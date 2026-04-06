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Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo en lo que puedes triunfar”

Durante su 75 cumpleaños en Cambridge, la frase cobró fuerza al reflejar la vida de alguien que superó los límites físicos de su enfermedad

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Hawking hablaba desde la experiencia: fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a principios de los años 60. REUTERS/Lucas Jackson
Hawking hablaba desde la experiencia: fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a principios de los años 60. REUTERS/Lucas Jackson

La vida y la obra de Stephen Hawking condensan una de las historias más inspiradoras de la ciencia contemporánea. Su célebre frase, “Sin importar cuán difícil parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”, no solo resume su visión sobre la superación personal, sino que también refleja la profundidad de su pensamiento científico y humano.

Pronunciada en 2017, durante la celebración de su 75 cumpleaños en Cambridge, esta declaración cobra aún más sentido al repasar el recorrido vital de un hombre que desafió los límites físicos impuestos por la enfermedad para dejar un legado duradero en la física y la cultura global.

El mensaje de esperanza de Stephen Hawking y su contexto

En el marco de una conferencia especial en Cambridge, Hawking compartió un mensaje dirigido a quienes buscan comprender el universo. Allí, calificó su carrera como “un tiempo glorioso para estar vivo e investigar en física teórica” y alentó a otros a compartir ese entusiasmo.

A lo largo de su carrera, Hawking obtuvo distinciones de alto nivel. UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
A lo largo de su carrera, Hawking obtuvo distinciones de alto nivel. UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

“Recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. Trata de encontrar sentido a lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Sé curioso”, aconsejó a la audiencia.

Su reflexión sobre la dificultad de la vida no era meramente filosófica. Hawking hablaba desde la experiencia: fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a principios de los años 60, una enfermedad neurodegenerativa que progresivamente fue limitando su movilidad.

Contra todos los pronósticos médicos, vivió 53 años más de lo estimado tras el diagnóstico, demostrando que la perseverancia puede desafiar los límites impuestos por el cuerpo.

Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Hawking vivió marcado por la adversidad desde muy joven.
Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Hawking vivió marcado por la adversidad desde muy joven.

Trayectoria científica de Stephen Hawking: hallazgos y reconocimientos

A pesar de las severas restricciones físicas impuestas por la ELA, Hawking hizo aportes fundamentales a la física teórica. Es conocido por demostrar que los agujeros negros poseen temperatura y emiten radiación, fenómeno que hoy se denomina radiación de Hawking.

Es menester indicar que su carrera académica incluyó la prestigiosa Cátedra Lucasiana de Matemáticas en Cambridge desde 1979, un puesto que ostentó también Isaac Newton.

Hawking fue galardonado con la Medalla Copley de la Royal Society en 2006 y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en 2009, entre otros reconocimientos internacionales. A medida que la enfermedad avanzaba, perdió casi por completo el control de su cuerpo, pero continuó activo valiéndose de un sistema de comunicación adaptado con sintetizador de voz, que le permitió escribir a razón de unas 15 palabras por minuto.

Con esa herramienta, publicó obras como Breve historia del tiempo (1988), que se convirtió en un best seller mundial y acercó conceptos complejos de la cosmología al gran público.

Hawking durante el quinto festival de Starmus, en Noruega (STARMUS)
Hawking durante el quinto festival de Starmus, en Noruega (STARMUS)

Filosofía de vida y legado personal

La visión de Hawking sobre la vida trasciende la física. Su famosa frase se enlaza con otras reflexiones personales como: “Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Todo lo que pasó desde entonces fueron bonos”. En otra oportunidad, resumió: “Por mala que la vida parezca, siempre hay algo que uno puede hacer y lograr. Cuando hay vida, hay esperanza”.

Tras su fallecimiento el 14 de marzo de 2018 en el Reino Unido, a los 76 años, sus cenizas fueron depositadas en la Abadía de Westminster en Londres, junto a las de Isaac Newton y Charles Darwin.

Así, la historia de Hawking queda inscrita tanto en la memoria científica como en la cultural, recordando que la búsqueda del conocimiento y la esperanza pueden ir siempre de la mano, incluso en los contextos más adversos.

Hawking demostró que la pasión por el conocimiento puede imponerse a cualquier obstáculo físico. EFE/Ramón de la Rocha
Hawking demostró que la pasión por el conocimiento puede imponerse a cualquier obstáculo físico. EFE/Ramón de la Rocha

La reflexión de Stephen Hawking sobre las mentes más poderosas

A lo largo de su trayectoria, Stephen Hawking se destacó como una figura clave en la física teórica y la cosmología, construyendo un legado que va más allá de lo estrictamente académico.

Entre sus pensamientos más recordados sobresale una frase que resume su visión sobre la vida y la inteligencia, y que invita a reconsiderar el valor de la introspección: “Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas”. Esta cita, atribuida a Hawking, refleja cómo la genialidad puede habitar en quienes mantienen un perfil discreto, en sintonía con lo que fue su propia biografía.

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