Nuevas víctimas denunciaron al patovica que está detenido por fracturarle la mandíbula a un adolescente en Córdoba

La agresión ocurrió en un local bailable ubicado en el barrio Chateau Carreras

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En las últimas horas, la situación del patovica que fue detenido acusado de agredir a varios jóvenes en un boliche ubicado en el barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba se complicó aún más. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la querella presentó nuevas denuncias por otras tres golpizas de características similares.

Si bien en un primer momento, la causa tenía como principal damnificado a un adolescente de 17 años que sufrió una doble fractura de mandíbula, en los últimos días comenzaron a aparecer más víctimas. Se trataría de entre tres y cuatro jóvenes que también habían sido atacados esa noche por el mismo guardia de seguridad.

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Por lo tanto, los representantes de los damnificados buscan ampliar la denuncia para incorporar estas agresiones a la causa, la cual se encuentra en plena etapa de investigación.

En estos momentos, el sospechoso se encuentra a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4 Turno 2, a cargo del fiscal Horacio Vázquez. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el patovica, quien está acusado como presunto autor del delito de lesiones graves, continuará detenido hasta que preste declaración.

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Las cámaras de seguridad del local registraron la violenta agresión. Gentileza Eldoce.tv

En esta misma línea, el abogado del acusado, Martín Panceyra Garrido, manifestó que su cliente permanecerá privado de su libertad hasta esa instancia. Sin embargo, aseguró que desde la defensa ya ofrecieron distintas garantías para que pueda atravesar el proceso en libertad.

“Hemos pedido la libertad de él, entendemos que las condiciones personales son muy buenas, ofrecimos fianza real y personal y otras medidas de garantía”, sostuvo, en diálogo con ElDoce.tv.

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El letrado aclaró que, en caso de recuperar la libertad, su defendido no volverá a desempeñarse como guardia de seguridad en el boliche: “Un hombre le va a dar trabajo en una verdulería. Ya le hemos ofrecido su contacto a la Fiscalía para que lo puedan contactar”.

Por otro lado, señaló que desde hace varios fines de semana se viven hechos de inseguridad en el boliche donde ocurrió la agresión. “Hay reclamos del boliche y del equipo de seguridad porque entienden que hay personas que van al lugar con el único fin de robar celulares. Ese altercado que se viralizó surge por un robo de teléfono”, mencionó Garrido.

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“Está afligido por la situación, por estos chicos y también por su familia”, expresó el abogado del detenido. Gentileza Eldoce.tv

En un primer momento, comenzó a circular el rumor de que el patovica tenía antecedentes y que sabía artes marciales. Su defensor negó ambas afirmaciones.

El caso

El hecho ocurrió el domingo 23 de agosto en el boliche Río. Allí, se produjo una pelea que involucró a dos grupos de jóvenes y en la que intervinieron varios miembros del personal de seguridad del lugar. En medio del tumulto, un guardia le dio un golpe en la cara a un adolescente de 17 años.

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“Se armó un tumulto entre mi grupo de amigos y otro porque le habían querido robar el celular a un chico de nuestro grupo”, explicó la víctima. Según relató, él y su primo intentaron separar a los jóvenes para frenar los disturbios. Fue entonces cuando intervino el patovica que terminó agrediéndolo a él, a su primo y a otro integrante del grupo. “El guardia no medió palabras y nos pegó”, afirmó.

Tras el ataque, se dirigió al Hospital Cura Brochero, donde le indicaron que asistiera a otro centro de salud para realizarse estudios. Finalmente, tras consultar a otros especialistas, le diagnosticaron una doble fractura de mandíbula.

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El aprehendido está acusado de lesiones graves

Tras el análisis de las imágenes que se viralizaron en redes sociales, los investigadores identificaron y localizaron al agresor. El miércoles pasado, personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles realizó un allanamiento en un domicilio, donde detuvo al presunto atacante.