Cardenal Óscar Rodríguez cuestiona la corrupción, el narcotráfico y la ambición de poder en Honduras

El cardenal Rodríguez cuestiona la normalización de la impunidad y la admiración a señalados por delitos. (Foto: El Heraldo)

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Durante su homilía, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga centró su mensaje en la necesidad de que la sociedad hondureña revise las motivaciones que existen detrás de la búsqueda del poder.

El religioso cuestionó a quienes aspiran a ocupar cargos de autoridad pensando principalmente en qué pueden obtener de ellos, qué recursos pueden controlar o de qué manera pueden incrementar sus riquezas.

Para Rodríguez, esta visión convierte el poder en un instrumento para satisfacer intereses particulares y no en una responsabilidad orientada al servicio de los demás.

Corrupción y función pública

La reflexión adquiere relevancia en un país donde la corrupción ha sido señalada durante años como uno de los principales obstáculos para fortalecer las instituciones, mejorar los servicios públicos y generar condiciones que permitan un desarrollo sostenible.

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Cuando los recursos destinados a atender las necesidades de la población terminan siendo utilizados de manera indebida, las consecuencias no se limitan al ámbito económico. También afectan la confianza ciudadana y profundizan la percepción de que quienes ejercen cargos públicos pueden actuar en beneficio propio.

La corrupción no solamente representa la pérdida o el uso irregular de recursos. Sus efectos pueden extenderse a prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional.

Cuando existen prácticas corruptas en las instituciones, se dificulta que los recursos públicos lleguen de manera eficiente a áreas como salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales.

La corrupción en Honduras ha sido señalada como un obstáculo para fortalecer las instituciones y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Una carretera que no recibe el mantenimiento adecuado, una obra pública que queda inconclusa, un servicio estatal deficiente o recursos que no llegan a quienes los necesitan pueden estar relacionados con problemas de gestión, pero también con sistemas vulnerables al abuso y a la falta de controles.

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En ese sentido, la advertencia de Rodríguez sobre quienes buscan el poder para enriquecerse adquiere una dimensión que trasciende el ámbito religioso: plantea una discusión sobre el propósito que debe tener el ejercicio de una función pública.

El poder, en lugar de convertirse en una vía para acumular riqueza o influencia, debe utilizarse para responder a las necesidades de la población y fortalecer las instituciones.

Impunidad y normalización

La corrupción también está estrechamente vinculada con la percepción de impunidad.

Para una sociedad, la existencia de denuncias o investigaciones pierde fuerza cuando los responsables de cometer irregularidades no enfrentan consecuencias o cuando los procesos judiciales no producen resultados oportunos.

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La impunidad puede generar un efecto: la idea de que determinadas personas tienen suficiente poder, dinero o influencia para evitar que sus acciones tengan consecuencias.

Sobre este aspecto, Rodríguez cuestionó la manera en que la sociedad puede llegar a recibir con admiración o reconocimiento a personas señaladas por delitos graves.

Su planteamiento invita a revisar qué conductas son premiadas socialmente y qué mensaje se transmite cuando personas relacionadas con hechos cuestionables terminan convertidas en figuras de influencia.

La reflexión apunta a un problema que va más allá de los tribunales: una sociedad también enfrenta dificultades cuando termina normalizando prácticas que deberían ser rechazadas.

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El Cohep considera que la seguridad jurídica también resulta determinante para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. (FOTO: ASP Consultores)

El impacto en Honduras

El problema de la corrupción tiene consecuencias que van mucho más allá de las cifras económicas.

Uno de sus principales efectos es el debilitamiento de la confianza en las instituciones.

Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones públicas responden a intereses particulares, disminuye la credibilidad de las autoridades y aumenta la frustración social.

La falta de confianza también puede afectar la disposición de los ciudadanos a cumplir las normas, participar en procesos institucionales o denunciar irregularidades.

A esto se suma el impacto sobre la inversión y la generación de oportunidades. Un entorno en el que existen dudas sobre la transparencia de los procesos públicos, la seguridad jurídica o la imparcialidad de las instituciones puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico.

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La corrupción debilita la confianza en las instituciones y también frena la inversión, la transparencia y la generación de oportunidades en Honduras.

El foco en el narcotráfico

Por ello, combatir la corrupción no significa únicamente perseguir a funcionarios o particulares involucrados en delitos. También implica fortalecer los mecanismos de prevención, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Otro de los temas abordados durante la homilía fue el narcotráfico. El cardenal cuestionó que actividades relacionadas con el tráfico de drogas puedan llegar a ser vistas como una oportunidad para obtener dinero o mejorar la posición económica.

Rodríguez señaló la contradicción que existe entre profesar una fe cristiana y, al mismo tiempo, beneficiarse de negocios vinculados con actividades que generan violencia y muerte.