Política

El Congreso Judío Latinoamericano se reunió en Montevideo y remarcó la lucha contra el antisemitismo en la región

El organismo internacional que reúne a los representantes de las comunidades judías en América Latina llevó a cabo una nueva cumbre donde participaron los miembros de la junta directiva. Los ejes que se plantearon

Congreso Judio Latinoamericano
El Congreso Judío Latinoamericano se reunió en Montevideo para debatir la lucha contra el antisemitismo en América Latina
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El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) volvió a reunirse en la ciudad de Montevideo con la presencia de los titulares de cada una de las comunidades de la región. Entre los principales ejes que trataron, volvieron a poner en plano de discusión la lucha contra el antisemitismo en los países de América Latina.

La sesión tuvo lugar este 30 de agosto en la capital uruguaya y reunió a los presidentes de las comunidades judías de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, El Salvador, Colombia y Costa Rica, junto a los miembros de la Junta Directiva del organismo. La convocatoria abarcó a representantes de nueve países de la región en un mismo espacio de deliberación.

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La reunión estuvo presidida por Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), y contó con la participación del director ejecutivo Claudio Epelman, el secretario general Jorge Knoblovits, el comisionado para la diplomacia judicial, doctor Mariano Borinsky, así como Adrian Werhein y Alejandro Dosoretz como integrantes de la conducción. Cada uno de ellos encabezó distintos momentos del encuentro.

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El juez Mariano Borinsky participó del congreso

El CJL es el organismo internacional que agrupa y representa a las comunidades judías de la región. Está conformado por organizaciones de 18 países de América Latina y forma parte de la familia del Congreso Judío Mundial (CJM), entidad que nuclea a más de 100 comunidades en todo el planeta. El CJL articula la representación regional dentro del organismo internacional, que se define como apartidario y representante de “la pluralidad del pueblo judío”.

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La agenda de la sesión abordó un conjunto de temas de peso para las comunidades del continente. Se debatió la situación particular de cada una de ellas, el rol que deben asumir los Estados en el combate al antisemitismo y al racismo, los cambios políticos que atraviesa la región y las nuevas estrategias que las comunidades judías buscan desarrollar ante ese escenario. También se destinó espacio al análisis del liderazgo juvenil, con foco en el lugar de los jóvenes dentro de la vida comunitaria.

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El Congreso Judío Latinoamericano representa a comunidades judías de 18 países y forma parte del Congreso Judío Mundial

Uno de los momentos de mayor peso en la jornada fue el testimonio de Guillermo Fremd, hijo de David Fremd, asesinado por un terrorista islamista en la ciudad de Paysandú, Uruguay. Su relato puso en primer plano la violencia de motivación religiosa como una amenaza concreta para las comunidades judías a nivel mundial.

Entre los pilares que orientan la acción del CJL se encuentran la promoción de la memoria del Holocausto, el combate contra el antisemitismo y la discriminación, la defensa de la justicia y la seguridad comunitarias, la promoción del diálogo interreligioso, el apoyo al Estado de Israel y la defensa de los derechos humanos. El organismo también trabaja en la construcción de entornos más seguros para las comunidades que representa en los 18 países que integran su estructura.

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Jack Terpins presidió la reunión del Congreso Judío Latinoamericano junto a Claudio Epelman, Jorge Knoblovits y Mariano Borinsky

En ese marco, el CJL también viene impulsando encuentros de alto nivel orientados a reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. En una reunión celebrada en Buenos Aires en noviembre pasado, el organismo convocó a jueces, fiscales, autoridades de las fuerzas de seguridad e inteligencia, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y especialistas internacionales, con el objetivo de analizar los desafíos actuales frente al extremismo violento y fortalecer la articulación interinstitucional.

Del encuentro participó Emanuele Ottolenghi, investigador del Foundation for Defense of Democracies (FDD) y especialista en redes de financiamiento del terrorismo y seguridad internacional. En sus intervenciones, Ottolenghi advirtió que América Latina enfrenta riesgos derivados de la convergencia entre el crimen organizado y estructuras extremistas, con especial atención a las zonas de frontera y a los circuitos financieros con menor regulación.

Danilo Gelman, representante del CJL, señaló que el encuentro fue “una oportunidad muy valiosa para intercambiar experiencias y fortalecer la articulación entre todos los actores comprometidos con la seguridad y la justicia”. Gelman añadió: “Enfrentar las amenazas del terrorismo requiere trabajo conjunto, confianza mutua y una mirada común hacia la protección de nuestras democracias”.

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