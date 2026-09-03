La dura penalización que deberá cumplir Kimi Antonelli en el GP de Italia en plena pelea por el título de Fórmula 1

Antonelli deberá cumplir con la sanción en Monza (Reuters)

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El líder del campeonato de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, afrontará el Gran Premio de Italia desde el fondo de la parrilla después de que Mercedes decidiera reemplazar todos los componentes de su unidad de potencia. La escudería aceptó una penalización que condicionará la carrera del piloto italiano en Monza, donde competirá ante el público de su país.

La Fórmula 1 confirmó la sanción a través de un comunicado oficial. “Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, indicó la categoría.

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La medida llega después de los problemas de fiabilidad mecánica que el equipo arrastró durante la temporada. Mercedes optó por introducir un nuevo conjunto de elementos en el motor y eligió el circuito italiano para asumir la pérdida de posiciones. Antonelli llegará a la decimotercera fecha del Mundial con 242 puntos. Su margen es de 59 unidades sobre su compañero, el británico George Russell, y sobre Lewis Hamilton, piloto de Ferrari. El italiano acumuló seis victorias durante el año y viene de terminar segundo en Zandvoort.

La decisión de cumplir la sanción en Italia responde a las características del trazado. El circuito de Monza tiene 5.793 metros, 11 curvas y extensas rectas. Es una pista que exige configuraciones de baja carga aerodinámica y permite alcanzar algunas de las velocidades más altas del calendario.

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El anuncio oficial de la Fórmula 1

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó que el equipo analizó el escenario antes de definir el reemplazo de la unidad de potencia. “Nuestros cálculos dicen que esta es la mejor pista para penalizar. Estamos aquí para pelear por un campeonato del mundo, no por las relaciones públicas”, afirmó en declaraciones recogidas por Sky Sports y Motorsport.

La evaluación de la escudería apunta a que Monza ofrece más alternativas para recuperar posiciones que otros circuitos del calendario. El desafío, de todos modos, será considerable: Antonelli deberá superar a la totalidad de los autos que queden por delante de él al momento de la largada.

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La situación adquiere una dimensión especial por tratarse de su carrera local. El piloto boloñés cumplió 20 años la semana pasada y llega como líder del certamen a un escenario identificado históricamente con Ferrari y sus seguidores.

El joven piloto italiano anticipó que modificará el enfoque de su fin de semana. Con la clasificación relegada por la sanción, Mercedes concentrará parte de su trabajo en las tandas libres en el ritmo de carrera y en la gestión de neumáticos.

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“Dado que largo último, iré al ataque total”, señaló Antonelli. Luego fijó el objetivo de la escudería para el domingo: “No tenemos nada que perder. Nos enfocaremos únicamente en el ritmo de carrera durante las prácticas libres para intentar remontar hasta el Top 5”.

La penalización no modificará su condición de líder del Mundial antes de la carrera. Tampoco perderá el primer lugar de la clasificación general tras la fecha italiana, ya que su ventaja sobre Russell y Hamilton le asegura conservar la cima rumbo al Gran Premio de España, en el circuito de Madring.

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Antonelli tendrá una oportunidad para limitar el impacto de la decisión técnica de Mercedes en la pelea por el título. El italiano parte con una diferencia que le permite afrontar la fecha con margen, aunque una carrera sin puntos o con escasa recuperación reduciría la distancia respecto de sus perseguidores.

El foco estará puesto en su avance desde el último puesto y en la respuesta de Mercedes ante una carrera que, por la naturaleza del circuito, puede definir posiciones a partir de la potencia de los motores, la velocidad en recta y las paradas en boxes.

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