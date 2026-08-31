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Tras la nueva escalada en Medio Oriente, Donald Trump reiteró que el régimen de Irán no debe obtener un arma nuclear

En una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense sostuvo: “No se les puede permitir” tener armamento nuclear y reafirmó que “no la tendrán”. Además, describió a los líderes iraníes como “gente muy violenta y malvada”

Donald Trump reiteró que el régimen de Irán no debe obtener un arma nuclear (REUTERS)
Donald Trump reiteró que el régimen de Irán no debe obtener un arma nuclear (REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Irán no debe obtener un arma nuclear y advirtió que Teherán la habría utilizado contra Israel y otros países si hubiera conseguido desarrollarla.

En una entrevista con el presentador Trey Gowdy en Fox News, Trump sostuvo: “No se les puede permitir tener un arma nuclear, y no la tendrán”, y describió a los líderes iraníes como “gente muy violenta y malvada”.

El presidente estadounidense argumentó que Irán habría utilizado un arma nuclear si hubiera logrado adquirirla y afirmó que las consecuencias para la región habrían sido devastadoras.

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Según Trump, Medio Oriente “prácticamente habría desaparecido” y Israel habría sido destruido. También planteó que Estados Unidos o Europa podrían haber quedado entre los siguientes objetivos.

Trump calificó además a Irán como una “nación fallida” y se refirió al inicio de los ataques iraníes contra países del Golfo durante la guerra.

“Todos se quedaron impactados. Yo también me sorprendí”, afirmó. Luego agregó: “Pensé que era algo muy bueno porque perdieron todo el apoyo que tenían”.

Estados Unidos atacó la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz (@CENTCOM)
Estados Unidos atacó la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz (@CENTCOM)

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara el domingo que Estados Unidos atacó la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz, y provocó muertos y heridos entre sus combatientes. La versión iraní fue confirmada posteriormente por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

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Según informó AFP, el organismo estadounidense reconoció que las fuerzas de Washington atacaron posiciones iraníes en la isla de Larak durante este domingo.

Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, explicó en un comunicado enviado a AFP que las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores en la zona después de detectar a miembros de la Guardia Revolucionaria mientras se preparaban para disparar cohetes equipados con minas navales.

“Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”, señaló Hawkins. El portavoz agregó que en el lugar fueron observados miembros de la Guardia Revolucionaria “preparándose para lanzar cohetes con minas navales”.

“La semana pasada, el CENTCOM terminó el desminado de las rutas de navegación internacionales del estrecho”, agregó Hawkins. “Las fuerzas estadounidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger la libre circulación de los intercambios comerciales en esta vía marítima esencial”, concluyó el portavoz.

En esta imagen de satélite se ve el buque iraní cerca de la isla de Larak, en Irán (REUTERS)
En esta imagen de satélite se ve el buque iraní cerca de la isla de Larak, en Irán (REUTERS)

Posteriormente, Irán afirmó en la madrugada de este lunes que atacó posiciones militares estadounidenses en Jordania.

Según el comunicado difundido por medios de propaganda del régimen iraní, la operación combinó el empleo de misiles y drones contra las bases aéreas King Hussein y Al Azraq, instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses en territorio jordano.

Los iraníes indicaron que fueron alcanzadas áreas destinadas al mantenimiento y reparación de aeronaves, además de sectores donde estaban desplegados aviones de combate. La fuerza de Teherán aseguró que los impactos provocaron “daños pesados” en las instalaciones.

“Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, en respuesta a la agresión aérea estadounidense-israelí contra la isla de Larak, atacaron las infraestructuras técnicas y de mantenimiento y las posiciones de los cazas enemigos”, afirmó la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC).

“La agresión y los crímenes no resolverán la desesperación del enemigo, que busca debilitar el control de la República Islámica sobre el estrecho de Ormuz”, añadió el comunicado, que advirtió sobre represalias más severas ante cualquier nueva acción hostil.

Irán afirmó en la madrugada de este lunes que atacó posiciones militares estadounidenses en Jordania (REUTERS)
Irán afirmó en la madrugada de este lunes que atacó posiciones militares estadounidenses en Jordania (REUTERS)

“Cada ataque será respondido con reacciones aún más contundentes”, remarcó el IRGC.

Poco después de la reivindicación iraní, el Ejército de Jordania informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que ingresaron en el espacio aéreo del reino.

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