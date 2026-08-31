Tecno

GTA 6 trae para su lanzamiento un personaje mujer de talla grande: Gracie Bon fue la inspiración

La carrera de la influencer comenzó de manera orgánica en internet, compartiendo su proceso personal de transformación corporal y cambios en su estilo de vida

Gracie Bon - GTA 6 - mujer gorda - talla grande - tecnología - 30 de agosto
La noticia de que Rockstar Games la contactó para realizarle un escaneo corporal fue comunicada por la propia Gracie. (Composición Infobae: Gracie Bon/Instagram)
Guardar

La presencia de una modelo panameña en el universo de Grand Theft Auto VI ha generado conversación en las redes sociales. Gracie Bon, una influencer de talla grande con millones de seguidores, fue seleccionada por Rockstar Games para un escaneo corporal en 3D.

Esta colaboración marca un hito en la representación de cuerpos diversos en la industria de los videojuegos, al integrar una figura real de mujer curvy como posible personaje jugable o secundario en el esperado lanzamiento de GTA 6.

PUBLICIDAD

Gracie Bon: la figura que inspira la inclusión de mujeres talla grande en GTA 6

La carrera de Gracie Bon comenzó de manera orgánica en internet, compartiendo su proceso personal de transformación corporal y cambios en su estilo de vida. Con el tiempo, su mensaje migró hacia la promoción del amor propio y la aceptación del cuerpo, ganando notoriedad en plataformas como Instagram y TikTok.

Gracie Bon - GTA 6 - mujer gorda - talla grande - tecnología - 30 de agosto
La modelo compartió imágenes y videos del proceso de escaneo tridimensional al que fue sometida. (Gracie Bon/Instagram)

Su autenticidad y la manera de mostrar su figura con seguridad la convirtieron en un referente para muchas mujeres que buscan representación en medios tradicionales y digitales.

PUBLICIDAD

La noticia de que Rockstar Games la contactó para realizarle un escaneo corporal fue comunicada por la propia Gracie a través de su cuenta de Instagram. En su publicación expresó la emoción que sentía al ser parte del desarrollo de Grand Theft Auto VI, juego que saldrá al mercado el 19 de noviembre.

En palabras de la influencer, este paso significa un avance para la inclusión de mujeres de tallas grandes en uno de los videojuegos más populares del mundo. Agradeció a Rockstar por cumplir uno de sus sueños y dedicó el logro “a todas las gorditas del mundo”, celebrando que finalmente serán incluidas en el “juego más grande de todos”.

Gracie Bon - GTA 6 - mujer gorda - talla grande - tecnología - 30 de agosto
Así luce el personaje de Gracie Bon en el universo de GTA 6. (Gracie Bon/Instagram)

La elección de Gracie Bon no es casualidad. Su presencia en redes sociales y su capacidad para influir en tendencias corporales y de autoestima la han vuelto una aliada para marcas de ropa destinadas a mujeres curvy.

A través de colaboraciones, Gracie ha mostrado cómo la moda y la aceptación pueden ir de la mano, desafiando estereotipos y promoviendo la visibilidad de cuerpos diversos.

Su impacto en la audiencia se refleja en una comunidad de más de 11,9 millones de seguidores en Instagram, donde suele protagonizar hechos virales. Además de su actividad en Instagram, la influencer comparte contenido en plataformas como OnlyFans, utilizando su alcance para visibilizar su imagen y mensajes de amor propio.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

Trayectoria y transformación de Gracie Bon en redes sociales

Detrás de la fama digital, Gracie Bon es originaria de Panamá y ha documentado su transformación corporal entre los 21 y los 25 años. La influencer ha asegurado que su prioridad siempre fue la salud, desmintiendo rumores sobre posibles cirugías.

En una de sus publicaciones, relató que no se conformó con el dolor de rodillas ni las dificultades para respirar que sentía antes de cambiar sus hábitos. Para ella, buscar estar mejor fue una decisión personal motivada por el deseo de felicidad y bienestar.

Durante su proceso, Gracie llegó a pesar 300 libras, pero aclaró que ese peso no implicaba falta de amor propio. Compartió que el punto de partida fue justamente el aprecio por su cuerpo, y que su motivación para cambiar surgió del deseo de cuidarse y “salvarse”.

Gracie Bon - GTA 6 - mujer gorda - talla grande - tecnología - 30 de agosto
Gracie llegó a pesar 300 libras, pero aclaró que ese peso no implicaba falta de amor propio. (Gracie Bon/Instagram)

La influencer respondió a los comentarios que sugieren que amar el propio cuerpo implica no cambiarlo, explicando que querer más y mejorar es una forma legítima de cuidado personal.

El testimonio de Gracie Bon se ha convertido en un mensaje constante de aceptación y respeto hacia las decisiones individuales sobre el propio cuerpo. Su postura desafía los discursos que asocian el amor propio solo con la inacción o el conformismo, argumentando que el autocuidado puede tomar distintas formas según las necesidades y deseos de cada persona.

