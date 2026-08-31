República Dominicana

Sin área de desechos y con neveras caseras: así operaba el banco de sangre clausurado en República Dominicana

Una inspección técnica detectó problemas en el almacenamiento y el descarte de sangre, carencias de bioseguridad y falta de insumos para pruebas clave, como el tamizaje de hepatitis C, según la autoridad sanitaria

Clausuraron un banco de sangre 24/7 por fallas de bioseguridad y almacenamiento en Moca (Foto cortesía Dirección de Comunicaciones de Ministerio de Salud)
Clausuraron un banco de sangre 24/7 por fallas de bioseguridad y almacenamiento en Moca (Foto cortesía Dirección de Comunicaciones de Ministerio de Salud)
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El Ministerio de Salud Pública dispuso la clausura del Banco de Sangre Cibao BSC 24/7 en la ciudad de Moca tras detectar una serie de irregularidades en el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. La medida surge luego de una inspección técnica realizada por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, que identificó deficiencias significativas en los procedimientos de almacenamiento y desecho de sangre y equipos médicos, así como carencias en materia de bioseguridad.

De acuerdo con información oficial, divulgada el pasado 27 de agosto, el personal técnico del Ministerio de Salud Pública llevó a cabo una evaluación exhaustiva en el establecimiento ubicado en la provincia Espaillat. Durante el proceso, los inspectores constataron la ausencia de reactivos indispensables para la realización de pruebas inmunoserológicas, entre ellos los requeridos para la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (Anti-HCV), lo que representa una omisión crítica en la prevención de enfermedades transmisibles por transfusión.

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El reporte señala que el centro no dispone de los refrigeradores adecuados para el almacenamiento seguro de sangre, incumpliendo con los estándares de bioseguridad exigidos por la normativa nacional. Las áreas destinadas al almacenamiento del material hemático no presentan la debida separación física respecto del área técnica, generando un riesgo adicional para la manipulación y la conservación de los productos sanguíneos.

Irregularidades detectadas en la inspección

La autoridad sanitaria exige adecuar áreas de residuos, mobiliario de extracción, planos del establecimiento y sistemas de conservación antes de permitir otra vez las operaciones de ese servicio especializado. (Imagen de archivo, con carácter ilustrativo. EFE/Enric Fontcuberta)
La autoridad sanitaria exige adecuar áreas de residuos, mobiliario de extracción, planos del establecimiento y sistemas de conservación antes de permitir otra vez las operaciones de ese servicio especializado. (Imagen de archivo, con carácter ilustrativo. EFE/Enric Fontcuberta)

Según documentó el Ministerio, uno de los hallazgos más preocupantes fue la constatación de que los planos arquitectónicos presentados por el establecimiento no coinciden con los depositados oficialmente ante la autoridad sanitaria. Además, los instrumentos de limpieza se almacenan dentro de los baños, lo que vulnera los protocolos básicos de higiene hospitalaria. El centro tampoco cuenta con un área de desechos infecciosos techada, clasificada y cerrada, situación que incrementa el riesgo de contaminación tanto para el personal como para los usuarios.

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Otra de las deficiencias detectadas recae sobre el equipamiento utilizado para la extracción de sangre. Los sillones empleados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, mientras que el refrigerador destinado al almacenamiento de reactivos corresponde a un modelo de uso doméstico, inapropiado para la conservación de insumos médicos sensibles.

En el informe del Ministerio de Salud Pública también se consigna que el centro carece de colectores adecuados para el desecho de agujas, una omisión que puede facilitar la exposición accidental a agentes infecciosos. La entidad sanitaria subrayó que la sumatoria de estas fallas constituye un incumplimiento grave de los estándares establecidos para la habilitación y operación de bancos de sangre en la República Dominicana.

La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, responsable de la inspección, enfatizó que la clausura permanecerá vigente hasta que el establecimiento subsane todas las deficiencias señaladas y cumpla con los requisitos legales y técnicos exigidos para su funcionamiento.

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