El dólar bajó en la última rueda de agosto, pero cerró el mes al alza

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Con USD 593,6 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió 3,50 pesos o 0,2% este lunes, a 1.508,50 pesos. La divisa comercial redujo así la suba de agosto a 23,50 pesos o 1,6 por ciento. En los primeros ocho meses de 2026 el tipo de cambio oficial anotó un alza de 53,50 pesos o 3,7 por ciento.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.879,92, cifra que dejó al dólar mayorista a 371,42 pesos o 24,6% de ese límite para la flotación administrada.

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El dólar minorista cayó cinco pesos o 0,3%, a $1.530 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de agosto el billete al público aumentó en 20 pesos o 1,3 por ciento.

En tanto, el dólar blue terminó sin variantes a $1.555, tras anotar un máximo intradiario en 1.560 pesos. En agosto el dólar informal bajó cinco pesos.

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“El dólar mayorista extiende la mayor calma -ahora quebrando los $1.510 - de las últimas ruedas luego de superar el fixing de mediados de la semana pasada, lo cual viene incluso siendo acompañado por mayores compras del BCRA. Tampoco la mayor liberación de pesos, que permitió aflojar las tasas más cortas, se está trasladando a la demanda por cobertura, lo cual resulta positivo a fin de que condiciones financieras algo menos restrictivas puedan ir contribuyendo al crédito y a la actividad, pero sin alterar el proceso de desinflación”, definió el economista Gustavo Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital. expresó que en agosto “el tipo de cambio mayorista superó la barrera psicológica de los $1.500 tras un giro estratégico en la política económica oficial. Luego de tres semanas de rigurosa contención, las autoridades aflojaron el techo informal para dar mayor holgura al mercado y mitigar la presión sobre las tasas de interés. La defensa estricta del valor anterior afectaba severamente la liquidez e impactaba en la actividad económica”.

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“No obstante, el BCRA no abandonó del todo la regulación del mercado. La entidad mantuvo su presencia activa mediante intervenciones en el mercado de futuros y en bonos vinculados al dólar. Esta dinámica evidencia un esquema de flotación más flexible pero administrado”, agregó Morales.

“Hasta la última semana de agosto, las preferencias parecían definidas: importaba más la estabilidad cambiaria que una tasa en pesos más baja. Pero la semana pasada, la balanza se inclinó hacia el otro lado: el dólar spot superó el lunes pasado la barrera virtual de los 1.500 pesos. El movimiento se dio en tándem con una fuerte compresión de las tasas en pesos: las tasas a un día cerraron entre 20,7% y 20,9% nominal anual el viernes”, precisó un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

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“La decisión de ‘dejar correr’ el tipo de cambio no vino sola, sino acompañada por una aceleración en el ritmo de compras del BCRA en el mercado de cambios. En las últimas tres ruedas, el Central compró USD 82 millones el viernes, luego de adquirir USD 93 millones el jueves y USD 61 millones el miércoles. Esto llevó el promedio móvil de tres días a USD 79 millones, el máximo de agosto, contrastando con los USD 30 millones promedio por rueda que había comprado hasta entonces en el mes. Así, las compras acumuladas de agosto ascendieron a USD 722 millones, aunque el mes sería el más débil desde el inicio de la fase de acumulación de reservas en 2026″, añadieron los analistas de PPI.

“Según la metodología del programa con el FMI, las reservas netas del BCRA valuadas a precios corrientes se ubicarían en USD -2.572 millones al 23 de agosto de 2026, con un incremento de USD 9.231 millones en lo que va del año”, precisó un informe de Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social Pablo Barousse (GERES).

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Las reservas netas valuadas a precios del programa -con ajuste en la cotización del oro- se situarían en USD -6.150 millones, con una suba de USD 8.652 millones en el año. Recordemos que el FMI dispuso una meta de acumulación de USD 10.000 millones para 2026 -a precios del programa-. Cabe remarcar que la metodología del FMI no resta los REPO con vencimiento mayor al año, los cuales explican gran parte de la suba en las reservas netas", agregó GERES.