Epic Games regala un nuevo juego de ciencia ficción para PC: cómo reclamarlo antes que finalice la promoción

Epic Games regala Alone With You para PC durante una semana - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games ha renovado su oferta semanal y regala Alone With You para PC en la plataforma. El juego de ciencia ficción podrá reclamarse sin pagar entre el 3 y el 10 de septiembre, y quedará asociado de forma permanente a la cuenta que complete la adquisición antes del cierre de la promoción.

La novedad importa porque la campaña coincide con el próximo décimo aniversario del título y con una actualización anunciada para septiembre, aunque sin fecha concreta. Alone With You combina exploración espacial, decisiones de diálogo y relaciones con personajes digitales, una mezcla poco habitual que se aparta de los lanzamientos centrados exclusivamente en acción o combates. La oferta permite incorporarlo a la biblioteca sin comprarlo, pero solo durante una semana.

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La promoción permite conservar el producto de manera permanente tras completar el proceso, mientras la trama plantea conversaciones con personajes digitales y elecciones capaces de modificar el desenlace - Epic Games Store

Alone With You mezcla colonia espacial y decisiones de diálogo

La historia sitúa una colonia espacial destruida, de la que el protagonista debe escapar. Durante el recorrido, conversa con una inteligencia artificial y con cuatro hologramas, mientras intenta reconstruir qué ocurrió en el asentamiento.

El argumento avanza según las respuestas elegidas en los diálogos, que abren rutas y desenlaces diferentes. La estructura combina convenciones de aventura clásica con un sistema de relaciones que influye en la narración y en el desenlace.

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El título utiliza una estética de 16 bits inspirada en Sega CD y propone varios finales. Esa combinación sitúa la ciencia ficción en un marco más íntimo: el jugador no solo recorre espacios abandonados, también debe decidir a quién creer y cómo responder ante las figuras que encuentra. Sus decisiones modifican el curso de la partida.

El juego de exploración espacial que puede reclamarse gratis hasta el 10 de septiembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento en la Epic Games Store coincide con una actualización prevista por el décimo aniversario del juego. El parche elevará la tasa de imágenes a 60 cuadros por segundo e incorporará controles mediante ratón para quienes prefieran un formato point-and-click. También incluye una reescritura interna del código, cambios para mejorar el rendimiento y una optimización para Steam Deck con resolución de 1280 por 800 píxeles.

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Además, recuperará la compatibilidad con macOS y ajustará la interfaz para alternar entre mandos modernos.

No se ha comunicado la fecha exacta de publicación del parche. La actualización no modifica el argumento central, pero añade opciones destinadas a facilitar el acceso desde distintos equipos y periféricos. En ese sentido, el estreno en la tienda de Epic funciona también como una nueva ventana de distribución para una obra publicada hace una década, antes de que lleguen los cambios técnicos anunciados.

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Cómo reclamar Alone With You antes de que termine la oferta

El proceso de adquisición requiere una cuenta en la plataforma y debe completarse mientras la ficha muestre precio cero. Los pasos indicados son los siguientes:

La propuesta combina una estética inspirada en Sega CD con investigaciones dentro de un asentamiento abandonado, relaciones virtuales y un sistema de diálogos que abre distintas posibilidades argumentales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar sesión en la Epic Games Store desde el sitio web o el cliente para PC. Buscar Alone With You mediante el buscador o en la sección de juegos gratuitos destacados. Abrir la ficha, comprobar que el precio sea cero y seleccionar la opción Obtener. Confirmar la operación y revisar que el título figure después en la biblioteca personal.

Una vez confirmada la operación, el juego queda vinculado a la cuenta y puede instalarse más adelante desde la biblioteca. No es necesario descargarlo de inmediato. Antes de iniciar la instalación, conviene revisar los requisitos técnicos para conocer la compatibilidad del equipo y el espacio disponible.

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Las campañas gratuitas semanales permiten que los usuarios prueben obras de estudios independientes y géneros que quizá no comprarían de entrada. Para los desarrolladores, esa exposición puede atraer jugadores antes de actualizaciones. El plazo semanal vigente termina el 10 de septiembre.

La promoción sitúa de nuevo a Alone With You ante públicos que pueden llegar al juego una década después de su lanzamiento. Entre la exploración de una colonia destruida y las decisiones que alteran el vínculo con sus personajes, el título conserva una propuesta narrativa que ahora se prepara para recibir ajustes técnicos y una nueva distribución.

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