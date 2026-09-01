Bill Gates advirtió los riesgos de la IA: pérdida de empleos, ciberataques y reemplazo de relaciones humanas

Bill Gates hace poco hizo una publicación sobre el valor transformador de la IA en la sociedad contemporánea. (Foto: Europa Press)

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Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial (IA) plantea tres riesgos estructurales: la pérdida de empleos, el aumento de ciberataques y fraude, y el deterioro de vínculos humanos y del desarrollo infantil, un cambio que puede alterar la forma en que se organizan el trabajo, los ingresos y la seguridad económica.

El fundador de Microsoft sostuvo que el mayor quiebre llegará cuando los sistemas realicen tareas con un nivel de error casi nulo y puedan operar sin supervisión humana. En ese escenario, las empresas tendrían incentivos económicos plenos para sustituir personas por software y máquinas.

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Gates encuadró ese riesgo en una transformación más profunda que un ciclo de recesión. Recordó que durante la Gran Depresión el desempleo en Estados Unidos rondó el 25% en 1933 y se mantuvo en dos dígitos buena parte de la década.

Cuáles son los empleos más expuestos a la automatización

Según el empresario, los empleos más expuestos son los de nivel básico e intermedio, mientras que muchos de los nuevos puestos exigirán capacidades que tardan años en adquirirse. Añadió que los trabajos de oficina ya muestran un efecto visible, aunque todavía moderado.

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Las ventas, la atención al cliente, la ingeniería de software y la asistencia jurídica figuran entre las áreas que Bill Gates señaló como primeras afectadas por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates mencionó como primeras áreas afectadas las ventas, la atención al cliente por internet y por teléfono, la ingeniería de software y la asistencia jurídica. Después, dijo, la disrupción se extenderá a tareas que hoy todavía exigen personal calificado, como evaluar solicitudes de crédito, hacer análisis de datos o clasificar pacientes.

Además, anticipó cambios en el trabajo manual. Afirmó que los robots todavía están menos avanzados que la IA, pero que su costo caerá con el tiempo y que los robots “inteligentes” podrían competir con personas en tareas físicas, como la construcción y la hostelería, hacia el final de esta década.

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El problema, añadió, es acumulativo: cuando una empresa automatiza y usa ese ahorro para bajar precios, empuja a sus rivales a hacer lo mismo. Si las firmas consolidadas no adoptan esas herramientas, lo harán nuevos competidores, con el resultado de menos empleos de calidad y beneficios concentrados en un grupo reducido si no hay intervención.

Gates alertó que la IA reducirá el costo del fraude, la desinformación, los deepfakes y los ciberataques contra personas, empresas, gobiernos e infraestructuras críticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la inteligencia artificial puede aumentar los ciberataques

El segundo riesgo, según Gates, es que la tecnología amplificará la capacidad de causar daño. Explicó que internet ya contenía información sobre bombas, armas biológicas y virus informáticos, pero que la IA facilitará tanto el acceso a ese conocimiento como su aplicación práctica.

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Esa reducción de barreras, sostuvo, permitirá que incluso ciberdelincuentes con habilidades muy limitadas lancen ataques contra individuos, empresas y gobiernos. Entre los daños cotidianos enumeró el fraude, la desinformación, las falsificaciones profundas y la vigilancia asistida por inteligencia artificial.

Su advertencia es muy dura en ciberseguridad. Señaló que los atacantes están obteniendo capacidades nuevas y potentes más rápido de lo que los defensores corrigen vulnerabilidades, porque el mismo modelo capaz de detectar un fallo para repararlo puede servir también para explotarlo de forma maliciosa.

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El empresario advirtió que la IA puede acelerar avances en medicamentos y vacunas, pero al mismo tiempo facilitar el diseño de enfermedades mortales y ampliar el poder de armas autónomas. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Gates incluyó en la lista de infraestructuras vulnerables a hospitales, instituciones financieras, sistemas de agua, redes eléctricas y plataformas de gestión de prestaciones públicas. Cuando esas entidades son atacadas, escribió, quienes pagan el costo son pacientes, clientes y beneficiarios.

El mismo dilema, agregó, aparece en la biotecnología. La IA puede acelerar medicamentos y vacunas que salvan vidas, pero podría facilitar el diseño de enfermedades mortales, un problema que definió como global por la dificultad de separar capacidades beneficiosas de usos peligrosos.

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Cómo la IA puede reemplazar vínculos y debilitar el pensamiento crítico

El tercer riesgo se centra en la vida social y el desarrollo de los jóvenes. Gates sostuvo que un compañero de IA siempre disponible, que no contradice ni incomoda, puede volverse adictivo y privar a las personas de aprendizajes que surgen del contacto con otros.

Bill Gates señaló que los asistentes de IA pueden reemplazar vínculos y afectar el pensamiento crítico de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar esa duda, citó un estudio con 1.100 usuarios de asistentes virtuales realizado por investigadores de Stanford y Carnegie Mellon. El trabajo encontró que quienes tenían redes sociales más pequeñas eran más propensos a buscar compañía en un chatbot y que, cuanto más intenso y personal era ese uso, peor se sentían.

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Retomó un pasaje del libro La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, para sostener que los niños necesitan una exposición gradual a pequeños riesgos y frustraciones para desarrollar tolerancia emocional. Un compañero artificial diseñado para no molestar nunca, planteó, funciona como un ambiente muy protegido.

Asimismo, su preocupación abarca el impacto educativo. El empresario dijo que la misma herramienta que puede permitir aprender más que nunca podría hacer que muchas personas aprendan menos.

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