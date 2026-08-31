Visita del Papa: “Nos preparamos para un evento de 600 mil a 800 mil personas”, dijo Jorge Macri

Ante la visita del papa León XIV, Jorge Macri destacó el operativo previsto en la Ciudad (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, afirmó que la ciudad se prepara para recibir entre 600 mil y 800 mil personas durante la visita de papa León XIV en noviembre. Este domingo, una delegación oficial del Vaticano llegó a Buenos Aires para iniciar las tareas de organización y recorrer los espacios propuestos para los actos centrales.

Macri, en declaraciones a TN, precisó que el Gobierno porteño, junto con autoridades nacionales, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, está coordinando alternativas de escenarios para los eventos masivos que encabezaría el pontífice. “Estamos mostrando varias opciones a los enviados del Papa, pero lo principal es que la decisión final la tomará la Santa Sede”, explicó el funcionario.

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El funcionario subrayó que la delegación vaticana revisará todas las propuestas y que la coordinación será “en conjunto con el Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y Córdoba”, a la espera de la decisión final de la Santa Sede sobre la agenda definitiva de la visita.

Jorge Macri aseguró que la Ciudad se prepara para recibir hasta 800 mil personas durante la visita del papa León XIV

Lugares propuestos y capacidad para el evento

Durante el diálogo, Macri descartó la utilización de estadios para los encuentros multitudinarios, al señalar que la Iglesia suele privilegiar espacios abiertos. Tal como ya se había informado, entre los sitios evaluados, mencionó el Monumento de los Españoles como la opción más avanzada para el acto principal en la ciudad, debido a su capacidad de albergar grandes multitudes y su fácil acceso en transporte público.

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En el parque donde se realizó la visita de Juan Pablo II, hace casi 40 años, llegaron a congregarse “quinientas setenta mil personas”, recordó Macri, quien remarcó que el área cuenta con “mucho parque y buenos accesos”, lo que permitiría una organización segura y ordenada. Además, se evalúan otros espacios como el Parque de la Ciudad, para un encuentro con los jóvenes, por su conectividad con el conurbano, así como el predio de Tecnópolis y el Hipódromo de San Isidro.

Organización, asuetos y logística de la visita papal

La posibilidad de declarar asueto durante la visita fue mencionada como alternativa, algo que ya se había adelantado como una posible medida del gobierno nacional, aunque Macri señaló que “aun en días de asueto hay zonas donde el movimiento es intenso”. Por este motivo, la selección de sedes apunta a minimizar el impacto en áreas neurálgicas como la avenida 9 de Julio o el centro porteño.

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Consultado sobre la modalidad de los actos, Macri indicó que se priorizarán encuentros abiertos y grandes pantallas distribuidas en distintos parques, para garantizar que quienes no puedan acercarse al escenario principal puedan seguir la ceremonia. “Uno tiene que prepararse en un evento como ese, por lo menos para seiscientas, ochocientas mil personas, seguramente. Pero tenemos experiencia en la ciudad, administramos ese tipo de eventos así muy grandes, así que creo que vamos a poder trabajarlos bien”, afirmó el jefe de Gobierno.