El Salvador promueve en Bolivia negocios para su industria farmacéutica con apoyo de acuerdo comercial

El Salvador promueve oportunidades de negocios con Bolivia en el rubro farmacéutico (Imagen ilustrativa)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que su representación diplomática en Bolivia realizó un foro virtual para promover oportunidades de negocios para la industria farmacéutica salvadoreña en ese mercado.

La cartera precisó que el impulso comercial se apoya en el Acuerdo de Alcance Parcial entre ambos países, que entró en vigencia el 30 de julio y otorga acceso preferencial a alrededor de 250 manufacturas salvadoreñas, incluidos medicamentos.

El encuentro también brindó información y detalles para exportar a Bolivia y reunió a empresas bolivianas interesadas en alianzas con socios salvadoreños, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Esta jornada constituyó un importante espacio para el intercambio de información y la identificación de oportunidades, a partir del potencial que El Salvador ofrece como socio comercial para el mercado boliviano”, señaló la embajadora de El Salvador en Bolivia, Ana Rivas.

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Según la Cancillería, el foro convocó a alrededor de 50 empresarios de ambos países y contó con respaldo de la Asociación de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos (ASOFAR), el bufete Dentons y la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST).

La convocatoria congregó a representantes de construcción, alimentos, bebidas, finanzas, farmacéutico e industria, e incluyó un espacio de diálogo para identificar iniciativas de inversión y trabajo conjunto entre ambos países (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Dinámica de intercambio comercial

El 24 de agosto, el Ministerio salvadoreño emitió un comunicado en el que destaca en que El Salvador y Bolivia “han avanzado en la profundización de sus relaciones económicas y comerciales, gracias a la entrada en vigor del Acuerdo de Alcance Parcial”.

El mecanismo comercial establece preferencias recíprocas para dinamizar los mercados internos. Por un lado, El Salvador otorgará beneficios arancelarios a 250 productos bolivianos, con énfasis en bienes agrícolas y naturales como flores, habas frescas o secas, diversas frutas, yerba mate y nueces de Brasil. En reciprocidad, Bolivia abrirá ventajas preferenciales para 259 productos salvadoreños, destacando sectores clave como alimentos y bebidas, manufacturas de plástico, medicamentos de uso humano y animal, y la industria de la confección.

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El texto regula áreas fundamentales como los procedimientos aduaneros, el régimen de origen y las medidas sanitarias y fitosanitarias, introduciendo herramientas de modernización como la firma digital en los trámites de comercio exterior para garantizar procesos más ágiles, transparentes y alineados con los estándares internacionales.

Con la entrada en vigor de esta normativa, ambos países inauguran una etapa orientada a incrementar el intercambio de bienes, diversificar su oferta exportable y articular de manera más estrecha a sus respectivos sectores empresariales.

En una actividad realizada en abril junto a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, la representación diplomática reunió a más de 80 asistentes de construcción, alimentos, finanzas, farmacéutico e industria para explorar acuerdos bilaterales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Salvador impulsa inversiones con empresarios de El Alto

La Embajada de El Salvador en Bolivia organizó en abril una actividad con la Cámara de Industria y Comercio y Servicios de El Alto para promover inversiones y negocios con empresarios bolivianos. En el encuentro participaron más de 80 asistentes de sectores como construcción, alimentos, bebidas, finanzas, farmacéutico e industria.

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La embajadora Ana Rivas atribuyó los avances del país a las políticas de seguridad y desarrollo del gobierno central: “Nuestro país vive una transformación y esto se evidencia en los avances en materia de clima de negocios, seguridad y facilitación del comercio, así como el interés de fortalecer los vínculos económicos y empresariales con Bolivia”.

Rivas sostuvo que El Salvador es un destino seguro para invertir por sus condiciones de seguridad jurídica, un clima favorable para los negocios, incentivos para empresarios y su ubicación geográfica. La actividad también incluyó un espacio de diálogo para explorar iniciativas de cooperación e inversión entre ambos países.

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