Iniciaron la construcción de un nuevo centro escolar tras 20 años sin mejoras en El Salvador

El Gobierno de El Salvador inició la construcción de un nuevo centro escolar en Casas de Ladrillos, San Luis de La Reina, dentro del programa Dos Escuelas por Día. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

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En el caserío Casas de Ladrillos, ubicado en el cantón San Antonio del distrito de San Luis de La Reina, el panorama educativo experimenta un cambio relevante tras más de dos décadas sin mejoras. El Gobierno de El Salvador puso en marcha la construcción de un nuevo centro escolar en esta zona rural, un proyecto que forma parte del Programa Presidencial “Dos Escuelas por Día” y que busca revertir el abandono histórico al que se enfrentaron niñas, niños y adolescentes de la comunidad.

La intervención, coordinada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), inició con la demolición de áreas deterioradas y el diseño de espacios modernos para estudiantes y personal docente. El plan contempla la rehabilitación de seis módulos y tres aulas, una específicamente orientada a la educación parvularia, la cual integrará sanitario infantil, ducha, lavamanos y una zona de juegos lúdicos.

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Esta adecuación responde a una necesidad de espacios funcionales que promuevan el desarrollo integral de la niñez en el oriente del país.

La Dirección de Obras Municipales comenzó la intervención con la demolición de áreas deterioradas y la rehabilitación de seis módulos y tres aulas del centro escolar. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

Además de los espacios de aprendizaje, el proyecto incluye la renovación de la dirección, comedor y cocina, así como la recuperación de la cisterna y la reubicación del pozo para asegurar el suministro de agua. El plan de obra plantea también la sustitución de pisos, aplicación de pintura, instalación de techos termoacústicos, colocación de cielo falso, puertas y ventanas nuevas. En cuanto a los sistemas básicos, se moderniza la red de agua potable y drenaje, y se implementa un sistema eléctrico actualizado, con iluminación LED y cableado renovado, así como la instalación de nuevos tableros eléctricos.

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El entorno exterior del centro escolar también recibirá mejoras. Se prevén nuevas áreas recreativas, jardines y pasillos, así como la instalación de muros perimetrales y malla ciclón que buscan fortalecer la seguridad de quienes asisten a diario a la institución. De acuerdo con la Dirección de Obras Municipales, la intervención en Casas de Ladrillos se suma a un esfuerzo nacional que ya ha permitido la renovación y entrega de 23 centros educativos, de un total de más de cien contemplados en el programa presidencial.

El alcance de las obras ejecutadas por la DOM en el distrito de San Luis de La Reina se extiende más allá de la infraestructura educativa. La institución también desarrolla proyectos viales, entre ellos el mejoramiento con concreto hidráulico de un kilómetro de calle que conecta el cantón Vado Nuevo con el río Torola, un tramo que beneficia directamente a más de mil habitantes de la zona. Adicionalmente, a través del Plan Nacional de Bacheo, se han asfaltado 38 kilómetros de carretera entre los distritos de Sesori, El Triunfo y San Luis de La Reina, contribuyendo a la conectividad regional y la movilidad de alrededor de 20 mil personas.

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La Dirección de Obras Municipales informó que ya renovó y entregó 23 centros educativos de más de cien previstos en el programa presidencial Dos Escuelas por Día. (Foto cortesía Dirección de Obras Municipales)

En el departamento de San Miguel, la DOM mantiene en ejecución 55 proyectos de diversa índole. Entre las obras finalizadas se encuentran un polideportivo, un centro escolar, tres parques, un puente, once mejoramientos viales y dieciséis iniciativas del Plan Nacional de Bacheo. Estas acciones forman parte de una estrategia de desarrollo integral que busca mejorar la calidad de vida de la población y responder a demandas históricas de infraestructura en el oriente del país.

El inicio de la construcción del nuevo centro escolar en el caserío Casas de Ladrillos representa un avance en la política educativa nacional, enfocada en la dignificación de los espacios de aprendizaje y el fortalecimiento de las condiciones para estudiantes y docentes. La transformación física del entorno escolar y la ampliación de servicios básicos forman parte del compromiso institucional para garantizar una educación de calidad en las zonas rurales de El Salvador.

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