Situaciones virales: experiencias en Disney y reclamos a aerolíneas

La exposición mediática de Gracie Bon no solo se limita a campañas de ropa o colaboraciones con videojuegos. La influencer ha sido protagonista de situaciones virales que han puesto en debate la discriminación y los desafíos diarios que enfrentan las personas de talla grande.

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6.
Grand Theft Auto VI se lanzará oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026. (Rockstar)

Una de estas experiencias ocurrió durante una visita a Disney, donde fue objeto de comentarios y burlas de adultos y niños. Gracie relató que muchos visitantes tomaban fotos de su cuerpo, la observaban con desdén o se reían abiertamente.

En respuesta, la influencer compartió que esas conductas afectan la autoestima y que no se trata de exageraciones. Defendió la idea de abrazar cada parte de sí misma, considerando que su aspecto es “lo que Dios me dio”.

En otro hecho viral, Gracie Bon cuestionó la falta de asientos adecuados en aviones para personas de talla grande. Publicó que, ante la falta de respuesta de las aerolíneas, decidió “tomar el asunto en sus propias manos” y comprar un avión.

Con su mensaje, buscó evidenciar las dificultades cotidianas que enfrentan quienes no se ajustan a los estándares de espacio en el transporte aéreo, invitando a la reflexión sobre la necesidad de mayor inclusión y accesibilidad.

Temas Relacionados

GTA 6Gracie BonGTA 6 personaje femeninoTalla grandeGracie Bon modeloVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yate de Mark Zuckerberg contaminaría igual que 630 autos cada hora: 5.300 toneladas de CO2 en nueve meses

El Launchpad mide 118 metros de eslora y está equipado con cuatro motores MTU 20V M93L, capaces de consumir 4.165 litros de diésel cada hora de navegación

Yate de Mark Zuckerberg contaminaría igual que 630 autos cada hora: 5.300 toneladas de CO2 en nueve meses

Cloudflare reporta más tráfico de agentes IA que de humanos: más del 1.700% son robots

La compañía presentó sus resultados del segundo trimestre de 2026 detallando cómo la automatización y la inteligencia artificial están rediseñando el panorama digital

Cloudflare reporta más tráfico de agentes IA que de humanos: más del 1.700% son robots

CEO de Shopify amenaza con bloquear a Claude Code de Anthropic

Según Tobi Lütke, cuando los agentes no leen los mismos archivos de instrucciones, se corre el riesgo de que equipos trabajen bajo criterios distintos

CEO de Shopify amenaza con bloquear a Claude Code de Anthropic

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

Esta postura parte de la premisa de que existen ocupaciones cuyo valor reside en el componente humano, más allá de la mera productividad

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Esta carpeta aparece sin ninguna instalación, pero es clave mantenerla y no consume recursos del computador

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

DEPORTES

Marcelo Gallardo quedó a una firma de volver a trabajar: cuándo se confirmará su nuevo desafío

Marcelo Gallardo quedó a una firma de volver a trabajar: cuándo se confirmará su nuevo desafío

Espeluznante lesión en Paraguay: un arquero argentino fracturó a su compañero de un rodillazo en la cara y lo mandó al hospital

El momento de confusión que causó un alcanzapelotas al irrumpir en un partido del fútbol chileno: “Pobre chico”

Maxi López contó la historia de la fiesta de “varios días” con Ronaldinho en la que amaneció en otro país: “No sé cómo llegamos”

Boca Juniors está a un paso de concretar el pase del Changuito Zeballos a Europa: el club interesado y cuánto dinero ofertó

TELESHOW

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

Lali Espósito abrió el álbum de su divertida despedida de soltera en Brasil: la famosa pareja que llevó en una remera

Juli Poggio habló de sus manejos financieros después de Gran Hermano: “Tengo una SRL con mi mamá”

Quién es Callejero Fino: cantante de RKT, amigo de María Becerra y La Joaqui y exparticipante de Bake Off con Wanda Nara

Mirtha Legrand recordó a Rubén Rada y reveló la canción que él compuso para ella: “Me siento orgullosa”

INFOBAE AMÉRICA

Cardenal Óscar Rodríguez cuestiona la corrupción, el narcotráfico y la ambición de poder en Honduras

Cardenal Óscar Rodríguez cuestiona la corrupción, el narcotráfico y la ambición de poder en Honduras

Smith, la esposa del narcotraficante “Pecho de Rata” es arrestada al aterrizar en el aeropuerto de Costa Rica

El Congreso Judío Latinoamericano se reunió en Montevideo y remarcó la lucha contra el antisemitismo en la región

El senador Juan José Matarí busca apoyo para presionar a Nicaragua desde España y la Unión Europea

Embarazadas deben cargar baldes de agua en un hospital de Cuba por la falta de servicios básicos