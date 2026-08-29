Microsoft desarrolla una función de apagado remoto en Windows 11: solo necesitarás tu teléfono

Windows 11 prepararía una función para que los celulares puedan apagar la PC de manera remota. (Microsoft)

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Microsoft estaría trabajando en nuevas funciones para reforzar la integración entre los teléfonos Android y los ordenadores con Windows 11. Entre las novedades detectadas se encontraría la posibilidad de apagar, reiniciar o poner en suspensión un PC directamente desde el smartphone, una herramienta que permitiría gestionar el equipo a distancia sin necesidad de estar frente a él.

La función todavía no ha sido anunciada oficialmente ni está disponible para el público general. Sin embargo, los nuevos controles habrían sido detectados en una versión reciente de la aplicación Link to Windows, lo que apunta a que Microsoft estaría probando nuevas formas de ampliar el control del ordenador desde el teléfono. Por ahora, estas opciones permanecerían deshabilitadas y se desconoce si finalmente llegarán a todos los usuarios.

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La novedad podría ser especialmente útil para quienes dejan su ordenador encendido antes de salir de casa. En lugar de tener que regresar físicamente para apagarlo, el usuario podría utilizar su telefóno Android para realizar esta acción de forma remota, siempre que la función llegue a implementarse con las condiciones de conexión y seguridad necesarias.

Las nuevas funciones de Windows 11 fueron encontradas en la aplicación de Link to Windows. (Microsoft)

El teléfono podría apagar o reiniciar un PC con Windows 11

Las opciones encontradas ampliarían las posibilidades actuales de Phone Link y Link to Windows. Según la información disponible, los usuarios podrían contar con controles para apagar el ordenador, reiniciarlo o ponerlo en modo suspensión directamente desde su teléfono Android.

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Además, Microsoft estaría preparando una alternativa para instalar actualizaciones pendientes de Windows antes de apagar o reiniciar el equipo. Esta opción podría resultar práctica cuando el sistema necesita completar una actualización y el usuario no quiere esperar frente al ordenador para iniciar el proceso.

La integración también incluiría, aparentemente, mensajes de confirmación antes de ejecutar algunas de estas acciones. El objetivo sería reducir el riesgo de apagar o reiniciar el equipo accidentalmente, especialmente en situaciones en las que haya programas abiertos o tareas en ejecución.

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Cualquier teléfono con sistema Android podría apagar una PC con Windows 11. (Microsoft)

Estos detalles todavía deben considerarse preliminares. Que una función aparezca en el código o en una versión de prueba de una aplicación no garantiza que termine formando parte de la versión pública de Windows o de Phone Link.

Una ampliación de las funciones actuales de Phone Link

Actualmente, Phone Link permite conectar un teléfono Android con un ordenador Windows para acceder desde el PC a varias funciones del dispositivo móvil. Los usuarios pueden consultar mensajes, responder llamadas, recibir notificaciones y acceder a fotografías y determinados archivos sin tener que cambiar constantemente entre ambos equipos.

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Las nuevas funciones supondrían un cambio en la dirección de esa integración. En vez de limitarse a permitir que el ordenador acceda a determinadas herramientas del teléfono, Microsoft daría al móvil una mayor capacidad para controlar acciones básicas del PC.

Esto convertiría al smartphone en una especie de mando a distancia para determinadas funciones del sistema. La idea no es completamente nueva en el mundo tecnológico, pero su integración directa dentro del ecosistema de Phone Link podría facilitar el acceso a este tipo de controles para usuarios que ya utilizan Windows y Android de forma conjunta.

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Phone Link de Windows 11 podría traer en un futuro el apagado remoto de una PC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, la utilidad más evidente estaría relacionada con el control del equipo cuando no se encuentra cerca. Un ordenador olvidado encendido podría apagarse desde el móvil, mientras que un reinicio necesario podría realizarse sin volver a sentarse frente a la pantalla.

Una función detectada, pero todavía sin fecha de lanzamiento

Los nuevos controles habrían sido identificados por Windows Latest en una compilación de Link to Windows publicada el 25 de agosto. Aunque las opciones relacionadas con el apagado, el reinicio y la suspensión estarían presentes, actualmente permanecerían deshabilitadas.

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Microsoft tampoco ha confirmado oficialmente el desarrollo de esta función ni ha proporcionado una fecha para su llegada. Por tanto, todavía existen varias incógnitas sobre su funcionamiento definitivo, los dispositivos compatibles y los requisitos necesarios para controlar el ordenador desde el exterior.

La nueva función de Windows 11 aún no ha sido confirmada por Microsoft. (Microsoft)

También está por verse si estas herramientas funcionarán únicamente cuando el teléfono y el PC estén conectados a una misma red o si Microsoft permitirá ejecutar las acciones a través de internet, lo que abriría la puerta a un auténtico control remoto desde cualquier lugar.

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Hasta que la compañía confirme los detalles, la función debe considerarse una característica en desarrollo. Si finalmente llega a la versión estable de Windows 11, Microsoft sumaría una nueva opción para reforzar la conexión entre el ordenador y el teléfono, permitiendo que tareas tan básicas como apagar o reiniciar el PC puedan realizarse con unos pocos toques en la pantalla del móvil.