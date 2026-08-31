Apple TV une nostalgia tecnológica y cine con el Macintosh original en el avance de Mayday

En la década de 1980, la informática personal estaba marcada por el uso de disquetes, dispositivos de almacenamiento que hoy parecen prehistóricos. (Apple TV)

Guardar

El lanzamiento del tráiler de ‘Mayday’, la nueva película de Apple TV+, ha reavivado la nostalgia por la tecnología de los años 80 y las dificultades de la era del disquete. El video promocional protagonizado por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh utiliza el humor y una auténtica Macintosh de 1984 para rememorar tanto el contexto tecnológico de la época como las vivencias de quienes dependían de esos dispositivos para trabajar.

Además, la película se sitúa en plena Guerra Fría, lo que refuerza el ambiente ochentero que busca captar la atención del público actual.

Tecnología de los años 80: disquetes, Macintosh y el desafío del almacenamiento

En la década de 1980, la informática personal estaba marcada por el uso de disquetes, dispositivos de almacenamiento que hoy parecen prehistóricos pero que en aquel entonces resultaban imprescindibles. El tráiler de ‘Mayday’ evoca esa época al mostrar a Reynolds y Branagh intentando reproducir la película en un Macintosh original.

PUBLICIDAD

Captura del Macintosh 128K durante el evento de su presentación, en 1983 YOUTUBE/SOLIPSISM1000

La escena, que incluye frases como “vamos a reproducirla en una Mac auténtica de los 80” y “dice ‘insertar nuevo disco’”, ilustra con humor los inconvenientes que enfrentaban los usuarios.

El uso del clip como herramienta para expulsar manualmente los disquetes era una práctica común. En el video, Branagh afirma: “Así que compré un clip auténtico de los 80. Démosle una oportunidad”, antes de intentar liberar el disco.

PUBLICIDAD

Este guiño a la cultura tecnológica de la época es un recordatorio de cómo las soluciones improvisadas formaban parte del día a día para quienes utilizaban computadoras personales.

La dinámica presentada en el tráiler resalta el principal problema de los disquetes: la limitación de capacidad y la logística engorrosa. Cuando la pantalla del Macintosh solicita “INSERT DISC 2”, Reynolds reacciona con un resignado “Oh, no me jo***”, reflejando la frustración que sentían los usuarios ante la necesidad de cambiar repetidamente de disco para ejecutar programas o ver contenido.

PUBLICIDAD

Apple TV une nostalgia tecnológica y cine con el Macintosh original en el avance de Mayday. (Captura Instagram Apple TV)

Nostalgia ochentera y el humor en la promoción de Mayday

El video promocional de Apple TV+ no solo apela a los recuerdos de quienes vivieron esa época, sino que utiliza el humor para conectar con las generaciones actuales. Las bromas entre Reynolds y Branagh, como la confusión sobre el uso del clip y la mención de que “solo faltan 49 más” disquetes, caricaturizan las dificultades tecnológicas que hoy resultan casi inimaginables.

El tráiler también destaca la herramienta indispensable de los técnicos de Apple en los 80: un simple clip. Inserto en el pequeño orificio junto a la unidad de disquete, servía para liberar manualmente los discos atascados.

PUBLICIDAD

Esta anécdota concreta refuerza la autenticidad del homenaje a la informática vintage y evidencia cómo los detalles técnicos pueden convertirse en elementos narrativos efectivos en una campaña publicitaria.

El lanzamiento del tráiler de ‘Mayday’, la nueva película de Apple TV+, ha reavivado la nostalgia por la tecnología de los años 80. (Apple TV)

Trama de Mayday y ambientación en la Guerra Fría

La película ‘Mayday’ se sitúa en el contexto de la Guerra Fría, un periodo que define el tono y la atmósfera del film. Ryan Reynolds interpreta a un piloto de la Armada estadounidense que, tras un aterrizaje forzoso en la Unión Soviética, se encuentra con un exagente de la KGB, encarnado por Kenneth Branagh.

PUBLICIDAD

A partir de ese encuentro, la historia se desarrolla en una serie de aventuras que prometen tanto acción como momentos de humor.

Aunque en el tráiler no se revela si el Macintosh tendrá un papel relevante en la trama, la elección de este elemento como recurso promocional refuerza la ambientación temporal. El estreno está previsto para el viernes 4 de septiembre de 2026 en Apple TV+, por lo que la expectativa sobre el papel de la tecnología ochentera en la narrativa se mantiene abierta hasta el lanzamiento oficial.

PUBLICIDAD

En la década de 1980, la informática personal estaba marcada por el uso de disquetes. (Captura Instagram Apple TV)

El legado de los disquetes

El recuerdo de los disquetes y las Macintosh originales no solo genera nostalgia, sino que también evidencia el contraste con la evolución tecnológica actual. La escena en la que los protagonistas deben lidiar con múltiples discos para ver una sola película resulta un recordatorio directo de las limitaciones de aquellos sistemas.

Para muchos usuarios de Mac en los 80, la reacción de Reynolds en el video resume la experiencia colectiva de una generación: la convivencia con el desorden de disquetes y la paciencia necesaria para operar con ellos.

PUBLICIDAD

La promoción de ‘Mayday’ utiliza este aspecto para conectar emocionalmente con el público, renovando el interés por los desafíos del pasado y mostrando cómo la tecnología ha transformado la forma de crear y consumir contenido audiovisual. Con este guiño al pasado, Apple TV+ busca atraer tanto a quienes vivieron esa época como a quienes solo la conocen por referencias y relatos.