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Instagram prueba funciones para que los usuarios elijan qué contenido ver con mayor frecuencia

Adam Mosseri anunció el inicio de pruebas con nuevas formas de acceder a la configuración de ‘Tu algoritmo’ de manera más inmediata

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En el caso de la pestaña de Reels, la prueba consiste en permitir acceder a la personalización deslizando hacia arriba en la pantalla. REUTERS/Dado Ruvic
En el caso de la pestaña de Reels, la prueba consiste en permitir acceder a la personalización deslizando hacia arriba en la pantalla. REUTERS/Dado Ruvic

Instagram ha iniciado pruebas con nuevas funcionalidades que buscan que los usuarios puedan determinar con mayor exactitud qué tipo de contenido desean ver de manera más frecuente en la plataforma. El objetivo es que las personas tengan un control más directo y sencillo sobre el algoritmo, permitiéndoles seleccionar en tiempo real los temas que prefieren encontrar en su pantalla de inicio y en los Reels.

Personalización avanzada del algoritmo en Instagram: así funcionan las nuevas opciones

A comienzos de este año, la red social perteneciente a Meta comenzó a desplegar la herramienta conocida como ‘Tu algoritmo’, presentada públicamente en diciembre de 2025.

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Esta función fue diseñada para ofrecer a los usuarios la posibilidad de revisar y modificar los factores que influyen en las recomendaciones de contenido, especialmente en la sección de Reels, que ha ganado protagonismo en la experiencia de navegación.

A comienzos de este año, la red social perteneciente a Meta comenzó a desplegar la herramienta conocida como ‘Tu algoritmo’. (AP foto/Michael Dwyer)
A comienzos de este año, la red social perteneciente a Meta comenzó a desplegar la herramienta conocida como ‘Tu algoritmo’. (AP foto/Michael Dwyer)

Con el paso de los meses, la opción de personalizar el algoritmo se extendió también al apartado de Explorar, permitiendo que los usuarios adapten a su gusto el tipo de publicaciones que aparecen en este feed. La intención es facilitar el acceso a contenidos relevantes para cada persona, mejorando la pertinencia de las sugerencias que realiza el sistema.

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Recientemente, Adam Mosseri, responsable de Instagram, anunció el inicio de pruebas con nuevas formas de acceder a la configuración de ‘Tu algoritmo’ de manera más inmediata. Entre las novedades figura la posibilidad de abrir el menú de esta herramienta simplemente al deslizar hacia abajo el feed principal de la aplicación.

Desde allí, cada usuario podrá elegir los temas sobre los que quiere recibir más publicaciones o, por el contrario, indicar aquellos que prefiere evitar.

El algoritmo de Instagram es el conjunto de reglas y sistemas de inteligencia artificial encargados de decidir qué contenido ves y en qué orden aparece en tu Feed, Historias, Reels, y página de Explorar. REUTERS/Francis Mascarenhas
El algoritmo de Instagram es el conjunto de reglas y sistemas de inteligencia artificial encargados de decidir qué contenido ves y en qué orden aparece en tu Feed, Historias, Reels, y página de Explorar. REUTERS/Francis Mascarenhas

Esta configuración se aplicará automáticamente en cuanto se cierre el menú, ajustando en tiempo real las recomendaciones del algoritmo. En el caso de la pestaña de Reels, la prueba consiste en permitir acceder a la personalización deslizando hacia arriba en la pantalla, agilizando el proceso para quienes consumen este tipo de contenido.

Accesos directos y control inmediato sobre el contenido

Instagram está evaluando también la incorporación de botones de acceso rápido ubicados justo debajo de las imágenes o videos publicados. Estos botones permitirán a los usuarios señalar con un solo clic si desean ver más publicaciones similares o si prefieren reducir la presencia de ese tipo de contenido en su feed.

La idea central que impulsa estos cambios, según Mosseri, es transformar el algoritmo de una función oculta a una herramienta interactiva, donde las personas sientan que mantienen un diálogo activo con la plataforma. Con el tiempo, se busca que la interacción con el algoritmo adquiera un carácter conversacional, en lugar de percibirse únicamente como un proceso automatizado.

La posible introducción de la herramienta ‘Tu algoritmo’ marcó un cambio en la relación entre los usuarios y el sistema de recomendaciones de Instagram. REUTERS/Dado Ruvic
La posible introducción de la herramienta ‘Tu algoritmo’ marcó un cambio en la relación entre los usuarios y el sistema de recomendaciones de Instagram. REUTERS/Dado Ruvic

No todas las opciones están disponibles para la totalidad de los usuarios. Algunas permanecen en fase de prueba, otras se desplegarán próximamente y existe la posibilidad de que ciertas funciones no lleguen a implementarse, según aclaró Mosseri.

La posible introducción de la herramienta ‘Tu algoritmo’ marcó un cambio en la relación entre los usuarios y el sistema de recomendaciones de Instagram. Al ofrecer mayor transparencia y opciones de personalización, la red social busca que su audiencia pueda adaptar la experiencia a sus intereses de forma sencilla y dinámica, tanto en la pantalla de inicio como en las secciones de Reels y Explorar.

De acuerdo con la información compartida hasta el momento, los cambios realizados por los usuarios en la configuración de ‘Tu algoritmo’ se aplican de forma automática, permitiendo ajustar la experiencia sin necesidad de procesos adicionales. Esta actualización responde a una demanda creciente de personalización y control sobre el contenido que se consume en redes sociales.

Las pruebas en curso determinarán cuáles de estas alternativas serán implementadas de forma definitiva. Mosseri remarcó que el despliegue es gradual y que algunas funciones pueden no llegar a estar disponibles para todos los usuarios.

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