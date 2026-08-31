Marcelo Gallardo quedó a una firma de volver a trabajar: cuándo se confirmará su nuevo desafío

El Muñeco está sin trabajo desde el final de su segundo paso por River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Marcelo Gallardo está a horas de convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Tras casi un mes de negociaciones entre el técnico argentino y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), las conversaciones llegaron a buen puerto y la firma del contrato se concretaría a principios de esta semana, según recogió El Universo de Ecuador.

El viaje a Quito ya estaría en los planes del Muñeco. De acuerdo con lo publicado por TyC Sports, Gallardo se trasladaría a la capital ecuatoriana en los próximos días para reunirse con Francisco Egas, presidente de la FEF y principal impulsor de su contratación, y estampar su firma. La incorporación del técnico, de 50 años, significaría su primera experiencia al frente de una selección nacional, un terreno que hasta ahora no había transitado en su carrera como director técnico.

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Lo que hasta hace unos días era una negociación abierta con flecos pendientes, luce hoy como un trámite prácticamente resuelto. Según reveló la periodista Johanna Calderón en el programa De Una SF, “cada vez está más adelantado el tema”: ya existe un acuerdo económico entre las partes, en el que Gallardo cedió en su pretensión salarial inicial.

Quito aparece como el destino más probable para el domicilio del técnico, dada su centralidad en la estructura administrativa de la federación. Parte de la “letra chica” del contrato incluye también la cantidad de días que Gallardo podría permanecer en Argentina junto a su familia durante los períodos sin actividad del seleccionado.

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La oferta económica de la FEF supera los 3 millones de dólares anuales, cifra que excede los 2,7 millones que percibía su antecesor, Sebastián Beccacece. El también argentino dejó el cargo tras la eliminación de la Tricolor ante México por 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en Norteamérica el pasado 30 de junio, a pesar de haber conseguido un histórico triunfo ante Alemania en la fase de grupos.

Otro punto que fue parte de la negociación es la conformación del cuerpo técnico. Gallardo habría solicitado incorporar cerca de diez colaboradores —entre preparadores físicos y analistas de video—.

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El historial del Muñeco justifica el interés de la federación. Su etapa más exitosa llegó al frente de River Plate, donde en su primer ciclo —que se extendió más de ocho años desde junio de 2014— conquistó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores (2015 y 2018), una Copa Sudamericana (2014) y tres Recopas Sudamericanas. Es el técnico más ganador en la historia del club. Tras un paso por el fútbol árabe con el Al-Ittihad, regresó al Millonario en agosto de 2024, pero su segundo ciclo no alcanzó las expectativas: no levantó ningún trofeo y se despidió en febrero de 2026 tras la victoria 3-1 ante Banfield en el Monumental.

La Tricolor cuenta con futbolistas de alto nivel en las principales ligas del mundo: el volante Moisés Caicedo (Chelsea), el defensor Piero Hincapié (Arsenal), el zaguero William Pacho (PSG) y el delantero Gonzalo Plata (Dinamo Moscú), entre otros. Ecuador apostará nuevamente por un técnico argentino de cara a la Copa del Mundo 2030, siguiendo la línea de sus últimas dos experiencias: Gustavo Alfaro en Qatar 2022 y Beccacece en Norteamérica 2026.

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El debut de Gallardo al frente del seleccionado ecuatoriano tendría lugar el 24 de septiembre, cuando la Tricolor visite a Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium. Ese partido inauguraría una gira asiática que incluye un duelo ante Japón el 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama y, cuatro días después, el enfrentamiento ante Panamá o Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de Tokio. Con menos de un mes por delante para preparar esa presentación, la urgencia de cerrar el contrato esta semana se vuelve determinante.