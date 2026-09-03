Panamá

Multinacionales que operan en Panamá registran un acumulado histórico que alcanza los 10 mil empleos

El Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales concentra empresas de diversos sectores y amplía las posibilidades de inserción en operaciones globales

El país impulsa la instalación de multinacionales para tratar de ofrecer más empleos a los panameños. (MICI)
El país impulsa la instalación de multinacionales para tratar de ofrecer más empleos a los panameños. (MICI)
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Panamá cuenta con 192 compañías acogidas al Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), según la Dirección de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El país busca que la instalación de multinacionales se traduzca en empleos, capacitación y transferencia tecnológica para los profesionales locales.

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El régimen SEM concentra empresas de diversos sectores y amplía las posibilidades de inserción en operaciones regionales y globales, con puestos vinculados a servicios especializados, gestión corporativa y nuevas tecnologías.

Las compañías instaladas bajo este esquema participan en actividades como tecnología, logística, servicios financieros, bienes de consumo y farmacéutica.

A esas áreas, las autoridades del MICI señalan que se agregan la manufactura avanzada, la economía digital y otros servicios profesionales que requieren perfiles técnicos y especializados.

Compañías instaladas en el país bajo este esquema participan en actividades como tecnología, logística, servicios financieros, bienes de consumo y farmacéutica. (MICI)
Compañías instaladas en el país bajo este esquema participan en actividades como tecnología, logística, servicios financieros, bienes de consumo y farmacéutica. (MICI)

Las oportunidades laborales abarcan funciones administrativas, financieras, tecnológicas, comerciales y de mercadeo.

También incluyen puestos en logística, asistencia técnica, investigación y desarrollo, procesamiento electrónico de operaciones y dirección regional.

El portal institucional también mantiene a disposición pública el registro de empresas de los regímenes SEM y de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), correspondiente al período comprendido entre 2007 y mayo de 2026.

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El aporte de estas empresas se indica que no se limita a las vacantes disponibles. El régimen también facilita que los trabajadores accedan a conocimientos especializados, procesos de innovación y tecnologías utilizadas por grupos empresariales con presencia internacional.

Durante 2024, las empresas amparadas por el régimen SEM registraron 8.359 puestos de trabajo directos. Además, desarrollaron capacidades de sus colaboradores en campos como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.

Autoridades llevan una constante tarea de captación de empresas multinacionales de diferentes naciones. (MICI)
Autoridades llevan una constante tarea de captación de empresas multinacionales de diferentes naciones. (MICI)

Las estadísticas indican que el panorama se fortaleció durante 2025, cuando el régimen captó 13 nuevas sedes multinacionales. A comienzos de 2026, el acumulado histórico alcanzaba 10 mil empleos registrados.

La mitad de esas plazas corresponde a trabajadores panameños. El dato oficial refleja la participación del talento local dentro de un ecosistema orientado a los servicios globales y al desarrollo profesional.

El texto también compara este resultado con Costa Rica, donde el sector multinacional registró un crecimiento neto de 3.259 nuevos empleos durante 2025, de acuerdo con reportes de inversión extranjera directa.

La Dirección General de Sedes de Empresas Multinacionales del MICI cumple la función de punto de contacto y Ventanilla Única para las compañías acogidas a los regímenes SEM y EMMA.

La dependencia facilita gestiones relacionadas con licencias, certificaciones y otros trámites requeridos para operar en Panamá. Entre sus objetivos figuran la promoción de inversiones, la creación de empleo y la transferencia de conocimientos y tecnología.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que “hay manos panameñas, talento y trabajo”, al referirse a la presencia de empresas de marca mundial. (MICI)
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que “hay manos panameñas, talento y trabajo”, al referirse a la presencia de empresas de marca mundial. (MICI)

El MICI también informó que el sistema Coca-Cola incorporará el sello Hecho en Panamá en parte de su portafolio local, tras una certificación que reconoce la transformación industrial realizada en el país.

La medida alcanzará a 18 productos y 82 presentaciones de la compañía, mientras la operación local sostiene empleo directo para más de 1.300 colaboradores panameños y una red de más de 400 proveedores nacionales.

La autorización para usar el distintivo estatal fue concedida por el MICI, a través de la Dirección General de Industrias. La certificación estableció que los productos incluidos cumplen los parámetros y normas de transformación industrial exigidos por el programa nacional.

El Sistema Coca-Cola está integrado por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA. La incorporación del sello se aplicará de forma gradual, de acuerdo con los ciclos de producción de la planta local.

Las primeras presentaciones que llevarán el distintivo serán las latas de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero Azúcar. La implementación coincidirá con la actualización de imagen de la marca en el mercado panameño. “Hay manos panameñas, talento y trabajo”, manifestó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al referirse a la presencia del sello en una marca de alcance mundial.

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