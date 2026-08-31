Costa Rica

Smith, la esposa del narcotraficante “Pecho de Rata” es arrestada al aterrizar en el aeropuerto de Costa Rica

La mujer, de apellido Smith, fue interceptada en el Juan Santamaría tras llegar en un vuelo desde Suiza y quedó a disposición del OIJ

Tres personas de espalda frente a una pared blanca: dos agentes con chaleco táctico sujetan a una mujer con camisa de mezclilla y esposas.
Detienen en el Aeropuerto Juan Santamaría a la esposa de alias “Pecho de Rata”: vuelo desde Suiza, alerta roja y entrega al OIJ. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer de apellido Smith, identificada como esposa del extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue detenida este domingo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica, tras llegar en un vuelo procedente de Suiza, acusada de tráfico internacional de drogas. La captura estuvo a cargo de la Policía Profesional de Migración de Costa Rica, según informaron las autoridades en un comunicado oficial difundido por mensajería instantánea.

La mujer, sobre quien pesaban una orden de captura internacional y una notificación roja, fue interceptada durante el control migratorio al ingresar al país. Las autoridades costarricenses confirmaron que Smith era buscada por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico transnacional. El procedimiento se ejecutó conforme a los protocolos establecidos y la detenida fue entregada de inmediato al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), responsable de continuar con el proceso judicial.

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El viceministro de Gobernación, Omer Badilla, ofreció detalles sobre el operativo realizado en la principal terminal aérea del país. “Hace escasos minutos, la Policía Profesional de Migración, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, detuvo a una mujer de apellido Smith, requerida por tráfico internacional de drogas. La misma contaba con una difusión roja y una orden de captura internacional. En el momento que la Policía Profesional de Migración la ubica, es puesta a las órdenes de el Poder Judicial”, declaró Badilla en declaraciones enviadas a Infobae.

Una mujer que contaba con una difusión roja de Interpol fue capturada por la Policía de Migración en el aeropuerto. La sospechosa era buscada por tráfico internacional de drogas y fue puesta a las órdenes del Poder Judicial. Video cortesía

La situación judicial de Smith

Smith es señalada como esposa de López Vega, conocido en el ámbito criminal como “Pecho de Rata”, quien fue extraditado previamente por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La orden de captura se encontraba vigente y fue verificada al momento de su arribo al país, según fuentes oficiales.

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Las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre las acciones judiciales que seguirán, aunque se prevé que el OIJ llevará adelante la investigación y los procedimientos legales correspondientes.

La joven Smith, de 29 años, llegó este domingo a Costa Rica tras salir de Zúrich de madrugada y aterrizar cerca de la 13:00, según informó CR Hoy. Al ingresar al país, oficiales de Migración notificaron su llegada al Organismo de Investigación Judicial.

La mujer mantenía una alerta vigente de Interpol desde el 23 de junio, emitida después de allanamientos vinculados al caso Riverside. De acuerdo con el medio, Smith figuraba entre los objetivos de detención del operativo del OIJ en el que participaron más de 1.000 agentes, con apoyo de oficiales de otros cuerpos policiales.

Detienen en Costa Rica a la esposa del extraditado alias "Pecho de Rata" por tráfico internacional de drogas (Imagen cortesía La Octava)
Detienen en Costa Rica a la esposa del extraditado alias "Pecho de Rata" por tráfico internacional de drogas (Imagen cortesía La Octava)

El día de los allanamientos, Smith no se encontraba en su vivienda. Los investigadores pidieron sus registros migratorios y confirmaron que estaba fuera del país. Según esos registros, la esposa de “Pecho de Rata” salió de Costa Rica el 17 de junio, una semana antes de los operativos. Smith y López Vega se casaron el 17 de febrero de este año, cuando el supuesto líder criminal permanecía detenido y enfrentaba un proceso de extradición.

A inicios de agosto, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó un año de prisión preventiva para 37 de los imputados en el caso Riverside, entre ellos cuatro hijos de López Vega, señalado como el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas y al lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría continuado operando incluso después de que López Vega fuera extraditado a Estados Unidos en marzo de este año, tras permanecer detenido desde mediados de 2025.

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