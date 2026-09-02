Estados Unidos

Emmitt Smith, leyenda de los Cowboys, acusado de fraude: una entidad nativa americana denuncia un esquema Ponzi por USD 2,5 millones

El tres veces campeón del Super Bowl y su socio habrían redirigido el préstamo de una entidad indígena para saldar deudas propias, en lugar de financiar el proyecto solar que les fue confiado

Emmitt Smith, exestrella de la NFL, enfrenta una demanda civil por el presunto desvío de fondos de una entidad inversora de la Banda Oriental de los Indios Cherokee (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Emmitt Smith, exestrella de la NFL, enfrenta una demanda civil por el presunto desvío de fondos de una entidad inversora de la Banda Oriental de los Indios Cherokee (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
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La demanda fue presentada el lunes en el Tribunal de Cancillería de Delaware y pone bajo la lupa a uno de los deportistas más reconocidos de la historia del fútbol americano.

Emmitt Smith, de 57 años, retirado de la NFL desde 2004 e integrante del Salón de la Fama, enfrenta acusaciones de fraude junto a su socio comercial David Mosley y a su empresa inmobiliaria, 4 13 Solutions Inc.

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Jimmy Johnson y Emmitt Smith sonríen abrazados con indumentaria de los Dallas Cowboys en un estadio
Smith conquistó tres títulos de la Super Bowl con los Dallas Cowboys en los años noventa y es el máximo corredor en la historia de la NFL (AP Photo/Ron Heflin, File)

La demanda involucra a un socio y a una empresa inmobiliaria

Los demandantes son Kituwah LLC, el brazo de inversión y desarrollo económico de la Eastern Band of Cherokee Indians (Banda Oriental de los Indios Cherokee).

La entidad afirma no haber recuperado “ni un centavo” del dinero prestado. También figura como demandada la firma Wilson Holdings of North America, representada por Darrel Wilson.

Kituwah sostuvo ante la justicia que destinó tiempo, esfuerzo y recursos propios a la supuesta empresa conjunta, y que debió costear además una investigación interna para determinar qué había ocurrido con los fondos.

Letrero de madera con la inscripción Kituwah LLC en una explanada junto a un edificio de techo rojo y árboles de fondo
Kituwah LLC, el brazo de inversión de la Banda Oriental de los Indios Cherokee, afirma no haber recuperado ni un centavo de los USD 2,5 millones prestados en septiembre de 2023 (WLOS)

Prometieron devolver el dinero en meses; el plazo venció hace más de dos años

En 2023, Smith y Mosley convencieron a Kituwah de prestar USD 2,5 millones para financiar un emprendimiento de energía solar en el condado de Caldwell, Texas, entre Austin y San Antonio, denominado Project Exodus.

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Les mostraron proyecciones de ingresos de más de USD 13 millones para el primer año de operación, prometieron financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos y aseguraron que la planta estaría en funcionamiento antes de fines de 2024, de acuerdo con lo publicado por The Athletic.

El préstamo, pactado a una tasa de interés anual del 12%, tenía fecha límite de devolución el 1 de febrero de 2024.

Ese plazo venció sin que se realizara ningún pago ni se registrara avance alguno en la construcción de la planta. Ante las notificaciones de Kituwah, 4 13 Solutions “sencillamente ignoró las demandas de reembolso”, afirmó la entidad en la demanda.

Smith y su socio David Mosley prometieron devolver el préstamo en pocos meses; la fecha límite de pago venció el 1 de febrero de 2024 sin que se realizara ningún reembolso (Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)
Smith y su socio David Mosley prometieron devolver el préstamo en pocos meses; la fecha límite de pago venció el 1 de febrero de 2024 sin que se realizara ningún reembolso (Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

El dinero habría sido redirigido para saldar deudas previas

La demanda alega que los fondos nunca se destinaron al proyecto prometido. Smith y Mosley los habrían redirigido para cancelar compromisos anteriores de 4 13 Solutions con Wilson Holdings, firma con la que ambos habían trabajado en otras operaciones.

El pago a Wilson Holdings no estaba justificado: el contrato que lo habilitaba dependía de que el Project Exodus obtuviera financiación permanente, condición que nunca se cumplió.

Kituwah describió el esquema como “esencialmente un Ponzi”. La entidad aseguró que Smith y Mosley presentaron proyecciones falsas e inventaron el interés de otros inversores. Incluso llegaron a incluir en un documento compartido que “el 100% de los ingresos del proyecto iría a Kituwah”.

La demanda alega que los USD 2,5 millones no se destinaron al proyecto solar en Texas sino a saldar compromisos anteriores de la empresa de Smith con Wilson Holdings (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)
La demanda alega que los USD 2,5 millones no se destinaron al proyecto solar en Texas sino a saldar compromisos anteriores de la empresa de Smith con Wilson Holdings (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Durante numerosas llamadas en las que Kituwah preguntó por el destino real del dinero, ni los representantes de 4 13 Solutions ni los de Wilson Holdings revelaron la verdad.

Courthouse News Service reprodujo un pasaje del escrito judicial: “Su falta de divulgación es reveladora y no hace más que confirmar la intención fraudulenta de 4 13 Solutions”.

El propio Wilson declaró, según recogió The Athletic, que “no creía que se hubiera recibido ninguna financiación permanente” y que “no sabía qué motivó ese reembolso”.

Kituwah llegó a ofrecer la condonación de los intereses acumulados a cambio de la devolución del capital. Esa propuesta también fue ignorada, de acuerdo con la demanda.

Jugador con uniforme blanco número 22 lleva el balón mientras un rival con uniforme rojo intenta taclearlo en el campo de juego
Tres veces campeón del mundo y miembro del Salón de la Fama, Smith construyó una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol americano profesional (AP Photo/Eric Gay, File)

Ni Smith ni su empresa respondieron a los pedidos de los medios

Ni el exjugador ni 4 13 Solutions contestaron las consultas de la prensa sobre la demanda.

La presentación judicial reclama la devolución de los USD 2,5 millones prestados, más intereses, gastos y otros daños que eventualmente determine el tribunal.

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