agradecido y decidido a seguir alentando a la Selección desde casa. La intervención, en la que le colocaron tres bypass, fue un recordatorio de la importancia de la salud, pero también de la resiliencia y el optimismo con el que Pagani afronta cada desafío.

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“Me siento bien, hace tres días que me operaron y ya en un par de días estoy de alta. Saludos, amigos”, contaba entonces, mostrándose animado y listo para volver a su rutina. Ese espíritu se repite hoy: Pagani vuelve a agradecer a quienes lo acompañan y deja en claro que, más allá de los sustos, su compromiso con el periodismo, el fútbol y la vida sigue intacto. Y si algo demostró a lo largo de su trayectoria es que, para él, la pasión y la fortaleza siempre van de la mano, incluso cuando el corazón le pide una pausa.