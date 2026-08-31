El mensaje del presidente de la FIFA para Messi tras su retiro de la Selección: “Tu talento y tu humildad serán recordados siempre”

Gianni Infantino le dedicó unas palabras a Messi tras su retiro (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

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El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, le dedicó este lunes un mensaje público a Lionel Messi tras el anuncio del retiro de la selección argentina, con una publicación en su cuenta de Instagram.

El dirigente felicitó al rosarino por “una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”. El post, acompañado de varias fotografías de ambos, con la principal junto a la Copa del Mundo, fue publicado con el hashtag Football Unites The World y los comentarios desactivados.

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En el texto, Infantino enumeró los registros que Messi acumuló con la camiseta albiceleste: campeón del Mundial de la FIFA en Qatar 2022, máximo goleador histórico de Argentina y jugador con más partidos disputados con el seleccionado nacional. El titular de la FIFA también señaló que el delantero del Inter Miami ostenta el récord de más partidos jugados en la historia de la Copa del Mundo, tras sus seis participaciones en el torneo.

El posteo de Gianni Infantino

“Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, escribió Infantino, quien extendió su agradecimiento al jugador por “cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores” de la selección y por su capacidad de “unir a los aficionados de cada rincón del mundo”. El mensaje cerró con un deseo personal: “Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa”.

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El saludo del presidente de la FIFA llegó horas después de que Messi publicara una carta en la que anunció su retiro del combinado nacional. El jugador explicó que tomó la decisión el 21 de julio pasado, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán, quien también aclaró que ratificó esa determinación tras la muerte de su padre.

Con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, Messi cerró su etapa en la Albiceleste como el jugador con más presencias y el máximo anotador en la historia del seleccionado, por encima de la marca que tenía Gabriel Batistuta. En el Mundial 2026, su última actuación con la camiseta celeste y blanca, anotó 8 goles y repartió 4 asistencias a lo largo del torneo, lo que lo dejó como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales con 21 tantos en seis participaciones.

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El palmarés de Messi con Argentina incluye la Copa del Mundo Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 ante Italia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Su trayectoria con el seleccionado mayor comenzó el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría en Budapest, cuando tenía 18 años.

El fin de semana previo al anuncio, Messi había anotado cuatro goles para el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), lo que reforzó su vigencia a nivel de clubes pese al cierre de su ciclo con la selección.

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Entre los demás registros que dejó con la Albiceleste se destacan: 147 partidos como capitán, 134 victorias, 71 goles en partidos oficiales, 11 hat-tricks con el seleccionado —la mayor cantidad para cualquier jugador con una selección nacional—, 17 dobletes y goles a 45 selecciones diferentes. También es el jugador con más títulos en la historia del fútbol, con 47 coronas en total: 41 con clubes y 6 con la selección, entre todas las categorías.

EL MENSAJE COMPLETO DE GIANNI INFANTINO

Felicidades, Lionel Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte.

Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre.

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Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa.