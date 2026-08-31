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Google Maps cambia el nombre del lago Ontario a ‘Lago América’ por orden de Donald Trump

Google explicó que esta modificación responde a su política de seguir las nomenclaturas oficiales proporcionadas por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de EE. UU.

Google Maps - lago Ontario - Lago América- tecnología - 30 de agosto
La multinacional tecnológica Google implementó un cambio relevante en su plataforma de mapas. (AP/Felicia Fonseca)
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La reciente actualización de la aplicación de mapas de Google ha provocado reacciones en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. A partir de una orden del presidente Donald Trump, el lago Ontario ahora aparece como ‘Lago América’ para los usuarios estadounidenses, mientras que los usuarios canadienses mantienen el nombre original y quienes consultan desde otros países pueden ver ambas denominaciones.

Esta decisión tecnológica surge en un contexto de tensiones comerciales y políticas entre ambos países, generando respuestas oficiales y sociales tanto de gobiernos como de ciudadanos.

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Google Maps modifica el nombre del lago Ontario en Estados Unidos

La multinacional tecnológica Google implementó un cambio relevante en su plataforma de mapas, ajustando la denominación del lago Ontario exclusivamente para quienes acceden a su servicio desde Estados Unidos. Desde este país, el cuerpo de agua fue renombrado como “Lago América”, reflejando una directiva presidencial emitida por Donald Trump días antes.

Cuatro funciones con inteligencia artificial que integrará Google Maps.
La reciente actualización de la aplicación de mapas de Google ha provocado reacciones en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. (Foto: Google Maps)

La actualización no afecta a los usuarios en Canadá, para quienes el lago mantiene su designación original, ni a quienes acceden desde otros territorios, quienes pueden visualizar ambas opciones.

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Google explicó que esta modificación responde a su política de seguir las nomenclaturas oficiales proporcionadas por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos, conocido como GNIS.

La compañía detalló en un comunicado que la actualización comenzó a desplegarse y que su criterio en casos de nombres geográficos disputados es mostrar el nombre asignado por la autoridad competente de cada país. Este enfoque busca evitar conflictos cuando existen diferencias en la denominación de accidentes geográficos compartidos.

El cambio de nombre promovido por Donald Trump se produjo en un contexto de incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. REUTERS/Kylie Cooper
El cambio de nombre promovido por Donald Trump se produjo en un contexto de incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. REUTERS/Kylie Cooper

Según el comunicado de Google, quienes utilicen Google Maps en Estados Unidos encontrarán ‘Lago América’, mientras que en Canadá permanece lago Ontario. Para el resto del mundo, la plataforma mostrará ambos nombres, ilustrando la política de la empresa acerca del tratamiento de nombres variables en distintas jurisdicciones.

Contexto político y comercial detrás del cambio en Google Maps

El cambio de nombre promovido por Donald Trump se produjo en un contexto de incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Ambos países han impuesto aranceles a productos del otro por valores que ascienden a miles de millones de dólares, intensificando la denominada guerra comercial entre ambas naciones.

La orden presidencial de modificar el nombre del lago Ontario se enmarca en esta coyuntura, interpretándose como un gesto simbólico en medio de la escalada diplomática y económica.

Google, cuya sede se encuentra en Mountain View, California, gestiona una de las principales plataformas de búsqueda. REUTERS/Dado Ruvic
Google, cuya sede se encuentra en Mountain View, California, gestiona una de las principales plataformas de búsqueda. REUTERS/Dado Ruvic

No es la primera vez que una directiva presidencial de este tipo tiene repercusiones en los servicios digitales. En 2025, Trump ya había ordenado el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América en las plataformas bajo jurisdicción estadounidense, una decisión que Google también adoptó siguiendo su política de reflejar las designaciones oficiales de cada país en sus mapas digitales.

Reacciones y respuestas institucionales al cambio de nombre del lago Ontario

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, respondió al anuncio presidencial con una acción simbólica: colocó un cartel de gran tamaño en la orilla canadiense del lago con la frase “Lago Ontario. Ahora y para siempre”, reafirmando la denominación tradicional y rechazando la imposición estadounidense.

Por otro lado, ni la Casa Blanca, ni la oficina del primer ministro canadiense Mark Carney, ni la del propio Ford emitieron declaraciones oficiales el domingo ante la decisión adoptada por Google.

En 2025, Trump ya había ordenado el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
En 2025, Trump ya había ordenado el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Detalles sobre Google y su política de nombres geográficos

Google, cuya sede se encuentra en Mountain View, California, gestiona una de las principales plataformas de búsqueda y una vasta red de publicidad digital a escala global. La empresa es subsidiaria de Alphabet Inc. y mantiene una política de larga data en la gestión de nombres geográficos, guiándose por las autoridades oficiales de cada país para evitar conflictos internacionales.

La compañía argumentó que la actualización de los nombres en Google Maps responde a la necesidad de adaptarse a las diferentes denominaciones que pueden recibir los cuerpos de agua y otros accidentes geográficos en distintas regiones.

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