Cayó “Paranacito” en un megaoperativo narco en Florencio Varela y Quilmes: lo vinculan con el crimen del sargento Facundo Giménez

Cámaras infrarrojas registraron el allanamiento que culminó con la captura del líder de la banda

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La Policía Bonaerense llevó a cabo un megaoperativo narco que incluyó 30 allanamientos en Florencio Varela y Quilmes y terminó con 18 personas detenidas. Entre ellas se encuentra Néstor Adrián Prieto Grance, de 24 años, alias “Paraná” o “Paranacito”, señalado como el presunto jefe de la organización investigada.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el joven también aparece como persona de interés en distintos hechos de homicidio y sicariato, entre ellos el crimen del sargento Facundo Giménez, asesinado durante un allanamiento narco en Florencio Varela. Su posible vinculación con ese asesinato continúa bajo investigación judicial.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

La investigación se llevó adelante el sábado 29 de agosto e incluyó tareas de inteligencia criminal, vigilancias, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones.

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Néstor Adrián Prieto Grance, alias “Paranacito”, señalado como el presunto jefe de la organización y vinculado al crimen del sargento Facundo Giménez

A partir de esas medidas, los investigadores establecieron la existencia de una estructura dedicada al abastecimiento, distribución y comercialización de estupefacientes en distintos sectores de Florencio Varela y Quilmes. De acuerdo con la pesquisa, la organización funcionaba mediante vendedores, “bolseros”, “satélites” y distintos puntos de comercialización o “búnkeres”.

Con los elementos reunidos, y tras el pedido de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Florencio Varela y la UFI Descentralizada Nº 1 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del fiscal Leonardo Valli, el juez Julián Bosteros, titular del Juzgado de Garantías N.º 6, ordenó los 30 allanamientos, entre ellos procedimientos en tres campos y tres búnkeres, además de un allanamiento de urgencia.

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El despliegue terminó con 18 personas detenidas, entre ellas “Paraná”, considerado por los investigadores como el principal sospechoso y presunto líder de la organización narcocriminal.

El momento ne que se llevaban detenidos a los miembros de la banda narco

También fue localizada R.B.L., de 36 años, quien cumplía arresto domiciliario en el marco de otra causa por tenencia y el tráfico ilegal de estupefacientes. Asimismo, M.D.R., de 40 años, fue aprehendido por disposición del fiscal interviniente por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Uno de los ejes que ahora deberán profundizar los investigadores es la posible vinculación de Prieto Grance con distintos hechos violentos. Según indicaron fuentes policiales, “Paranacito” aparece como persona de interés en investigaciones por homicidios y sicariato y, entre ellas, en la causa por el asesinato del sargento Facundo Giménez.

Como contó este medio, el policía bonaerense fue atacado el 16 de junio pasado, cuando participaba de un allanamiento en el barrio La Colorada Oeste de Florencio Varela, en el marco de otra investigación por narcotráfico. Durante el procedimiento, Giménez recibió un disparo en la cabeza y murió como consecuencia de la herida.

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Los operativos fueron llevados a cabo por personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales

En aquel operativo, la Policía investigaba una estructura vinculada al narcomenudeo en la zona.

En los allanamientos realizados este fin de semana, los policías secuestraron 3.823,96 gramos de marihuana, 307,4 gramos de cocaína y 204,8 gramos de pasta base y distintos elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de la droga.

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El operativo también permitió encontrar seis armas de fuego: cinco revólveres de calibres .38 S&W, .38, .32 y .357 Magnum, y una pistola Glock calibre 9 milímetros. Junto con ellas fueron incautadas 28 municiones y cartuchos.

Además, se hallaron dos chalecos antibalas con funda policial y la numeración suprimida, uno de los elementos que será analizado en el marco de la pesquisa.

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Los agentes secuestraron armas de fuego, estupefacientes, vehículos, dinero en efectivo y demás elementos de interés

Los efectivos también secuestraron 2.900 dólares, 621.500 pesos y 122.000 guaraníes, además de 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación tipo handy, baterías, auriculares, tarjetas SIM y tres balanzas digitales.

Entre los rodados incautados se encuentran un automóvil Geely Emgrand blanco sin la chapa patente colocada, una motocicleta Honda XR 125 cc y el cuadro de una moto Zanella con la numeración suprimida.

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Así destruyeron los búnkeres de droga

Una vez finalizados los procedimientos, efectivos policiales y personal del Municipio de Florencio Varela derribaron los tres búnkeres identificados durante la investigación como puntos de comercialización de estupefacientes, con el objetivo de impedir que volvieran a ser utilizados para la venta de drogas.

Los detenidos y aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa por infracción a la Ley N.º 23.737.