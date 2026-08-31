Yate de Mark Zuckerberg contaminaría igual que 630 autos cada hora: 5.300 toneladas de CO2 en nueve meses

Con una eslora de 119 metros y una manga de 17 metros, esta nave supera en tamaño a un campo de fútbol. (Composición Infobae: superyachttimes.com / REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Durante los últimos meses, el Launchpad, el superyate de Mark Zuckerberg, ha generado un debate sobre el impacto medioambiental de las actividades de las grandes fortunas. Esta embarcación, valorada en 300 millones de dólares y propiedad del CEO de Meta, consumió más de dos millones de litros de diésel y habría emitido alrededor de 5.300 toneladas de dióxido de carbono en tan solo nueve meses.

El recorrido del Launchpad, que abarcó múltiples continentes y celebraciones personales, contrasta con el compromiso público de Zuckerberg de alcanzar la neutralidad de carbono en su empresa para 2030.

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Impacto ambiental del superyate Launchpad y las emisiones de carbono

El Launchpad mide 118 metros de eslora y está equipado con cuatro motores MTU 20V M93L, capaces de consumir 4.165 litros de diésel cada hora de navegación. Cada hora en funcionamiento libera 40 toneladas de CO2, cifra comparable a lo que generan 630 vehículos familiares promedio en igual periodo, según Voz Media.

El interior alberga 13 camarotes para invitados y 49 cabinas para la tripulación. (Euthman)

Durante un viaje de 9.600 millas náuticas, la embarcación quemó 676.800 litros de diésel, una muestra del elevado consumo energético que implica la operación de estos yates de lujo.

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En términos de huella de carbono, la actividad reciente del Launchpad equivale a dar ocho veces la vuelta al mundo en automóvil. Estas cifras han sido motivo de crítica por parte de sectores ambientalistas, especialmente ante la promesa hecha por Zuckerberg de que Meta —la empresa que dirige— logre la neutralidad de carbono para el año 2030.

Cabe señalar que el contraste entre las acciones personales y los objetivos corporativos es uno de los focos de la controversia en torno a la figura del empresario.

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Durante un viaje de 9.600 millas náuticas, la embarcación quemó 676.800 litros de diésel. (hola.com)

El Launchpad, construido por el astillero Feadship entre 2022 y 2024, puede albergar a 26 pasajeros y 49 tripulantes. Este superyate fue adquirido por Mark Zuckerberg junto con un barco asociado valorado en 30 millones de dólares, como un regalo anticipado para su cumpleaños número 40.

Es pertinente indicar que en el segmento de los grandes yates, el Launchpad se ubica cerca del Koru, la embarcación de Jeff Bezos, que mide 127 metros de eslora.

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Trayectoria global del Launchpad de Mark Zuckerberg

El itinerario del Launchpad durante nueve meses incluyó destinos en diferentes continentes. Según el seguimiento realizado por LuxuryLaunches, en enero partió desde San Francisco rumbo al Pacífico Sur, aunque Zuckerberg no llegó a embarcarse en ese momento, lo que motivó el regreso del yate a Port Everglades, Florida. En ese trayecto, recorrió 9.600 millas náuticas y consumió cientos de miles de litros de diésel.

En términos de huella de carbono, la actividad reciente del Launchpad equivale a dar ocho veces la vuelta al mundo en automóvil. (Montaje Infobae España/Canva)

En abril, el Launchpad se dirigió a los fiordos noruegos en un viaje de 5.280 millas náuticas. Para abordar el yate, Zuckerberg utilizó un helicóptero, lo que desató protestas entre los residentes locales por el impacto ambiental de este tipo de desplazamientos.

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Posteriormente, la embarcación pasó el verano en Grecia, donde el empresario celebró su cumpleaños número 41. Finalmente, el superyate atracó en La Ciotat, Francia, para recibir tareas de mantenimiento.

La exposición mediática de los viajes de Zuckerberg en yate no es un caso aislado. En 2021, según Fox Business, el avión privado del empresario, un Gulfstream G650, realizó 28 viajes entre el 20 de agosto y el 15 de octubre, consumiendo más de 158 mil dólares en combustible.

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En ese periodo, el jet emitió más de 253 toneladas métricas de carbono, una cifra que supera ampliamente la huella de carbono anual de un ciudadano promedio de Estados Unidos, situada en 16 toneladas, o la de una persona común a nivel mundial, estimada en 4 toneladas.