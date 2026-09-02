Tiger Woods se declaró culpable por conducción temeraria y perdió su licencia de conducir por cinco años

Tiger Woods perdió su licencia de conducir por cinco años tras un acuerdo judicial en Florida por el choque ocurrido en marzo (REUTERS)

Guardar

Tiger Woods se declaró culpable y perdió su licencia por cinco años tras cerrar un acuerdo judicial en Florida. El ex número uno del golf compareció este miércoles ante un tribunal del estado y evitó avanzar a juicio por el caso derivado del choque que protagonizó en marzo cerca de su casa.

Tal y como informaron distintos medios como Fox News y The New York Times, la Justicia aceptó un acuerdo que redujo las acusaciones iniciales y fijó una sanción económica junto con una larga inhabilitación para conducir.

PUBLICIDAD

La audiencia se realizó en Stuart, en el condado de Martin, donde el juez dejó asentado que la defensa de Tiger Woods y la fiscalía habían llegado a un entendimiento de último momento. A partir de ese pacto, los cargos por conducir bajo los efectos de sustancias con daños materiales quedaron reconvertidos en conducción temeraria y negativa a someterse a una prueba legal.

El acuerdo redujo los cargos y fijó una multa de 1.500 dólares

Tiger Woods recibió una multa de 1.500 dólares, con 1.000 por conducción temeraria y 500 por negarse al test solicitado por las autoridades (REUTERS)

De acuerdo con lo publicado por Fox News y The New York Times, el tribunal impuso una multa total de 1.500 dólares. De ese monto, 1.000 dólares correspondieron al cargo de conducción temeraria y 500 dólares al de negativa a realizar el test solicitado por las autoridades. La sanción más relevante, sin embargo, fue la suspensión de la licencia de conducir por cinco años, aplicada de manera concurrente para ambos cargos.

PUBLICIDAD

Durante la breve audiencia, el magistrado lanzó además una advertencia directa al golfista. “Si conduce por cualquier motivo, volverá a la cárcel”, le dijo el juez, en una frase recogida por medios locales. La advertencia dejó en claro el margen mínimo que tendrá Woods frente a cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia de Florida.

El deportista llegó acompañado por su abogado, Douglas Duncan, y por su pareja, Vanessa Trump. El mismo medio aseguró que ambos ingresaron juntos al edificio judicial y que Woods la miró en distintos momentos de la audiencia, incluso después de firmar el acuerdo.

PUBLICIDAD

El caso se originó tras un choque ocurrido en marzo cerca de su casa

El expediente judicial se abrió luego del accidente ocurrido el 27 de marzo cerca de la vivienda de Woods en Jupiter Island

El expediente judicial se abrió luego del incidente ocurrido el 27 de marzo cerca de la vivienda de Woods en Jupiter Island. En un primer momento, el exgolfista se había declarado inocente de los cargos menores por conducir bajo los efectos de sustancias con daños a la propiedad y por negarse a una prueba legal, además de recibir una infracción por manejo temerario.

Tal y como detallaron Fox News y The New York Times, el vehículo que conducía impactó contra un camión que llevaba un remolque con equipo de limpieza a presión. Los daños materiales fueron estimados en unos 5.000 dólares, una cifra incorporada al caso desde el inicio de la investigación.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostuvieron en su informe de arresto que el ex número uno presentaba signos de deterioro físico al momento de la intervención policial. El documento, citado por el medio, indicó que tenía los ojos “inyectados en sangre y vidriosos” y mostraba movimientos “letárgicos y lentos”. A la vez, Woods negó haber consumido alcohol ese día y la prueba de alcoholemia respaldó esa versión.

Woods dijo que había tomado medicación y luego anunció un tratamiento

Tiger Woods declaró que había tomado medicación recetada antes de conducir y luego anunció que se apartaría de la actividad para realizar un tratamiento de salud

En el lugar del accidente, el deportista admitió ante los agentes que había ingerido varios medicamentos recetados horas antes de conducir. De acuerdo a lo informado por los medios locales, durante la requisa, los oficiales encontraron dos pastillas sueltas de hidrocodona, un opioide utilizado para tratar el dolor.

PUBLICIDAD

Siempre de acuerdo con esa reconstrucción, Tiger Woods explicó que se distrajo con su teléfono celular y la radio del vehículo antes de advertir que el automóvil que iba delante había disminuido la velocidad para entrar a una vivienda. Esa secuencia quedó incorporada al relato policial del choque.

Días después del episodio, el exgolfista anunció públicamente que se apartaría de la actividad para enfocarse en su salud. “Sé y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy”, expresó en un mensaje citado por Fox News. En esa misma declaración agregó: “Me alejaré por un tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud”.

PUBLICIDAD

Según aseguró el medio, Woods pasó cerca de tres meses en rehabilitación en Suiza, con una interrupción breve para acompañar a Vanessa Trump durante su tratamiento por cáncer de mama.

El episodio representó, además, el cuarto incidente vehicular importante de su carrera y el segundo arresto relacionado con conducción bajo efectos de sustancias. La comparecencia que estaba prevista originalmente para el 8 de septiembre fue adelantada tras una presentación judicial hecha el martes, lo que derivó en el cierre anticipado del caso mediante el acuerdo aceptado este miércoles.