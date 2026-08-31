Guatemala

Un hombre se entrega a la PNC y admite un doble homicidio en Guatemala

El sospechoso Denis Emmanuel García Seb, de 31 años, llegó en motocicleta a la subestación en Alta Verapaz, alteró el orden y tenía manchas rojizas en la ropa, según el informe policial

Vecinos de San Pedro Carchá incendiaron la vivienda donde funcionaba la tienda de García Seb, cerca del sitio donde fueron hallados Mario Ba Sacul y Toribio Ba Sacul.
Denis Emmanuel García Seb ingresó a la subestación de la PNC de San Pedro Carchá con manchas de sangre y dijo ser responsable de un doble asesinato en Alta Verapaz. (Redes sociales)
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Como si se tratara de una película de ciencia ficción, un hombre ingresó a una estación policial manchado de sangre y en aparente estado de ebriedad afirmando ser el responsable de un doble asesinato ocurrido minutos antes.

El hecho ocurrió dentro de la la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, departamento ubicado en el kilómetro 220 a unas 04:39 horas de la Ciudad de Guatemala en vehículo.

Según el reporte policial, el hombre, identificado como Denis Emmanuel García Seb, de 31 años, llegó a bordo de una motocicleta, alteró el orden y, aparentemente bajo los efectos de bebidas alcohólicas, manifestó estar involucrado en la muerte de dos personas.

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Durante el procedimiento, los agentes observaron posibles manchas de sangre en la vestimenta del individuo.

Coordinación policial y hallazgo de víctimas

Tras la declaración de García Seb, los policías coordinaron la verificación con agentes destacados al lugar donde, según el victimario, había cometido el crimen.

De acuerdo con la información obtenida por la PNC, los uniformados localizaron los cuerpos de dos hombres fallecidos en la aldea Kaqwaaltzuul, dentro del mismo municipio.

Vecinos de San Pedro Carchá incendiaron la vivienda donde funcionaba la tienda de García Seb, cerca del sitio donde fueron hallados Mario Ba Sacul y Toribio Ba Sacul.
Una de las víctimas fue hallada decapitada y la otra presentaba impactos de bala, mientras en la escena había casquillos y una tolva de arma de fuego. (Redes sociales)

Uno de los cadáveres fue encontrado decapitado y el otro presentaba múltiples impactos de bala. En la escena se hallaron también casquillos y una tolva de arma de fuego.

Además, indicaron que ambas víctimas presentaban múltiple heridas realizadas posiblemente con machete.

Vecinos de San Pedro Carchá incendiaron la vivienda donde funcionaba la tienda de García Seb, cerca del sitio donde fueron hallados Mario Ba Sacul y Toribio Ba Sacul.
La investigación policial indicó que ambas víctimas también tenían múltiples heridas que habrían sido causadas con machete. (Redes sociales)

Detención y diligencias judiciales

El presunto responsable fue trasladado ante el Juzgado de Paz Local, mientras las autoridades comenzaron las diligencias para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

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No obstante, cuando se hicieron presentes los agentes de la PNC, vecinos señalaron a García Seb como el presunto autor del doble homicidio, pero esa información será evaluada durante el proceso judicial.

Violencia y conmoción en la comunidad

El hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este domingo 30 de agosto y ha provocado conmoción en la comunidad local.

Hasta ahora se desconoce qué habría provocado el asesinato. Sin embargo, testigos aseguran que las víctimas y el presunto autor material consumían bebidas alcohólicas en la tienda de García Seb y, al momento de pasar la cuenta, se negaron a pagarle el consumo.

Eso provocó una fuerte discusión, así como amenazas. No obstante, García Seb habría sacado su arma y disparó. Luego, al parecer no pudo con la culpa y se entregó a la PNC.

Tras culminar las acciones periciales de los fiscales la violencia y brutalidad del caso generaron una fuerte reacción entre los vecinos de San Pedro Carchá, quienes incendiaron la vivienda donde funcionaba la tienda de García Seb.

Tras enterarse del doble asesinato, vecinos del lugar incendiaron la vivienda donde funcionaba una tienda de abarrotes, lugar donde a pocos metros fueron localizados los cuerpos de las víctimas. El hecho ocurrió en la aldea Kaqwaaltzuul, de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, Guatemala.

La vivienda está ubicada en la aldea Kaqwaaltzuul, sobre la ruta que comunica con Pajapjal. El inmueble se encontraba a pocos metros de donde fueron hallados los cuerpos sin vida.

Identificación preliminar de las víctimas

Aunque las autoridades no han establecido oficialmente la identidad de las víctimas, vecinos identificaron a los fallecidos como Mario Ba Sacul, de 39 años;y su hermano Toribio Ba Sacul, de 41.

Vecinos de San Pedro Carchá incendiaron la vivienda donde funcionaba la tienda de García Seb, cerca del sitio donde fueron hallados Mario Ba Sacul y Toribio Ba Sacul.
Vecinos de San Pedro Carchá incendiaron la vivienda donde funcionaba la tienda de García Seb, cerca del sitio donde fueron hallados Mario Ba Sacul y Toribio Ba Sacul. (Redes sociales)

Los cuerpos presentaban heridas por arma blanca y de fuego. Ambos fueron encontrados a poca distancia de la vivienda incendiada.

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