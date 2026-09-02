MinTic convoca al sector privado a responder siete preguntas para el Plan Nacional TIC: “Los queremos adentro, con nombre propio”

La Ministra lanzó siete preguntas al sector privado en Andicom y advirtió que la convocatoria no es para opinar desde la tribuna, sino para comprometerse en la cancha con nombre propio.

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Alexandra Falla lanzó ante gremios TIC, startups, empresas privadas del sector de tecnología y Bigtech como Google y Microsoft, siete preguntas para construir el Plan Nacional TIC del gobierno de Abelardo de la Espriella. La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abrió Andicom 2026 de manera virtual, desde los estudios de Inravisión en Bogotá, con un mensaje directo al sector privado: “el plan no se diseña en un ministerio, se construye con compromisos concretos”.

El Gobierno lleva apenas 15 días en funciones y el país aún procesa las consecuencias del terremoto del 10 de agosto de 2026, que sacudió el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano. Falla Zerrate pidió disculpas por su ausencia presencial, ya que recorre los territorios afectados y eligió Andicom, congreso internacional de TIC de Colombia, para hacer su primera gran convocatoria al ecosistema digital privado.

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Siete preguntas para el sector TIC de Colombia y el mundo

La Ministra presentó un cuestionario de siete preguntas dirigido a operadores, gremios, startups, academia y empresas como Google y Microsoft, presentes en el auditorio. Las respuestas, disponibles mediante un código QR proyectado en pantalla y que se pueden escribir en este link: https://mintic.gov.co/plan-tic-colombia/919/w3-channel.html alimentarán directamente lo que describió como un “proceso de doble diamante” para diseñar el Plan Nacional TIC 2026-2030.

El nuevo Plan Nacional TIC medirá empleo generado, ingresos en hogares conectados y oportunidades en regiones apartadas y no solo cobertura o diplomas entregados.

Las preguntas para los intersados son:

Cuál es el principal problema que el Gobierno debe resolver. Cuál es la decisión más importante que debe tomar. Qué debe dejar de hacer. Qué debe empezar a hacer. Cuál debe ser la gran apuesta tecnológica para 2030. Cuál es el resultado que se debería medir. Y la última, que Falla Zerrate calificó como la más importante de todas: Qué está dispuesta a aportar cada organización.

Esa última pregunta marcó el tono de toda la convocatoria. “Esta invitación no es una invitación a opinar desde la tribuna”, advirtió la Ministra. “Es a comprometerse en la cancha.”

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El llamado a operadores y gremios en Colombia

La Ministra fue explícita sobre a quiénes va dirigido el llamado. Mencionó a operadores, proveedores de infraestructura, academia, emprendedores, gremios, banca multilateral, organismos de cooperación internacional, sociedad civil y a los congresistas presentes en el auditorio.

“Los queremos adentro con nombre propio, con compromisos claros y jugando con nosotros en esta cancha”, dijo. La frase resume la apuesta central del MinTIC en esta etapa inicial: no presentar un plan cerrado, sino abrir una construcción colectiva sobre pilares ya definidos.

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Colombia ocupa el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 de la CEPAL, pero el 46 por ciento de sus usuarios de IA se considera apenas principiante

Falla Zerrate afirmó que el Ministerio no actúa solo. Desde el Gobierno nacional, MinTIC articula agenda con el Departamento Nacional de Planeación, MinCiencias, MinEducación, MinTrabajo y MinHacienda. Desde la regulación, trabaja con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y desde los territorios, con gobernaciones y alcaldías.

“Una gran mesa nacional donde tengamos asiento y donde también tengamos, no solo asiento, sino responsabilidades”, planteó.

El rol que busca asumir MinTIC en el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Para explicar el papel que el Ministerio busca cumplir en el nuevo gobierno, Falla Zerrate recurrió a una analogía tecnológica: el MinTIC será el sistema operativo de la patria, la plataforma sobre la cual corren todos los demás programas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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“Sin conectividad de calidad, la promesa de las vías rurales queda incompleta. Sin identidad digital y sin interoperabilidad, la reforma del Estado es muy difícil de materializar. Sin talento digital, la reforma educativa no se conecta con el mercado laboral”, enumeró.

El plan se estructura sobre cinco pilares: conectar, habilitar, producir, proteger y transformar. Conectar para que ningún colombiano quede fuera del ecosistema digital. Habilitar para que la tecnología sea un nivelador social. Producir para que Colombia deje de consumir tecnología ajena y empiece a crearla y exportarla. Proteger, porque no hay economía digital sin ciberseguridad. Y transformar, porque el Estado debe modernizarse primero.

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La meta declarada es que en 2030 Colombia sea reconocida como el país que hizo posible el milagro tecnológico.

La meta declarada es que en 2030 Colombia sea hub de tecnología en las Américas con el plan del Ministerio TIC.

Nuevas métricas para medir resultados en sector TIC

Uno de los puntos que la Ministra planteó ante el sector privado fue la necesidad de cambiar la forma de medir los avances. Durante años, los planes TIC midieron cobertura, conexiones, velocidad, computadoras entregadas y personas capacitadas. Falla Zerrate fue directa: esas métricas ya no son suficientes.

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“No podemos seguir contando cuántos diplomas entregamos”, señaló. El nuevo plan deberá medir el empleo generado a partir del talento digital, los ingresos crecientes en los hogares conectados, la seguridad de los datos de los colombianos y las oportunidades generadas en las regiones más apartadas.

Puso un ejemplo concreto: 22.000 personas capacitadas en inteligencia artificial. La pregunta que el Ministerio se hace ahora no es cuántas se capacitaron, sino qué produjo esa capacitación en términos de desarrollo productivo, empleabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida.

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“La vara con que se van a medir los programas de talento digital es una formación que termina en empleo, en ingreso, en emprendimiento”, afirmó. “No podría ser otra.”

Las brechas que busca cerrar el plan nacional TIC

Los datos que presentó la Ministra ante el auditorio de Andicom muestran avances, pero también, distancia respecto de las metas. Entre 2020 y 2025, el uso de internet en Colombia pasó del 58 al 87 %. El índice de apropiación digital subió de 0,20 a 0,31.

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Pero las brechas persisten. Solo el 35,7 % de los hogares tiene computadora. Diez de los 32 departamentos están por debajo del 50 % de conectividad. Y el 45 % de quienes no tienen internet no lo tiene por una razón concreta: no puede pagar el acceso.

En inteligencia artificial, el panorama es ambivalente. El 24 % de los colombianos ya usa IA y el 98 % de las startups colombianas la incorpora en su modelo de negocio. Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, elaborado por la CEPAL, comisión regional de Naciones Unidas.

“Si no cerramos esta brecha hoy, la IA no será un nivelador de oportunidades, sino un amplificador de desigualdades”, advirtió Falla Zerrate.

El Gobierno exaltó el trabajo en equipo de los colombianos y del sector TIC para que llegaran las ayudas en el momento necesario.

La respuesta del sector tras el terremoto en Colombia

La Ministra abrió su intervención con un reconocimiento al sector privado por su respuesta tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, cuando el Eje Cafetero y el suroccidente del país quedaron incomunicados. Técnicos, ingenieros y cuadrillas de todos los operadores de telecomunicaciones salieron a las carreteras, subieron a las torres, encendieron generadores y desplegaron enlaces satelitales para restablecer la conectividad.

“El sector TIC colombiano estuvo a la altura, estuvo cuando el país lo necesitó”, dijo.