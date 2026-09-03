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El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Como homenaje a la mítica película, en Monza llevaron una réplica del tamaño real del personaje. “¿Puedo manejarlo", bromeó el argentino

El argentino se sorprendió con la réplica del "Rayo McQueen" que estará en Italia este fin de semana

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Franco Colapinto protagonizó un momento desopilante este fin de semana en Monza, cuando se topó cara a cara con una réplica a tamaño real del Rayo McQueen que la Fórmula 1 preparó como parte de los festejos del 20° aniversario de la película Cars. La sorpresa fue tal que, al agacharse para inspeccionar el vehículo de cerca, se le cayó el agua del termo que llevaba en brazos y se alejó entre risas, con una expresión que no pasó desapercibida.

El episodio quedó registrado en un video que compartió Alpine en sus redes sociales. “¡El Rayo McQueen!”, exclamó el piloto argentino al verlo. “Ay, me encantaría manejarlo. Mira a McQueen. No, sí, sí. Me encanta. ¿Puedo manejarlo?”, preguntó, antes de que alguien del equipo lo invitara a acercarse a echarle un vistazo. Fue en ese momento, mientras revisaba distintas partes de la réplica, que el termo traicionó al bonaerense y el agua se desparramó.

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Un hombre con camiseta blanca vierte agua frente a un auto rojo con ojos y boca dibujados, junto a un cartel publicitario
A Colapinto se le cayó el agua del termo cuando miraba la réplica (Foto: @AlpineF1Team)

El contexto de la aparición del icónico personaje animado en el Gran Premio de Italia no es menor. La F1 programó para este fin de semana una vuelta de honor del Rayo McQueen en el Circuito de Monza, en el marco de una celebración especial por las dos décadas de la franquicia cinematográfica. Además, el safety car oficial de la categoría lucirá durante la carrera una decoración exclusiva inspirada en Cars, diseñada especialmente para la fecha italiana.

Un hombre con camiseta blanca sostiene un mate frente a un vehículo rojo con ojos en el parabrisas y un cartel del Gran Premio de Italia
La divertida cara de Franco tras su blooper (Foto: @AlpineF1Team)

El momento distendido con el Rayo McQueen contrasta con la agenda cargada que Colapinto tiene este fin de semana en Monza. El piloto de Alpine llega al Gran Premio de Italia con la polémica sanción del Gran Premio de Países Bajos todavía abierta: el argentino confirmó que llevará el tema a la reunión de pilotos del viernes y que también planea hablar con algunos de los comisarios deportivos. “Sí, por supuesto que hablaremos sobre ello”, afirmó el bonaerense en declaraciones a Motorsport. Aunque aclaró que acepta la decisión y considera el episodio cerrado, subrayó que sigue sin estar de acuerdo con el criterio aplicado en Zandvoort, donde recibió un drive through y tres puntos menos en su superlicencia.

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Un automóvil de carreras rojo y un vehículo con la forma del personaje Rayo McQueen están sobre la pista frente a un portal publicitario
El coche de seguridad con la réplica del Rayo McQueen

A nivel deportivo, Colapinto también estrena este fin de semana el paquete de ocho actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly ya utilizó en Países Bajos, y que Alpine estimó puede representar una ganancia de más de medio segundo por vuelta en ciertas condiciones de pista. El marco tiene, además, una carga simbólica: fue justamente en Monza donde el piloto debutó en la Fórmula 1, el 1° de septiembre de 2024, entonces a bordo de un Williams. Vuelve al Templo de la Velocidad con contrato renovado para 2027 y como titular confirmado del equipo francés.

El Gran Premio de Italia tiene por delante un cronograma clásico, sin sprint. El viernes 4 de septiembre se disputarán las dos prácticas libres: la primera arranca a las 7.30 (hora argentina) y la segunda a las 11.00. El sábado 5, la tercera práctica se corre a las 7.30 y la clasificación que definirá la grilla de partida comienza a las 11.00. La carrera, a 53 vueltas sobre el trazado de 5.793 metros del Circuito de Monza, está prevista para el domingo 6 de septiembre a las 10.00 (hora argentina).

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