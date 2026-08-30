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Espeluznante lesión en Paraguay: un arquero argentino fracturó a su compañero de un rodillazo en la cara y lo mandó al hospital

El mediocampista de Recoleta FC salió en ambulancia tras recibir un impacto en el rostro por parte de su propio guardameta durante el duelo ante Olimpia por el Clausura paraguayo

Ronal Domínguez, mediocampista de Recoleta FC, salió en ambulancia tras recibir un impacto en el rostro por parte de su propio guardameta durante el duelo ante Olimpia por el Clausura paraguayo
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Las imágenes del incidente se propagaron con rapidez en redes sociales y generaron alarma en el fútbol guaraní. El arquero argentino Andrés Marsengo conectó de manera accidental un tremendo rodillazo sobre el rostro de su propio compañero de equipo, el mediocampista Ronal Domínguez, quien debió ser retirado en ambulancia del estadio Luis Salinas de Itauguá. El incidente que asustó a todos ocurrió durante el partido que Deportivo Recoleta perdió 2-1 ante Olimpia por la séptima fecha del Torneo Clausura de Paraguay, disputado el sábado.

La acción ocurrió alrededor del minuto 83, con el resultado ya definido a favor del visitante. El lateral izquierdo de Olimpia envió un centro al área y Marsengo salió a despejar el peligro con los puños. En el impulso del salto, el arquero levantó la rodilla derecha e impactó de lleno en el rostro de Domínguez, quien también iba en busca de la pelota y cayó de inmediato al césped. El cuerpo médico de Recoleta ingresó de urgencia al campo y, ante la gravedad del cuadro, solicitó el traslado del futbolista en ambulancia. La magnitud del golpe también activó de forma automática el protocolo de conmoción cerebral, lo que habilitó al club a realizar un cambio de emergencia para los minutos finales del encuentro.

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parte médico recoleta fc
El parte médico del club Recoleta FC

Horas después del partido, el departamento médico de Recoleta FC emitió un comunicado oficial. “El futbolista Ronal Domínguez sufrió un traumatismo directo a nivel facial, asociado a una conmoción cerebral leve. Debido a la naturaleza del traumatismo, fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación, manejo y tratamiento correspondiente. Actualmente, el jugador se encuentra clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro”, indica el parte difundido por el club. El comunicado no hizo referencia a la fractura de tabique nasal que medios locales paraguayos atribuyeron al jugador.

Marsengo tiene 24 años y es oriundo de Morteros, provincia de Córdoba. Formado en las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba, tuvo pasos por Huracán Las Heras de Mendoza, Sarmiento de Junín y Tacuarembó FC de Uruguay —donde acumuló cerca de 29 partidos como titular— antes de incorporarse a Recoleta FC a comienzos de 2026. En el club paraguayo integró el plantel de Primera División y participó también en la Copa Sudamericana.

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marsengo arquero
Marsengo surgió de las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba

La acción se produjo a los 80 minutos del encuentro, cuando Olimpia ya ganaba por dos goles de diferencia. El choque entre los dos futbolistas del mismo equipo fue completamente fortuito: Marsengo no advirtió la posición de Domínguez al momento de saltar. El resultado final del partido quedó en segundo plano ante la preocupación por el estado del mediocampista, una situación que dominó la conversación en redes sociales durante las horas posteriores al encuentro.

Recoleta recibirá a Banfield en la próxima jornada del certamen paraguayo, aunque aún no trascendió si Domínguez estará en condiciones de ser tenido en cuenta para ese compromiso.

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