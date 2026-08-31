La gesta de Pancasán: cuando los sandinistas se alzaron contra una dictadura y luego se convirtieron en una igual

President Daniel Ortega (C), arrives to take part in the commemoration of the 39th Anniversary of the Sandinista Revolution at "La Fe" square in Managua on July 19, 2018. Nicaragua's President Daniel Ortega on Thursday marked the 39th anniversary of the Sandinista revolution's victory that first brought him to power after intensifying a deadly crackdown on protesters demanding he step down.

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La Asamblea Nacional de la dictadura en Nicaragua conmemoró el 59° aniversario de la llamada “Gesta heroica de Pancasán”, una derrota militar sufrida por guerrilleros sandinistas en 1967 ante la Guardia Nacional somocista, convertida luego en hito fundacional de la narrativa del régimen sandinista.

El 27 de agosto de 1967, un grupo de combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cayó en una emboscada en las montañas de Pancasán, en el departamento de Matagalpa, al norte del país. En ese enfrentamiento murió Silvio Mayorga Delgado, uno de los fundadores del FSLN, que se habían alzado en armas contra la dictadura somocista. De acuerdo con EFE, los hechos de Pancasán se consideran un hito fundacional para el sandinismo, corriente política que tomó su nombre de Augusto César Sandino, el líder nacionalista que combatió la ocupación militar estadounidense entre 1927 y 1933.

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El acto conmemorativo contó con la participación de legisladores y simpatizantes del régimen, quienes ofrecieron flores y realizaron actividades culturales. El diputado sandinista Pedro Haslam expresó durante la sesión plenaria: “Saludamos a los colaboradores históricos de la guerrilla de Pancasán, porque sin ellos y sin ellas no hubiese sido posible que hubiéramos llegado al triunfo de la revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979”, según recogió EFE.

Haslam subrayó que la acción de 1967 “dio a conocer que la lucha emprendida por nuestro general Sandino estaba viva y que, con el FSLN a la cabeza del pueblo, estaba dispuesto a alcanzar la victoria popular frente a la nefasta dictadura militar somocista”.

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Esta fotografía, distribuida por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital, muestra a una persona ondeando una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante un evento para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Foto de César PÉREZ / El 19 DIGITAL / AFP)

Según el régimen nicaragüense, la generación de jóvenes que cayó en Pancasán “sembró la semilla para la liberación” del país, que se materializó el 19 de julio de 1979. Ese día, tras la caída del régimen somocista, se estableció un gobierno de transición liderado por el Frente Sandinista a través de una Junta de Reconstrucción Nacional, en la que Ortega ejerció como coordinador, según detalló EFE.

El FSLN surgió en 1961 de la mano de Silvio Mayorga Delgado, Carlos Fonseca Amador (jefe de la revolución sandinista), Tomás Borge, Faustino Ruiz y Santos López, quienes perseguían el derrocamiento de la dinastía Somoza que había controlado Nicaragua desde 1937. Todos los fundadores han fallecido, pero la formación política mantiene hasta hoy el control en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega, quien cumple 19 años en el poder y enfrenta críticas internacionales por el cierre de los espacios de disidencia y la concentración de poder.

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Además ocurre a las puertas de una reforma a la Constitución de Nicaragua en la que la familia Ortega-Murillo quiere impedir la participación de la oposición y perpetuarse en la presidencia.

Daniel Ortega y Rosario Murillo modifican la Constitución de Nicaragua con tijeras y pluma, mientras militares vigilan a manifestantes con banderas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conmemoración oficialista de este año

Durante la conmemoración de este año, los simpatizantes del actual régimen participaron en actividades festivas y culturales. La dictadura insiste en que los caídos en Pancasán representan “el origen de la lucha revolucionaria” y sostienen que su sacrificio permitió la posterior instauración de un sistema político distinto al que rigió bajo la familia Somoza.

La efeméride de Pancasán cobra relevancia en la narrativa oficialista, que la presenta como un antecedente clave para el triunfo revolucionario de 1979, según ha consignado EFE.

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