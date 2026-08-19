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Los 9 juegos que llegan a Xbox Game Pass y los 6 que se van muy pronto

Microsoft actualiza el catálogo para consola, PC, handheld y nube con incorporaciones entre el 18 de agosto y el 1 de septiembre

Xbox Game Pass suma nueve juegos y despide seis en la segunda mitad de agosto - EFE/ Etienne Laurent
Xbox Game Pass suma nueve juegos y despide seis en la segunda mitad de agosto - EFE/ Etienne Laurent
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Microsoft ha dado a conocer la nueva lista de juegos que se suman y los que abandonan el catálogo de Xbox Game Pass en la segunda mitad de agosto, una noticia relevante para quienes disfrutan del servicio en Xbox, PC, dispositivos portátiles y móviles.

En total, serán nueve los títulos que se incorporan, mientras que seis dejarán de estar disponibles, marcando el ritmo de un catálogo en constante rotación y renovación.

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La actualización de agosto llega en plena temporada de lanzamientos y con grandes novedades, tanto para los suscriptores de Game Pass Ultimate como para quienes acceden desde PC o consola.

Game Pass amplía opciones en consola, PC y nube con estrenos y Game Preview - REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Game Pass amplía opciones en consola, PC y nube con estrenos y Game Preview - REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Xbox Game Pass: los 9 juegos que llegan

Entre el 18 de agosto y el 1 de septiembre, los usuarios podrán disfrutar de nueve nuevos títulos, algunos de ellos disponibles desde el primer día gracias a acuerdos de estreno (Day One Release). Estas son las incorporaciones más destacadas:

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  • Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto, Ultimate y PC): precuela de la exitosa saga de Asobo Studio, disponible desde el lanzamiento.
  • Egging On (18 de agosto, Premium): ahora disponible en Series X|S, PC, handheld y nube.
  • Vapor World: Over the Mind (19 de agosto, Game Preview, Ultimate y PC): estreno anticipado para consolas, PC y nube.
  • BlazBlue Entropy Effect X (19 de agosto, Premium): disponible en Series X|S, PC y nube.
  • Relooted (19 de agosto, Premium): también en Series X|S, PC y nube.
  • Starsand Island (20 de agosto, Premium): Series X|S, PC y nube.
  • Blood Dungeon (25 de agosto, Ultimate y PC): Series X|S, PC y nube.
  • Aerial_Knight’s DropShot (25 de agosto, Premium): Series X|S, PC, handheld y nube.
  • Young Suns (31 de agosto, Premium): Xbox, PC y nube.
  • Shelldiver (1 de septiembre, Ultimate, Premium y PC): Xbox, PC y nube.

Además, Wolfenstein 3D sigue disponible con Game Pass Ultimate y PC Game Pass en consolas, PC y la nube.

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
La lista incluye lanzamientos anticipados como Vapor World: Over the Mind y nuevas incorporaciones para Series X|S, ordenador y streaming, una combinación que apunta a variedad y accesibilidad según el dispositivo disponible - (Microsoft)

Los 6 juegos que se despiden de Game Pass

La rotación de catálogo es una de las características del servicio. A partir del 31 de agosto, estos títulos dejarán de estar disponibles:

  • Another Crab’s Treasure (31 de agosto)
  • I Am Your Beast (31 de agosto)
  • Neon Abyss (31 de agosto)
  • One Lonely Outpost (31 de agosto)
  • The Witcher 3: The Wild Hunt – Remastered Edition (31 de agosto)
  • NBA 2K26 (6 de septiembre)

Los jugadores interesados deben aprovechar los últimos días para avanzar en estos juegos o considerar comprarlos con descuento antes de que abandonen el servicio.

¿Cómo funciona Xbox Game Pass y qué lo hace único?

Xbox Game Pass es, en términos sencillos, el “Netflix de los videojuegos”. A diferencia de los servicios de streaming tradicionales, aquí no solo se transmite en la nube: los juegos se pueden descargar e instalar para jugar con el máximo rendimiento que permite el hardware de tu consola o PC.

Xbox Game Pass llega con novedades para el mes de agosto.
El servicio ofrece suscripción mensual con acceso a cientos de títulos, descargas locales para máximo rendimiento y juego en la nube en Ultimate, además de estrenos de Xbox Game Studios el mismo día de lanzamiento (Foto: Xbox)

Ventajas principales:

  • Suscripción mensual: Acceso a cientos de juegos a cambio de una cuota fija, con diferentes niveles según dispositivo.
  • Estrenos directos: Todos los títulos desarrollados por Xbox Game Studios, Bethesda y Activision Blizzard llegan al catálogo el mismo día de su lanzamiento.
  • Catálogo dinámico: Juegos de editoras externas entran y salen periódicamente, obligando a los suscriptores a estar atentos a las rotaciones.
  • Instalación local y juego en la nube: Elige descargar en disco para jugar sin conexión o transmitir desde la nube en Ultimate.

El modelo Game Pass representa un giro respecto al esquema tradicional de compra física. Ya no se “poseen” los juegos de forma indefinida, sino que se accede a un catálogo que evoluciona cada mes. Los exclusivos de Microsoft permanecen en el servicio, pero los títulos de terceros pueden rotar, incentivando a los jugadores a explorar y aprovechar cada oportunidad.

Microsoft ya anticipa grandes lanzamientos para los próximos meses, incluyendo Dune: Awakening, Minecraft Dungeons II y Gears of War: E-Day. De cara a 2027, títulos como Stranger Than Heaven, Persona 4: Revival y Fable afianzan a Game Pass como el centro de la estrategia de Xbox y uno de los servicios más completos del sector.

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