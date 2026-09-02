La revelación del arquero Orlando Gill sobre su cruce con Mbappé en el Mundial: “Me disculpé”

Orlando Gill quiere dejar atrás el cruce con Mbappé en el Mundial (REUTERS/Dylan Martinez)

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El guardameta Orlando Gill, nuevo fichaje del Lille francés, indicó que quiere dejar atrás las rispideces con el país galo y con Kylian Mbappé por el episodio que ambos protagonizaron durante los octavos de final del Mundial 2026, cuando Paraguay cayó ante Francia por 1-0. El arquero, presentado esta semana en el club de la Ligue 1, buscó dar vuelta la página que marcó ese cruce, disputado en Filadelfia.

“Soy competitivo, no me gusta perder y a veces uno hace cosas sin pensar. Después reflexioné y me disculpé. No tengo esa personalidad, eso quedó atrás”, declaró Gill en la conferencia de prensa de su presentación en Lille, según recogió el diario francés L’Équipe.

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El cruce entre ambos se produjo al término del encuentro que Francia ganó por 1-0 con un penal convertido por Mbappé. Tras el pitazo final, Gill intentó saludar al delantero francés, pero este le dio la espalda y se dedicó a festejar el triunfo sin responderle. El arquero paraguayo, con visible molestia, le lanzó la pelota que tenía en las manos hacia la espalda de Mbappé, lo que generó un breve tumulto entre los jugadores de ambos equipos.

El futbolista Orlando Gill firmó su contrato de incorporación al equipo francés LOSC Lille

“Solo le quise saludar para felicitarlo y parece que se agrandó, no me dio bola. No me miró, no me dijo nada, solamente se reía”, había declarado Gill en ese momento, tras la eliminación de Paraguay del Mundial.

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En su paso por el certamen disputado en Estados Unidos, el arquero paraguayo tuvo una actuación destacada frente a los franceses. Sobre el final del partido, con Francia arriba 1-0, Gill contuvo un doble remate de Mbappé que hubiera significado el segundo gol del delantero en el encuentro. Minutos antes, ya había evitado la apertura del marcador con una atajada a un disparo de media distancia de Manu Koné.

Además, en aquel duelo, Mbappé había acusado al elenco guaraní de “juego sucio”, a lo que Gill respondió: “Si no están acostumbrados a esto, qué le vamos a hacer. Paraguay es así, es una selección ruda, que es muy aguerrida en lo físico. Desde el primer momento nos propusimos hacernos sentir en el campo, hacernos sentir duros, que si pasaba el balón no pasaba el hombre, y yo creo que la verdad el equipo se portó bien”. Ahora, el Lille podrá disfrutar de un arquero que dio la talla en la cita ecuménica.

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Gill, de 26 años, firmó un contrato por cinco temporadas con el Lille, que pagó a San Lorenzo una cifra cercana a los 4 millones de dólares netos por el 50% de su pase. El club, dirigido por Davide Ancelotti, lo presentó como el arquero suplente del plantel, detrás de Berke Özer, titular del arco.

El presidente de la institución francesa, Olivier Létang, confirmó el rol que ocupará el paraguayo en el equipo. En la conferencia de prensa de su llegada, el arquero remarcó que no le genera temor jugar en Francia pese a los antecedentes con la selección local. “Siempre hay presión en cada estadio, habrá abucheos. Pero hay que sobreponerse a eso. Ya lo viví durante el Mundial, aprendí a sobrellevarlo bien”, sostuvo.

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Uno de los datos que atraviesa la llegada de Gill al Lille es que compartirá plantel con Ethan Mbappé, hermano menor de Kylian Mbappé. Según contó el propio arquero, ya mantuvo contacto con él antes de firmar su contrato. “Hablé con su hermano y nos llevamos muy bien. Es un gran profesional como Kylian”, afirmó en la conferencia de prensa recogida por L’Équipe.

El arquero paraguayo fue una de las figuras del Mundial 2026 con 28 atajadas, la mayor cantidad del torneo. En la ronda anterior, Gill había sido determinante en la definición por penales frente a Alemania, encuentro que terminó 1-1 antes de la tanda. Allí contuvo dos remates que sellaron la clasificación de Paraguay a los octavos de final, instancia en la que el equipo cayó ante Francia.

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