Guille Giles habló de los rumores de reconciliación con Luck Ra y de su relación con La Joaqui y Tuli Acosta

Guille Giles, exnovia de Luck Ra, niega las especulaciones sobre una reconciliación con el cantante. (América)

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En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Guille Giles y Luck Ra circularon con fuerza en redes sociales y medios del espectáculo. En diálogo con el ciclo SQP de América, la modelo decidió hablar por primera vez sobre el tema, despejando dudas y poniendo fin a las especulaciones sobre su vínculo con el cantante cordobés.

“Sola, no estoy con nadie, no volví con nadie. Es la única verdad”, afirmó ante la consulta directa del cronista. El origen de los rumores, explicó, se relaciona con la circulación de clips y comentarios en redes sociales, donde se interpretaron gestos como un simple “like” a un tema musical como señales de acercamiento sentimental. Giles fue contundente al negar cualquier reconciliación: “No tengo nada para decir porque la única verdad es que no estoy con él, no volvimos”.

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La modelo dijo que comprende cómo puede surgir ese tipo de versiones cuando se mezclan recuerdos de pareja y buena onda en el trato posterior, pero insistió en que la realidad es otra. “Está todo bien con él, como yo siempre digo en los streams y todo, con él tengo una muy buena relación. Terminamos, compartimos mismo grupo de amigos, o sea, la vida es obvio que nos va a volver a encontrar, pero nada. La única verdad es que estoy soltera y está todo bien con todos y quiero tener la mejor onda con todos”.

Guille Giles posa en el asiento trasero de un automóvil con un vestido azul claro con detalles de encaje.

La versión que la vinculaba nuevamente con el cantante también incluyó comentarios sobre su trabajo y supuestas conversaciones con la expareja del cantante. Giles aclaró que no existió tal vínculo laboral: “Vi eso de que yo había trabajado con él y que él había tenido una charla con su expareja, como que ella había aprobado que yo siga trabajando con él. Yo nunca trabajé con él. Mi relación con ella tampoco arrancó de ahí. Arranca justamente en Tu música, que es acá donde estoy trabajando, donde trabajo hace muchos años, que hicimos un video juntas, cortamos y nunca más hablamos. O sea, es la realidad”.

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Aunque la relación sentimental terminó hace dos años, Giles subrayó que el afecto y la admiración por su expareja permanecen. “Siempre que lo veo está la mejor, le deseo lo mejor. Yo lo admiro”. La modelo explicó que no evita manifestar su apoyo, ya sea públicamente o en privado, y que los gestos en redes sociales no implican necesariamente un acercamiento romántico: “También esto salió de un like que yo di, que eso cabe aclararlo. Tampoco hacerme la desentendida. Yo di un like a un nuevo tema de él y, si buscan, siempre le he dado like a los temas. Siempre lo apoyo, lo apoyé, viví mucho los procesos también. Me encanta que le vaya bien, me pone superfeliz y quizás también eso se dio a entender un poco”.

Consultada sobre si existía alguna posibilidad de reencuentro desde otro lugar, ella no descartó por completo la idea, pero fue honesta sobre el presente: “No sé, es muy difícil. Yo siento también que pasó mucho tiempo. Pasaron dos años desde que cortamos. Nunca se sabe, es la verdad. Tampoco me gusta mentir. La realidad ahora es que no, que no hablamos, que no volvimos, que no nada. Pero eso, no puedo decir más nada que eso”.

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El supuesto regreso del músico Luck Ra con su exnovia, Guille Giles

Sobre la relación entre Luck Ra y su amiga Tuli Acosta, Giles detalló cómo se desarrolló ese vínculo y qué lugar ocupó ella en ese entramado de amistades y convivencia. Explicó que su amistad con la bailarina surgió en el programa Tu música, donde ambas trabajaron juntas en un video, pero no fue más allá de ese proyecto. “Mi relación con ella tampoco arrancó de ahí. Arranca justamente en Tu música, que es acá donde estoy trabajando, donde trabajo hace muchos años, que hicimos un video juntas, cortamos y nunca más hablamos. O sea, es la realidad. Yo estuve en pareja, él estuvo en pareja”.

Giles relató que la amistad entre Luck Ra y Tuli se fortaleció después de su ruptura con el cantante y que no existió ningún conflicto por ese motivo. “Yo a Facu lo conozco mucho antes que Tuli conozca a Facu. Entonces, yo viví realmente esa amistad de cero. Todos vivimos en una misma casa, para los que no saben, en 2020, de stream, y yo viví esa amistad. Cuando nos separamos con Facu en 2020, él se fue a vivir a Córdoba. Ahí es cuando establece más esta amistad con Tuli. Entonces a mí nunca me afectó, yo siempre entendí”.

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Guille Giles también habló de su relación con La Joaqui. Aquí, en un video de archivo

La modelo enfatizó que su relación con Tuli siempre fue cordial y que, aunque compartieron momentos y grupo de amigos, no existió una amistad profunda. “Yo a Facu siempre le dije: ‘entiendo que es tu amiga, quizás no tanto mía’. Compartimos un montón de cosas con Tuli, obviamente, pero yo siempre lo vi de ese lado, de que era su amiga. Yo también tengo amigos hombres”.

Consultada sobre si alguna vez sintió incomodidad por el vínculo entre Luck Ra y Tuli, Giles respondió que nunca experimentó celos ni exclusión. Y en cuanto a su vida sentimental, aseguró que su presente es de soltería, que mantiene un trato cordial con todos y que prefiere enfocarse en sus propios proyectos y amistades, sin involucrarse en rumores ni especulaciones externas.

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