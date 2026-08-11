Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Desactivar la última hora de conexión y el indicador de “En línea” es una de las medidas más eficaces. REUTERS/Dado Ruvic

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Tomar el control de WhatsApp y evitar la presión social de responder de inmediato es posible sin recurrir a medidas bruscas o parecer descortés. El llamado modo ‘inmune a la presión’ consiste en gestionar de manera consciente la propia disponibilidad, estableciendo límites claros y adaptando tanto la configuración de la aplicación como los hábitos de comunicación.

Este enfoque permite reducir el estrés que generan las notificaciones constantes, al tiempo que se mantiene una relación cordial y fluida con los contactos.

Cómo gestionar la ansiedad por WhatsApp y establecer límites saludables

La clave para reducir la sensación de urgencia en WhatsApp radica en ajustar varias opciones de privacidad y notificaciones. Desactivar la última hora de conexión y el indicador de “En línea” es una de las medidas más eficaces, ya que elimina la presión implícita de tener que responder de inmediato cuando los demás ven que se está conectado.

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Tomar el control de WhatsApp y evitar la presión social de responder de inmediato es posible sin recurrir a medidas bruscas o parecer descortés. REUTERS/Dado Ruvic

Además, al eliminar las confirmaciones de lectura, es posible leer mensajes sin que el remitente sepa cuándo se han leído, lo que da margen para responder con mayor tranquilidad.

Silenciar los grupos y desactivar las notificaciones emergentes también contribuye a disminuir las interrupciones. Al eliminar los globos de notificación en la pantalla de inicio, desaparece el estímulo visual que suele generar una sensación de urgencia innecesaria.

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De esta manera, cada usuario puede elegir cuándo revisar los mensajes, priorizando su bienestar y concentración en otras actividades.

Ante audios largos en mal momento, pide un resumen por escrito si es urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para responder sin ceder a la presión

Para quienes, por motivos laborales o familiares, necesitan mantener activas las confirmaciones de lectura, existe una estrategia que consiste en diferir la respuesta según la urgencia y la complejidad del mensaje. Si la respuesta puede darse en menos de treinta segundos, se recomienda contestar en el momento y liberar la mente de la tarea pendiente.

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En cambio, si el mensaje requiere mayor elaboración, lo aconsejable es no abrir el chat de inmediato, sino utilizar la previsualización desde la barra de notificaciones para evaluar la prioridad del asunto.

Este método permite gestionar el tiempo de respuesta sin dejar de atender los mensajes importantes. Además, evita caer en la obligación de responder en situaciones en las que no es posible o conveniente hacerlo.

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Si el mensaje necesita elaboración, usa la previsualización antes de abrir el chat. REUTERS/Dado Ruvic

Frases útiles para situaciones frecuentes en WhatsApp

Contar con respuestas preparadas para escenarios habituales puede ser de gran ayuda al momento de comunicar la propia disponibilidad. Por ejemplo, en el ámbito laboral, una frase sencilla como “Vi tu mensaje, estoy ocupado en una entrega y lo reviso con calma a las [hora]” deja en claro que la respuesta llegará más tarde, pero ofrece un compromiso concreto.

En situaciones sociales, expresar que se revisarán los horarios antes de confirmar un plan ayuda a evitar aceptar compromisos por impulso.

Cuando se reciben audios extensos en momentos inoportunos, una alternativa educada es pedir que el remitente resuma el contenido por escrito si se trata de algo urgente. De este modo, se traslada parte de la responsabilidad de resumir el mensaje a la otra persona, sin descuidar la cortesía.

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Para quitar el doble visto azul en WhatsApp, abre la aplicación, ve a Ajustes o Configuración, entra en Privacidad y apaga la opción Confirmaciones de lectura. REUTERS/Dado Ruvic

Uso del estado de WhatsApp para comunicar disponibilidad

Otra herramienta eficaz es actualizar el estado del perfil para indicar los horarios en los que se revisa la aplicación o para solicitar que, en caso de emergencia, se utilice una llamada.

Esta vía pasiva de comunicación educa a los contactos sobre los hábitos personales, evitando la necesidad de dar explicaciones individuales y fomentando una cultura de respeto por los tiempos ajenos.

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El modo ‘inmune a la presión’ en WhatsApp consiste en tomar el control de la propia disponibilidad y comunicación, utilizando las funciones de la aplicación y respuestas prediseñadas para establecer límites sin romper la cordialidad. Así, es posible reducir el estrés y gestionar las expectativas de quienes se comunican por este medio.