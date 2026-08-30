El momento de confusión que causó un alcanzapelotas al irrumpir en un partido del fútbol chileno: “Pobre chico”

El juez detuvo el juego por interferencia del alcanzapelotas y el episodio inusual se viralizó con comentarios en redes sociales

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Un episodio poco común cambió el final del partido entre Unión Española y Rangers en el estadio Santa Laura. Cuando solo quedaban dos minutos, un alcanzapelotas intervino en la cancha en un momento decisivo. El hecho ocurrió mientras los locales intentaban empatar el marcador ante la presión de Rangers, que ganaba por 1-0. La escena circuló en las redes sociales con comentarios de preocupación por el gesto temeroso del chico quien luego tuvo que dejar su rol.

El reloj marcaba el minuto 88 y Rangers mantenía una ventaja mínima. Unión Española presionaba en busca del empate, generando expectativa entre sus aficionados. En ese instante, Cristóbal Jaramillo encabezó un avance ofensivo y envió un centro largo al área rival. Todo el estadio seguía la jugada, consciente de que podía ser la última oportunidad para cambiar el resultado.

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De repente, un alcanzapelotas local ingresó al terreno. Su objetivo era retirar una pelota extra que había quedado cerca del área de Rangers, ya que el reglamento solo permite un balón en juego. La acción resultó contraproducente: el joven cruzó el campo justo cuando un defensor visitante intentaba impedir que Vilches llegara a la pelota.

El alcanzapelotas que protagonizó la inesperada secuencia fue expulsado

El defensor no logró esquivarlo y la jugada fue interrumpida. El árbitro, al ver la interferencia, detuvo el partido y, tras un momento de sorpresa general, sancionó con la expulsión al alcanzapelotas. El joven abandonó la cancha, dejando su puesto junto a la entrada del túnel. Los hinchas locales mostraron frustración, ya que la intervención perjudicó al propio equipo en un momento clave.

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La determinación sorprendió tanto a los futbolistas como a los aficionados, especialmente a los simpatizantes de Unión Española que percibieron frustración y desconcierto por la incidencia. La función de los alcanzapelotas es agilizar el juego, pero no pueden intervenir directamente en el desarrollo de las jugadas. En este caso, el joven quiso ayudar retirando la pelota extra, pero terminó generando confusión y favoreciendo, sin quererlo, al equipo rival.

Rangers se quedó con el triunfo por 1-0 ante Unión Española por la Primera B de Chile (@UEoficial)

En redes sociales, varios usuarios defendieron al alcanzapelotas: “El pobre chico solo intentó ayudar… porque estaba a punto de entrar y tomar la pelota primero”, escribió uno de ellos. Otro comentario señaló: “No es su culpa, alguien inicialmente lanzó la pelota al campo. Estaba indeciso sobre entrar y agarrar la pelota”. También hubo quienes apuntaron: “Había dos pelotas en el campo, así que el juego se iba a detener de todos modos”. Las opiniones mostraron empatía con el joven, pero también resaltaron el impacto negativo para Unión Española. El nerviosismo del alcanzapelotas al dejar su puesto fue notorio, y muchos consideraron dura la sanción recibida.

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Tras la insólita expulsión, el partido continuó algunos minutos más, pero el empuje de Unión Española no alcanzó para revertir el marcador. El resultado final selló la derrota del conjunto hispano en su propio estadio, mientras que Rangers celebró un triunfo clave en su lucha por escalar posiciones y alejarse de los puestos de descenso. El equipo visitante alcanzó su segundo triunfo de la temporada y sumó 12 puntos, acortando la diferencia con Deportes Santa Cruz, el equipo que lo precede en la tabla.