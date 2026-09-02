Mercados: cae el riesgo país argentino y vuelve a perforar el piso de los 500 puntos básicos

Argentina necesita reducir el riesgo país para acceder a los mercados internacionales de deuda.

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Los bonos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- son negociados este miércoles con una suba del 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país que mide JP Morgan descuenta ocho unidades, en los 496 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 17 de agosto último.

En esta tendencia declinante que retomó el riesgo país, que anota una baja de 73 puntos en 2026, se da también por una suba en la base de comparación, que son las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU. Los Treasuries incrementaron sus rendimientos en las últimas semanas, para alcanzar un rango entre 4,55% a 5,27% anual, en su nivel más alto desde octubre de 2023.

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El economista Gustavo Ber consideró que “la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU viene representando un serio desafío para la renta fija global, en especial aquella de países emergentes de mayor beta, ya que pueden ser víctimas de desarmes de apuestas”.

Más allá de esa condición, Ber ponderó que “los activos domésticos responden de manera positiva, con los bonos en dólares no sólo mejor, sino también las acciones al intentar esquivar dicho clima no sólo por el impulso que el Brent les da a las energéticas, sino también por los bancos donde algunos operadores se ven tentados tras el fuerte castigo en valuaciones”.

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“Los Globales avanzaron a contramano de los emergentes, mientras la curva en pesos retrocedió, los dólares financieros bajaron y el BCRA volvió a comprar divisas. Las acciones cerraron al alza, con un mejor desempeño en Nueva York”, reseñaron desde Cohen Aliados Financieros.

También mejoró el análisis para los bonos soberanos de Argentina una recuperación observada en el tramo final de agosto en el volumen de compras de divisas que efectúa el Banco Central en el mercado de contado, con las reservas internacionales brutas nuevamente por encima de los 50.000 millones de dólares.

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“La acumulación de reservas dependerá de que se sostenga la oferta privada de divisas, dado que las compras recientes del BCRA fueron más moderadas, aunque con una aceleración en el último par de días. Al mismo tiempo, el avance de la agenda legislativa podría influir sobre la confianza y las expectativas; si mejora el clima político, podría reducirse parte de la presión reciente sobre el peso y los activos locales”, indicó en un informe el equipo de Research de Puente.

Factores clave de la baja del riesgo país

Equilibrio fiscal: El cumplimiento estricto de la meta de déficit cero genera confianza en los inversores sobre la capacidad de pago del Estado.

Acumulación de divisas: Las compras de dólares por parte del Banco Central fortalecen las reservas internacionales.

Suba de calificaciones: Agencias internacionales como Standard & Poor’s y Fitch mejoraron la nota de los bonos argentinos.

Financiamiento asegurado: Los anuncios sobre préstamos y garantías con organismos internacionales reducen la incertidumbre a corto plazo sobre los vencimientos de deuda.

“Nuestra recomendación es tomar ganancias en el tramo largo de la curva a aquellos que los tienen desde el piso post-electoral de octubre, y reacomodar según el perfil de cada inversor: para quien busca una devolución de capital más rápida sin resignar toda la exposición soberana, el AL30; para perfiles moderados que priorizan menor volatilidad, el Bopreal Serie 4; y para quien todavía quiere jugar fuerte al riesgo argentino a cambio de mejor tasa, el AL35.Y en el segmento corporativo seguimos firmes con ONs de empresas de energia para los perfiles que priorizan solidez”, evaluó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

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“De cara a septiembre, adoptamos una postura algo más constructiva sobre la historia de crédito. Una eventual compresión del riesgo país, sumada a los elevados diferenciales actuales, podría favorecer relativamente a los Bonares y habilitar una reducción parcial del spread por legislación. En este marco, vemos valor en una rotación táctica dentro de la curva soberana hard dollar”, aportó Portfolio Personal Inversiones.