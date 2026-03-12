Tecno

Google Maps estrena Ask Maps, la función que responde dudas sobre rutas y lugares en lenguaje natural

Según Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, esta función permite “transformar la exploración en una conversación sencilla”

Ask Maps utiliza información de
Ask Maps utiliza información de más de 300 millones de lugares. (blog.google)

La experiencia de navegación y exploración en Google Maps da un salto sin precedentes con la llegada de Ask Maps, una herramienta que transforma la interacción con los mapas gracias a la inteligencia artificial de los modelos Gemini.

Ahora, los usuarios pueden realizar preguntas complejas sobre rutas, lugares y actividades directamente en lenguaje natural, recibiendo respuestas personalizadas y visuales que agilizan la toma de decisiones cotidianas y los planes de viaje.

Ask Maps: la nueva experiencia conversacional en Google Maps

Ask Maps representaría el mayor avance en la historia reciente de Google Maps. Según Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, esta función permite “transformar la exploración en una conversación sencilla”, integrando el mapa más actualizado del mundo con la inteligencia conversacional de Gemini.

Ask Maps responde a tus
Ask Maps responde a tus preguntas del mundo real con una conversación. (Composición Infobae: blog.google)

Basta con pulsar el botón “Ask Maps” para hacer preguntas como “¿Dónde puedo cargar mi teléfono sin hacer fila para un café?” o “¿Hay alguna cancha de tenis pública con luces esta noche?”, y obtener respuestas inmediatas y contextualizadas.

Ask Maps utiliza información de más de 300 millones de lugares y las aportaciones de una comunidad global de más de 500 millones de colaboradores. Así, puede recomendar rutas, horarios, sitios para comer o descansar y hasta proporcionar consejos expertos para crear itinerarios personalizados.

“Tus resultados se personalizan según información como los lugares que has buscado o guardado en Maps”, destaca Miriam en el blog oficial de Google, lo que significa que las sugerencias se ajustan a los gustos y necesidades de cada usuario.

El objetivo de Navegación Inmersiva
El objetivo de Navegación Inmersiva es eliminar las conjeturas en los trayectos, ofreciendo gráficos rediseñados y una guía más intuitiva. (blog.google)

Las opciones no se limitan a la exploración: Ask Maps permite reservar en restaurantes, compartir ubicaciones con amigos, guardar sitios en listas y obtener indicaciones precisas al destino elegido. Por el momento, Ask Maps está disponible en Estados Unidos y la India para Android e iOS, con planes de expansión a la versión de escritorio.

Navegación inmersiva: la mayor actualización de rutas en más de una década

Junto con Ask Maps, Google Maps introduce Navegación Inmersiva, una renovación total en la experiencia de conducción. El objetivo es eliminar las conjeturas en los trayectos, ofreciendo gráficos rediseñados y una guía más intuitiva para que los conductores mantengan la concentración y reciban información relevante en tiempo real.

El mapa cobra vida mediante vistas 3D que muestran edificios, pasos elevados y el terreno circundante. Gracias al análisis de imágenes reales de Street View y fotos aéreas, los modelos Gemini permiten visualizar señales de tráfico, cruces peatonales, carriles y semáforos, facilitando la toma de decisiones en cada giro o incorporación.

Google actualizó su app Maps
Google actualizó su app Maps incorporando la inteligencia artificial Gemini. REUTERS/Dado Ruvic

Entre las novedades, el mapa ahora muestra una vista ampliada de la ruta, con zoom inteligente y edificios transparentes para anticipar maniobras complejas. La guía de voz se ha actualizado para ofrecer indicaciones más naturales, como si fuera “un amigo que te guía”.

Además, Maps informa sobre las desventajas de rutas alternativas —por ejemplo, mayor tiempo con menos tráfico o peajes— y notifica en tiempo real sobre incidencias gracias a la colaboración de millones de conductores.

Herramientas para el tramo final y personalización avanzada

Antes de comenzar un viaje, los usuarios pueden previsualizar el destino y su entorno con imágenes de Street View y recibir recomendaciones para estacionar. Al acercarse al destino, Maps indica la entrada del edificio, los aparcamientos más cercanos y el lado de la calle adecuado, facilitando la llegada hasta la puerta principal.

La vista en 3D de
La vista en 3D de Google Maps elimina ambigüedades habituales de los GPS tradicionales, destacando recorridos, salidas y maniobras en autopistas con mayor claridad. (Google)

Immersive Navigation ya comenzó a implementarse en Estados Unidos y, según Google, “la disponibilidad se ampliará en los próximos meses a dispositivos iOS y Android elegibles, CarPlay, Android Auto y automóviles con Google integrado”.

Estas innovaciones marcan un nuevo estándar en la experiencia de mapas digitales, combinando la inteligencia artificial de Gemini con la gran base de datos y la comunidad global de Google Maps para hacer de cada viaje y búsqueda una experiencia más intuitiva, personalizada y útil.

