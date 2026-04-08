La advertencia de Stephen Hawking sobre el avance de la IA: “podría traducirse en el fin de los humanos”

Cuando la inteligencia artificial no era tan popular, Stephen Hawking mostraba sus preocupaciones sobre su desarrollo y control. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

El físico británico Stephen Hawking advirtió en 2014 que el desarrollo de una completa inteligencia artificial (IA) “podría traducirse en el fin de los humanos”, considerando que su evolución futura plantea riesgos tan extremos como la posibilidad de que las máquinas superen a los humanos en todos los aspectos.

En una entrevista con BBC, Hawking sostuvo que el progreso en la creación de máquinas inteligentes no solo es útil, sino además, motivo de preocupación. Según el científico, la inteligencia artificial podría llegar a rediseñarse a sí misma y alcanzar una capacidad superior.

“Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados”, explicó a la BBC.

Cuál era la visión de Stephen Hawking ante en el avance de la IA

En un artículo publicado en The Independent en 2014, junto a Frank Wilczek, Premio Nobel de Física, el profesor del MIT Max Tegmark y el profesor de la Universidad de California Stuart Russel, Hawking y sus colegas subrayaron que “la investigación en IA avanza rápidamente”.

El físico británico alertó que el desarrollo de la IA podría significar el mayor avance o el peor peligro para la historia de la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analizaron las posibilidades reflejadas en la película Transcendence: Identidad virtual, protagonizada por Johnny Depp, donde la creación de una máquina con conciencia autosuficiente se convierte en centro de conflicto.

“Es tentador descartar la idea de máquinas altamente inteligentes como mera ciencia ficción. Pero esto sería un error, y potencialmente el peor de la historia”, advirtieron en el análisis.

Los expertos remarcaron los potenciales beneficios de la inteligencia artificial: “El éxito en la creación de la IA sería el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad”, escribió Hawking.

La posibilidad de máquinas con conciencia autosuficiente se analiza como un tema central en debates científicos y culturales actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, su inquietud subyacente persistía, porque advirtió: “Lamentablemente, podría ser la última, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Nos enfrentamos potencialmente a lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad en la historia”.

Esta visión dual del futuro se matizó con advertencias precisas. Hawking consideró posible que la tecnología de inteligencia artificial superara “en inteligencia a los mercados financieros, en inventiva a los investigadores humanos, en manipulación a los líderes humanos y en el desarrollo de armas”.

En qué otros momentos Stephen Hawking mostró sus temores frente a la IA

En octubre de 2016, Hawking reafirmó sus temores durante la inauguración del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia (LCFI) en la Universidad de Cambridge.

Para el científico existía gran probabilidad de que robots puedan reemplazar a los humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la comunidad científica, reiteró la idea de que una IA poderosa encarna tanto la mayor promesa como el principal peligro: “Dedicamos mucho tiempo a estudiar historia que, admitámoslo, es principalmente la historia de la estupidez. Así que es un cambio positivo que la gente esté estudiando en cambio el futuro de la inteligencia”, declaró.

En noviembre de 2017, Hawking insistió en su advertencia: “El auge de la IA podría ser lo peor o lo mejor que le ha pasado a la humanidad”. Remarcó la necesidad de anticipación y regulación.

“Simplemente necesitamos ser conscientes de los peligros, identificarlos, emplear las mejores prácticas y gestión posibles y prepararnos para sus consecuencias con suficiente antelación”, dijo.

La trayectoria de Stephen Hawking lo consolidó como una de las figuras más influyentes en la divulgación científica y la física teórica del siglo XXI. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Ese mismo mes, en entrevista con la revista Wired, Hawking alertó sobre un punto de no retorno en la relación de la humanidad con la inteligencia artificial. “El genio ha salido de la botella. Temo que la IA pueda reemplazar a los humanos por completo”, declaró.

Qué legado dejó Stephen Hawking

Stephen Hawking murió el 14 de marzo de 2018 en su residencia de Cambridge, Reino Unido, a los 76 años. Fue uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XXI.

Sus investigaciones sobre los agujeros negros y el origen del universo, junto a su capacidad para explicar ideas científicas complejas al gran público, lo convirtieron en una figura de alcance mundial.

Diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, Hawking continuó su trabajo científico y de divulgación durante más de cinco décadas. Su obra más popular, ‘Una breve historia del tiempo’, logró ventas masivas y ayudó a popularizar la física teórica a escala global.