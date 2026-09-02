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Stephen Hawking: De la brevedad del universo al peligro de la IA para la humanidad

El científico entendía que habitar un universo de miles de millones de años mediante un suspiro biológico convertía a la búsqueda del conocimiento en el mayor logro

Stephen Hawking afirmó en 2010 que la vida humana ocupa un lapso breve frente a un universo de 13.800 millones de años y 93.000 millones de años luz observables. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)
Stephen Hawking afirmó en 2010 que la vida humana ocupa un lapso breve frente a un universo de 13.800 millones de años y 93.000 millones de años luz observables. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)
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En 2010, Stephen Hawking afirmó que cada persona habita el universo por un lapso breve y solo puede explorar una fracción mínima de su extensión, una idea que condensó su visión sobre los límites humanos frente a un cosmos de 13.800 millones de años de antigüedad y unos 93.000 millones de años luz de alcance observable.

La frase apareció durante la presentación de El gran diseño, el libro que Hawking escribió junto al físico Leonard Mlodinow, y funcionó como una síntesis de su pensamiento: la vida individual es corta en comparación con la historia cósmica, pero la búsqueda del conocimiento permite ensanchar lo que la humanidad comprende.

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Ese planteo no expresaba resignación. El fallecido científico británico lo convertía en una defensa del tiempo humano como espacio para investigar, formular preguntas y avanzar sobre una porción apenas parcial de la realidad.

Hawking decía que el tiempo humano debe destinarse a investigar, formular preguntas y ampliar una comprensión parcial de la realidad. (Foto: EFE/Jason Szenes)
Hawking decía que el tiempo humano debe destinarse a investigar, formular preguntas y ampliar una comprensión parcial de la realidad. (Foto: EFE/Jason Szenes)

Asimismo, la idea fijaba cuatro ejes de su legado conceptual: la escala temporal de la existencia humana dentro de la historia del cosmos, el carácter incompleto del conocimiento, la curiosidad como motor del progreso y la continuidad entre generaciones, por la que cada descubrimiento se apoya en el trabajo anterior.

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De qué trataba el libro El gran diseño de Stephen Hawking

En las páginas de El gran diseño, Hawking y Mlodinow abordaron preguntas sobre el origen de la materia, la estructura de las leyes naturales y la gravedad cuántica. El libro sostiene que las fuerzas físicas pueden explicar el surgimiento del universo sin apelar a causas sobrenaturales.

Esa postura ordenaba el núcleo de su enfoque intelectual: observación rigurosa, prueba de hipótesis y análisis crítico como instrumentos para entender la posición humana en el cosmos. El objetivo de ambos autores era acercar la investigación teórica al público general mediante explicaciones accesibles de conceptos como la Teoría M.

En una entrevista en 2014, Hawking advirtió que una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. (Foto: REUTERS/Kimberly White/archivo)
En una entrevista en 2014, Hawking advirtió que una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. (Foto: REUTERS/Kimberly White/archivo)

Para Hawking, la existencia humana es limitada en duración y alcance, pero precisamente por eso el conocimiento importa. Cada generación amplía el horizonte heredado y convierte una vida breve en parte de una empresa colectiva mucho más extensa.

Qué pensaba Stephen Hawking sobre la inteligencia artificial

En una entrevista con la BBC en 2014, Hawking dijo que “el desarrollo de una completa inteligencia artificial (IA) podría traducirse en el fin de la raza humana”. Allí distinguió entre la utilidad de los sistemas ya existentes y el peligro potencial de una versión mucho más avanzada.

Hawking valoraba el uso de la tecnología pero nunca cambió su voz sintética. (Foto: Europa Press)
Hawking valoraba el uso de la tecnología pero nunca cambió su voz sintética. (Foto: Europa Press)

El científico explicaba que una inteligencia artificial más elaborada “pueda decidir rediseñarse por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior”. Añadió: “Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados”.

El físico mantenía, de todos modos, una valoración positiva de las mejoras técnicas aplicadas a las herramientas que utilizaba para hablar y escribir. La tecnología le resultaba útil, aunque no modificó el rasgo más reconocible de su sistema de comunicación: la voz sintética.

Bill Gates lanzó recientemente una advertencia sobre los riesgos de la IA. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
Bill Gates lanzó recientemente una advertencia sobre los riesgos de la IA. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Sobre ese punto, Hawking señaló que no quería una voz más natural. “Se ha vuelto mi marca, y no la hubiese cambiado por una con un tono más natural y un acento británico”.

Cuál es la visión de otros líderes sobre el impacto de la inteligencia artificial

Las advertencias de Stephen Hawking se suman a la de otras voces del sector tecnológico. Entre ellas está Bill Gates, quien a finales de agosto de 2026 sostuvo que la inteligencia artificial abrirá una etapa turbulenta y reclamó varios controles globales e impuestos al uso de robots para evitar una crisis de desempleo masivo.

“Si gestionamos bien la transición, los beneficios de la IA superarán ampliamente los aspectos negativos”, dijo Gates. Sus palabras insisten en que la forma en que se administre el desarrollo de la IA determinará si sus efectos serán constructivos o destructivos para la sociedad.

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